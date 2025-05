Leó pápa felhívása Gáza érdekében, imádkozzuk a rózsafüzért a békéért!

Első általános szerdai audienciájának végén a pápa felhívást intézett a Gázai övezet egyre aggasztóbb helyzetének megoldásáért, ahol nem szűnnek a támadások, az emberek pedig éhen halnak. Tegyék lehetővé a méltó humanitárius segélyek eljutását. A híveket a Szentatya arra szólította, hogy imádkozzák a rózsafüzért a békéért, hogy a szíveket lefegyverezzük. Egy hónapja halt meg Ferenc pápa: „nagy hálával emlékezünk rá”.

Gedő Ágnes - Vatikán

„Egyre aggasztóbb és fájdalmasabb a helyzet a Gázai szorosban. Ismételten szívből jövő felhívást intézek azért, hogy lehetővé tegyék a méltó humanitárius segélyek bejutását, és véget vessenek az ellenségeskedésnek, aminek gyötrelmes árát a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg”.

Negyvenezer hívő jelenlétében tartotta meg az első általános kihallgatást XIV. Leó pápa a Szent Péter-téren. Katekézise felolvasása után újból felemelte szavát Gáza érdekében, mely már több, mint másfél éve a halál, az erőszak, a pusztítás, az éhezés helyszíne, melyet az éppen most folyó Gedeon szekerei nevű izraeli katonai offenzíva sújt.

A pápai audiencia (@Vatican Media)

Reményt hinteni a gyűlölettől sebzett világba

A múlt vasárnapi Regina Coeli elimádkozásakor a pápaságát megkezdő szentmisét követően XIV. Leó felszólalt, amiért a Gázai övezetben a túlélő gyermekek, családok, idősek éheznek. Most is elítélte az erőszakot, ami megakadályozza a fegyvertelen és lefegyverző béke elérését, amit már az első alkalommal is kért, amikor megválasztása után megjelent a Szent Péter-bazilika központi erkélyén. „A gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a hivatásunk, hogy a reményt hintsük el és a békét építsük”.

A feltámadt Krisztus békéje

A különböző nyelvű köszöntések során a kínai híveket arra buzdította, hogy örömmel haladjanak a hit útján, életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztus békéjéről. Az angol nyelven beszélő zarándokoknak (köztük a magyaroknak) azt kívánta, hogy a Remény szentéve hozzon nekik kegyelmeket és lelki megújulást, Jézus Urunk örömét és békéjét kérve számukra. Spanyolul arra biztatott, hogy reménnyel szemléljék az Úr csodálatos képét, aki szeretetét szívünkbe árasztja. Kérjük tőle csüggedés nélkül, hogy alakítson termőtalajjá, mely gyümölcsöt hoz anélkül, hogy tudnánk, hogyan.

XIV. Leó pápa első szerdai általános audienciája (@Vatican Media)

Isten szavának magva növekedjen bennünk

Franciául szólva XIV. Leó pápa Isten kegyelméért fohászkodott, hogy szántsa fel szívünket és tegye azt termékeny talajjá, hogy befogadjuk és növeljük Isten igéjének magvát. A német zarándokoknak Szent Pál apostolt idézte a pápa: “Amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Gal 6,7). Egy gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a feladatunk, hogy a reményt vessük el és a békét építsük! Szűz Mária, a Jó Tanács Anyja kísérjen utatokon! A lengyel zarándokokhoz fordulva XIV. Leó a magvetésről beszélt, Isten szava összefüggésében. Hagyják, hogy Isten szavának magva kicsírázzon bennük és bőséges termést hozzon! Hallgassák figyelmesen szavát, hogy bölcs döntéseket hozzanak személyes, családi és társadalmi életükben!

A pápa köszönti a betegeket (@VATICAN MEDIA)

Minden nap imádkozzuk a rózsafüzért a békéért

Az arab ajkú hívektől azt kérte, hogy májusban, mely a Szűzanyának szentelt hónap, imádkozzák a rózsafüzért, hogy hatására valódi béke töltse el szívünket. Az Úr áldja meg és őrizze őket minden rossztól.

A Portugáliából és Brazíliából érkezett zarándokokat köszöntve Leó pápa a Fatimai Szűzanya felhívását ismételte meg: imádkozzák minden nap a szentolvasót a békéért. Máriával együtt kérjük, hogy az emberek ne zárkózzanak el Istennek ettől az ajándékától, és fegyverezzék le szívüket. Végezetül a jelen lévő negyvenezer hívő tapsától kísérve Leó pápa hálával emlékezett elődjére, az egy hónapja elhunyt Ferenc pápára.