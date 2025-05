Kilencedik kongregáció: már 131 választó bíboros tartózkodik Rómában.

Szombaton délelőtt megtartották a Vatikánban a kilencedik kongregációt, amelyen 177 – közülük 127 választó bíboros vett részt. A Szent Márta-házban tovább folynak és május 5-ig befejeződnek a munkálatok, hogy a bíborosok elfoglalhassák szálláshelyüket. Prevost és Semeraro bíborosokat sorsolták ki, hogy tagjai legyenek annak a bizottságnak, amely segíti a camerlengo bíboros munkáját.

Vertse Márta - Vatikán

Jelenleg 131 választó bíboros tartózkodik Rómában abból a 133-ból, akik a május 7-én kezdődő konklávén megválasztja a következő pápát. Közülük 127-en voltak jelen az új szinódusi aulában szombat délelőtt 9 órától 12.30-ig tartó kilencedik általános kongregáción, amelyen összesen 177 bíboros vett részt – tájékoztatott róla Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója. Arról is beszámolt, hogy a Szent Márta-házban intenzív ütemben haladnak a felújítási munkálatok, amelyeket május ötödikén fejeznek be, így a konklávén részt vevő bíborosok május 6-án, kedd estétől kezdve, május 7-ig, szerda reggelig elfoglalhatják szállásukat. Szerdán délelőtt 10 órakor kezdődik a megválasztandó pápáért mondott „pro eligendo Pontificie” ünnepi szentmise.

A szombat délelőtti ülésen Francis Prevost és Marcello Semeraro bíborost sorsolás útján kiválasztották, hogy az elkövetkező napokban nyújtsanak segítséget Reinhard Marx bíborosnak, a Gazdasági Tanács koordinátorának abban a bizottságban, amely Kevin Farrell camerlengo bíborost segíti a hétköznapi ügyek intézésében.

Kilépő egyház, amely fényt hoz a világnak

A szombat délelőtti kilencedik kongregáción 26 felszólalás hangzott el, amelyek az egyház életét érintő különböző kérdéseket vetették fel. A Szentszéki Sajtóiroda beszámolója szerint a bíborosok reményüket fejezték ki, hogy a következő pápa prófétai lesz, és hogy az Egyház nem zárkózik be a Cenákulumba, hanem fényt visz a világba, amelynek olyan nagy szüksége van a reményre. Ezzel kapcsolatban szó esett a jubileumi évről is, amelynek témája „A remény zarándokai”. A bíborosok azt is megállapították, hogy az egyháznak a világban, nem pedig pusztán a saját világában kell élnie, ami azzal a kockázattal jár, hogy jelentéktelenné válik.

Hála Ferenc pápa munkásságáért

A bíborosok hálával emlékeztek meg Ferenc pápa munkásságáról, gyakran idézve a 2013-ban közzétett Evangelii gaudium k. apostoli buzdítását, hangsúlyozva azokat a megkezdett folyamatokat, amelyeket a következő pápának kell majd tovább vinnie. Többek között érintették az olyan témákat, mint az egyházak közötti együttműködés és szolidaritás, a Kúria szerepe a pápával kapcsolatban, az egyház és a pápa szolgálata a béke érdekében, az oktatás értéke, az ökumenikus párbeszéd és misszió, a szinodalitás és a kollegialitás, valamint a kettős feladat megvalósítása: szeretetközösség az egyházban, testvériség a világgal.

A következő programok

A Szentszéki Sajtóiroda közleménye szerint a bíborosok jövő hétfőn egy második ülést is beiktatnak, vagyis reggel 9 órakor, majd délután 17 órakor is általános kongregációra ülnek össze. Május 6-ra, keddre egyelőre csak egy délelőtti ülést terveznek. Május 4-én, vasárnap nem tartanak kongregációt, hanem római címtemplomaikban mutathatnak be szentmisét. A szombat délelőtti ülés végén a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re bíboros emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Szűz Máriának szentelt május hónapban minden szombaton este 9 órakor rózsafüzér imát tartanak a Szent Péter téren.