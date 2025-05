Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna a béketárgyalásoknak

A Palazzo Chigi, az olasz miniszterelnöki hivatal egy közleményben adta hírül, hogy XIV. Leó és Giorgia Meloni miniszterelnök telefonon beszélt, amelyben háláját fejezte ki a Szentszék béke iránti elkötelezettségéért.

Somogyi Viktória – Vatikán

Mély hálám XIV. Leónak a béke iránti szüntelen elkötelezettségéért és azért, hogy készen áll a Vatikánban megrendezni a következő Ukrajnáról szóló tárgyalásokat. A közleményben az olasz miniszterelnöki hivatal kifejezte háláját a XIV. Leó pápa és Giorgia Meloni kormányfő között május 20-án, kedden lezajlott telefonbeszélgetés eredményéért. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy Giorgia Meloni hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és más európai vezetőkkel, „amely során az olasz miniszterelnököt felkérték: érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni a tárgyalásoknak”.

Minden erőfeszítést meg kell tenni a béke terjesztésére

A pápa már május 14-én, a keleti egyházak jubileumának résztvevőivel tartott kihallgatáson jelezte, hogy „minden erőfeszítést meg fog tenni” annak érdekében, hogy „a béke terjedjen”. Kifejezte a Szentszék azon szándékát, hogy olyan hely legyen, ahol „az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát. A népek békét akarnak, és én, szívemmel a kezemben, azt mondom a népek vezetőinek: találkozzunk, folytassunk párbeszédet, tárgyaljunk.”

A Vatikán, egy nagyon alkalmas hely

Két nappal később újságíróknak válaszolva Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta a Szentszék rendelkezésre állásának konkrét jelentését, vagyis azt, hogy felajánlja a Vatikán a színhelyet „a két fél közötti közvetlen találkozóra”, hogy megkezdődhessenek „a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással... Ez a helyszín rendelkezésre bocsátása. Mindig is mondtuk, mindig is ismételgettük: Rendelkezésre állunk. Ha találkozni szeretnétek, a Szentszék, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín lehetne. Az ügy minden tekintetében.”