Ferenc pápa homíliája a húsvéti vigílián: A Feltámadott fokozatosan lép az életünkbe

A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepét, a vigília szertartást szombat este fél nyolc órakor a Szentatya delegátusaként Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezette. Ferenc pápa kevéssel a szertartás kezdete előtt a bazilikába ment rövid imádságra. Köszöntötte a híveket, majd az imádság után visszatért az Imádság kapun át a közeli Szent Márta-házba.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Minden az éjszaka során történik…

Éjszaka van, amikor a húsvéti gyertya lassan az oltár felé halad. Éjszaka van, amikor a himnusz éneklése ujjongásra nyitja meg szívünket, mert a földet „oly nagy ragyogás árasztja el: az örök Király fénye legyőzte a világ sötétségét” (Húsvéti örömének). Az éjszaka vége felé valósággá válnak az evangéliumban elbeszélt események (vö. Lk 24,1-12): a feltámadás isteni fénye fellobban, és az Úr Húsvétja már akkor megtörténik, amikor a nap még csak felkelőben van; a hajnal első fényénél látjuk, hogy a Jézus sírjára helyezett nagy követ elhengerítették és néhány gyászruhás asszony érkezik oda. Sötétség borul a tanítványok zavarára és félelmére. Minden az éjszaka során történik – kezdte a pápa homíliáját Re bíboros.

A feltámadás fénye lépésről lépésre világítja meg az utat

A húsvéti vigília tehát arra emlékeztet, hogy a feltámadás fénye lépésről lépésre világítja meg az utat, zaj nélkül tör be a történelem sötétségébe, diszkréten világít a szívünkbe. És ennek megfelel egy alázatos hit, amely mentes minden diadalmaskodástól. Az Úr húsvétja nem látványos esemény, amellyel Isten önmagát állítva arra kötelez minket, hogy higgyünk benne; nem olyan cél, amelyet Jézus a Golgotát megkerülve egykönnyen elér. Éppen ezért nem is tudjuk azt belső tétovázás nélkül átélni. Ellenkezőleg, a feltámadás a fény kis hajtásaihoz hasonlít, amelyek apránként, zajtalanul, néha még az éjszaka és a hitetlenség fenyegetése közepette törnek utat maguknak.

A húsvéti remény csírázzon ki életünkben és a világban!

Isten „stílusa” megszabadít az elvont vallásosságtól, amely abban a tévhitben ringat bennünket, hogy az Úr feltámadása mágikus módon mindent megold. Távolról sem: nem ünnepelhetjük a húsvétot anélkül, hogy ne számolnánk továbbra is a szívünkben hordozott éjszakákkal és a halál árnyékaival, amelyek gyakran a világ felett lebegnek. Krisztus legyőzte a bűnt és elpusztította a halált, de földi történelmünkben az ő feltámadásának ereje még most van beteljesedőben. És ez a beteljesedés, mint egy kis fénycsíra, ránk van bízva, hogy őrizzük és növekedésre bírjuk. Testvérek – kéri a pápa a homíliájában – ez az a hivatás, amelyet különösen a jubileumi évben erősen kell éreznünk magunkban: a húsvéti remény csírázzon ki életünkben és a világban!

Ne csüggedjünk, még ha a gonoszság árnyai továbbra is zajosan vonulnak a világ felett

Amikor még mindig érezzük a halál súlyát a szívünkben, amikor látjuk, hogy a gonosz árnyai továbbra is zajosan vonulnak a világ felett, amikor érezzük, hogy az önzés vagy az erőszak sebei égnek a testünkben és a társadalmunkban, ne csüggedjünk, térjünk vissza ennek az éjszakának az igehirdetésére: a fény lassan felragyog, még ha sötétségben is vagyunk; az új élet és a végre felszabadult világ reménye vár ránk; az új kezdet meglephet minket, még ha néha lehetetlennek is tűnik, mert Krisztus legyőzte a halált.

A Feltámadott nagy szeretetében nem hagy minket meginogni

Ez a szívet tágító igehirdetés reménnyel tölt el bennünket. Mert a feltámadt Jézusban megvan a bizonyosságunk, hogy személyes történelmünk és az emberiség útja, bár még mindig egy olyan éjszakába merül, ahol a fények halványnak tűnnek, Isten kezében van. Ő pedig nagy szeretetében nem hagy minket meginogni, és nem engedi, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. Ugyanakkor ez a Krisztusban már beteljesedett remény számunkra is elérendő cél marad: ránk bízta, hogy annak hiteles tanúi legyünk, és hogy Isten országa belépjen a mai emberek szívébe.

Szent Ágoston is erre emlékeztet bennünket: „Urunk Jézus Krisztus feltámadása jelzi mindazok új életét, akik hisznek benne; halálának és feltámadásának ezt a titkát pedig mélyen meg kell ismernetek és életetekben meg kell ismételnetek”. Valósítsuk meg életünkben a húsvétot, és legyünk a remény hírnökei, a remény építői, miközben még mindig halálos szelek fújnak felettünk. Megtehetjük ezt szavainkkal, hétköznapi kis gesztusainkkal, az evangélium sugallta döntéseinkkel. Egész életünk a remény jelenléte lehet. A reménység jelenléte akarunk lenni azok számára, akiknek nincs hitük az Úrban, akik eltévedtek, akik feladták vagy akiknek a háta meggörnyed az élet terheitől; akik egyedül vannak vagy bezárkóznak bánatukban; a Föld minden szegénye és elnyomottja számára; a megalázott és meggyilkolt nők számára; a meg nem született és bántalmazott gyermekek számára; a háború áldozatai számára. Mindegyiküknek és mindannyiuknak elhozzuk a húsvéti reményt!

A feltámadt Krisztus az emberiség történelmének végleges fordulópontja

A feltámadt Krisztus az emberiség történelmének végleges fordulópontja. Ő a remény, amely nem halványul el. Ő a szeretet, amely elkísér és megtart minket. Ő a történelem jövője, a végső cél, amely felé haladunk, hogy befogadjon bennünket az új élet, amelyben maga az Úr törli le könnyeinket, „és nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom” (Jel 21,4). És ezt a húsvéti reménységet, ezt a „fordulatot a sötétségben” kell hirdetnünk mindenkinek.

A húsvét a reménység időszaka. „Még mindig van félelem, még mindig él a bűn fájdalmas tudata, de van egy fény is, amely betör a világunkba. Húsvét azt a jó hírt hozza, hogy bár a dolgok látszólag egyre rosszabbul mennek a világban, de a gonosz már legyőzetett. Húsvét lehetővé teszi számunkra, hogy megerősítsük, mégha néha Isten távolinak is tűnik, a mi Urunk velünk járja az utat és sok reménysugár világítja meg életünk útját. Adjunk helyet a Feltámadott fényének! És a világ reménységének építőivé válunk – zárult Ferenc pápa homíliája a Nagyszombat esti Vigília szertartáson, melyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja olvasott fel.