Ferenc pápa üzenete a szalézi rend 29. nagykáplalanjára: Maradjatok állhatatosak!

Torinó Valdocco kerületének szalézi anyaházában tartják február 16-tól április 12-ig a Don Bosco alapította Szalézi Kongregáció 29. rendi nagygyűlését. Ferenc pápa rövid üzenetet küldött a hosszú tanácskozásra, melyben jelzi: „Még ha a mai kihívások a korábbiakhoz képest némileg megváltoztak is, ám a hit és a lelkesedés ugyanaz maradt, új adottságokkal gazdagodva, mint például a kultúrák közötti kapcsolatteremtés lehetősége.”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa sajnálattal állapítja meg, hogy nem tud találkozni a résztvevőkkel, éppen ezért küldi ezt az üzenetet a Szalézi Kongregáció 29. nagykáptalanja, valamint Don Bosco első argentínai missziójának 150. évfordulója alkalmából. A Szentatya köszönti a rendi nagygyűlésen megválasztott új egyetemes rendfőnököt, Fabio Attard atyát, akinek sok sikert kíván munkájához. Ugyanakkor a pápa köszönetet mond Ángel Fernández Artime bíborosnak, az eddigi elöljárónak azért a szolgálatért, amelyet az elmúlt években a szalézi rendért tett és a mostani küldetéséért, amelyet most az egyetemes egyháznak nyújt, a 2023. július 9-én tett bíborosi kinevezése óta. A pápa jóllehet távolból, mégis arra bátorítja a rendi nagygyűlés tagjait, hogy bizalommal és elkötelezettséggel éljék meg a Lélek meghallgatásának és a zsinati megkülönböztetésnek ezt az időszakát.

Folytassák munkájukat továbbra is állhatatossággal!

A Szentatya üzenetében felidézi a nagykáptalan mottóját: „A Jézus Krisztusért szenvedélyesen rajongó szaléziak, akik a fiataloknak adják magukat”. Ez egy gyönyörű program: „szenvedélyesnek és odaadottnak” lenni, teljes mértékben részt venni az Úr szeretetében és másokat szolgálni anélkül, hogy bármit is megtartanánk magunknak, ahogyan az Alapítójuk tette azt a maga idejében. Még ha ma, az akkoriakhoz képest, a kihívások némileg megváltoztak is, a hit és a lelkesedés ugyanaz maradt, új ajándékokkal gazdagodva, mint például a kultúrák közötti kapcsolatteremtés lehetősége. A pápa üzenete végül megköszöni azt a sok jót, amit az egész világon tesznek, és arra bátorítja őket, hogy folytassák munkájukat továbbra is állhatatossággal. Szívből megáldja őket és a nagykáptalan munkáját, valamint a világon szerte élő szalézi testvéreket, és kéri, hogy imádkozzanak érte. Mária, a Keresztények Segítője kísérje őket mindig – zárul a Szentatya üzenete, melyet a Vatikánból április 2-án keltezett.

A szalézi rend jelenleg közel 15 lelket számlál

A rend utolsó nagykáptalanjának adatai szerint a szaléziak száma világszerte 14 476, együtt a kinevezett püspökökkel és a novíciusokkal. A világ öt kontinensén, 133 országban vannak jelen. Működésüket régiók, tartományok és helyi jelenlétek szerint csoportosítják. Jelenleg 7 régió van, 90 provinciával. A Szalézi Családnak, vagyis a világi harmadrendnek mintegy 400 ezer tagja van. 30 különböző csoportból áll, amelyek az évek során alakultak ki, és amelyek Don Bosco rendszeréből és karizmájából merítettek ihletet. Az első három, amely már Don Bosco idejében létrejött, a Mária a Keresztények Segítsége Leányai, a Szalézi Közreműködők köre és Don Bosco iskolák volt tanítványai.

Hétvégi római jubileumi zarándoklattal zárul a nagykáptalan

A szalézi rend nagykáptalanja április 11-én pénteken római jubileumi zarándoklattal zárul, majd április 12-én szombaton, Nagyhét vigíliáján tartják a rendi nagygyűlés bezárását, ugyanazon a napon, amikor Don Bosco 1846-ban megérkezett Valdoccóba, ahol a fiaival egy fészert kápolnává alakítottak át és így teremtették meg az első oratóriumukat, Néri Szent Fülöp egykori példája nyomán. A záróünnepséget a római Szent Szív Szalézi bazilikában tartják, mely az ima és a lelki megújulás pillanata lesz a rendi nagykáptalan minden résztvevője számára, ami egyúttal a szalézi misszió új szakaszának kezdetét jelzi a világban.