Információk Ferenc pápa temetéséről és a jubileumi eseményekről

Hívek ezrei állnak sorba immár napról-napra a Szent Péter téren, hogy a bazilikába bejutva leróhassák kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. A Szentszék Sajtótermének péntek reggeli közleménye szerint, szerda reggeltől, miután a Szent Márta-ház kápolnájából átvitték a Szentatya koporsóját a bazilika főoltára elé, csütörtök hajnalig, 128 ezer ember rótta le kegyeletét Ferenc pápa földi maradványai előtt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Hívek szakadatlan áradata Ferenc pápa sírja előtt

Minthogy oly sokan álltak sorba még csütörtök éjjel is, ezért csak péntek hajnalban zárták be a bazilika kapuját, de még pirkadat előtt, 5 óra 40-kor ismét kinyitották, mert megérkeztek a korán jövők. Pénteken egész nap nyitva a bazilika a látogatók előtt, egészen este hét óráig. Ekkor zárt ajtók mögött végzi el este nyolc órakor Kevin Farrell camerlengo bíboros a koporsó lezárásának szertartását a Pápai Ház tagjai jelenlétében. Ugyancsak pénteken este kilenc órakor Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka vezetésével imádkozzák a rózsafűzért a hívek a Santa Maria Maggiore bazilika előtti téren. Pénteken délelőtt tartották meg a szinódusi aulában a negyedik bíborosi kongregációs ülést.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Ferenc pápa koporsóját körmenetben viszik a Santa Maria Maggiore bazilikába

Amint arról már beszámoltunk, április 26-án szombaton délelőtt tíz órakor kezdődik a Szent Péter bazilika előterében Ferenc pápa gyászmiséje, melyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja celebrál. A gyászmise végén végzik a végső búcsúvétel és beszentelés szertartását, majd ezt követően az asszisztencia a Pápai Ház tagjainak a jelenlétében körmenetben kíséri Ferenc pápának nyitott autón vitt koporsóját a Szent Péter bazilikától a Santa Maria Maggiore bazilikáig. Az érintett útvonal: Corso Vittorio Emmanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János székesegyház és onnét a hosszú Via Merulanán át egészen a Santa Maria Maggiore bazilikáig. A Mária templom lépcsőjén szegények és hajléktalanok ülnek majd, így ők lesznek azok, akik a legutolsó búcsút vehetik a „szegények Pápájától”, akit végakaratának megfelelőn privát szertartás keretében temetnek el a bazilika Pál kápolnájában, amelynek főoltárán látható a Salus Populi Romani kegykép, melyet a Szentatya oly sokszor felkeresett, hogy előtt imádkozzon.Szombaton, a temetés estéjén Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika koadjutor főpapja vezeti este kilenc órakor a rózsafüzér imádságot. Április 27-én vasárnap reggel hét órától lehet látogatni Ferenc pápa sírhelyét a Santa Maria Maggiore bazilikában.

Változások a közeli jubileumi események rendjében

Ferenc pápa halálával és temetésével majd az összeülő konklávéval jelentősen megváltozott ezen időszak jubileumi programja. Április 23-24-25-én tartották a kamaszok jubileumát. A Rómába érkezett több tízezer serdülő már áthaladt a Szent Péter bazilika Szent kapuján és lerótták kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. Április 27-én vasárnap, minthogy felfüggesztették Carlo Acutis e napra kitűzött szenttéavatását, délelőtt fél 11 órakor Pietro Parolin bíboros államtitkár mond szentmisét Vatikán Város alkalmazottjai és családtagjai, valamint a serdülők számára is, mint a Ferenc pápa kilencnapos novéna gyászidőszakának második szentmiséje.

Ferenc pápa temetése napján a Santa Maria Maggiore bazilikát zárva tartják, de a fent jelzettek értelmében már vasárnap reggel héttől látogatható lesz a bazilika, benne Ferenc pápa sírjával. A másik két nagy pápai bazilika, a Lateráni Szent János székesegyház és a falakon kívüli Szent Pál bazilika a mostani időszakban is a szokásos módon látogatható.

A Serdülők, a Mozgássérültek, a Dolgozók, a Vállalkozók, a Fúvószenekarok jubileumai

A közeljövőben két jubileumi program szerepel. Április 28-29-én, hétfőn-kedden tartják a mozgássérültek jubileumát. Számukra a Via della Conciliazione sugárút zarándok-folyósóját még nagyobb gonddal biztosítják, hogy zavartalanul eljussanak a Szent Kapun át Szent Péter sírjához. Május elsejétől negyedikéig tart a Dolgozók jubileuma, negyedikén és ötödikén a Vállalkozók jubileuma, majd 10-11-én kerül sor a Fúvószenekarok, másnéven a Rezesbandák jubileumára.

Ezekről az eseményekről, a lehetséges változásokról a jubileumi előkésztő bizottság ad tájékoztatást. Április 27-e vasárnap egyúttal emléknap, hiszen 11 évvel ezelőtt 2014. április 27-én avatta szentté Ferenc pápa két elődjét, Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál pápákat. Szombati napon még egy érdekes zenei eseményre kerül sor Krakkóban, Szent II. János Pál pápa egykori püspöki székvárosában. Április 26-án szombaton délután öt órakor a Krakkó-Łagiewniki Isteni Irgalmasság kegyhelyén a világ öt másik kontinensének Isteni Irgalmasság kegyhelyeivel karöltve kerül sor az „Irgalmasság szimfóniája” zenei eseményre, vagyis a „Terra Divina” Alapítvány és a II. János Pál Intézet a Kultúrák Közötti Párbeszédért által szervezett koncertre az Isteni Irgalmasság ünnepének előestéjén és Ferenc pápa péteri szolgálatáért végzett hálaadásként.