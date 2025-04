A pápa részvéttávirata a Santo Domingo-i diszkóbaleset áldozatainak

Több, mint 180 ember halt meg a balesetben (AFP or licensors)

Államtitkára, Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratban fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, akik életüket vesztették a Dominikai Köztársaság fővárosában történt épületomlásban. Több, mint 180-an meghaltak és 250-en megsebesültek a becslések szerint a Jet Set - nevű szórakozóhely beomlása miatt.

Gedő Ágnes - Vatikán

Ferenc pápa fájdalommal értesült a tragikus épületomlásról, mely Santo Domingo egyik felkapott szórakozóhelyén történt, és ami több, mint 180 ember életét követelte. A Szentatya táviratot küldött Francisco Ozoria Acosta bíborosnak, Santo Domingo főpásztorának: imádkozik az elhunytak lelki üdvéért, míg a családtagoknak őszinte részvétét fejezi ki és vigaszért fohászkodik. Mielőbbi gyógyulást kíván a mintegy 250 sebesültnek, bátorítja a mentésben részt vevők és a segítők erőfeszítéseit. Ferenc pápa a Boldogságos Szűz Mária, a szenvedők vigasztalójának közbenjárásáért fohászkodik a remény jeleként.

A püspökök szolidaritása

Az ismert diszkó tetőszerkezete április 8-án, kedden hajnalban omlott be, miközben egy koncert zajlott, sok fiatalt maga alá temetve. A dominikai Püspöki Konferencia szolidaritását fejezte ki és felajánlotta imáit az elhunytakért. A közösségi médiában megjelent nyilatkozatukban a püspökök Isten vigaszát kérik az áldozatok hozzátartozóinak, és imádkoznak a sebesültek mielőbbi felépüléséért. Arra buzdítják a hatóságokat és az egészségügyi dolgozókat, hogy továbbra is adják meg a szükséges támogatást az áldozatoknak, a lakosság pedig segítsen a mentésben, adja meg az elsőbbséget a mentőautóknak, menjen el vért adni, csak a hivatalos információkat terjessze, és imádkozzon a tragédiában sújtott személyekért. A mély fájdalomban is életben kell tartani a reményt – emlékeztetnek a főpásztorok.

A dominikai püspöki kar titkára szentmisét mutatott be az áldozatokért. Az ország elnöke háromnapos nemzeti gyászt rendelt el.