Keresztút a Colosseumnál (archív felvétel) (ANSA)

Ferenc pápa állapota tovább javul, ő maga írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket

A Szentszéki Sajtóiroda keddi tájékoztatója szerint Ferenc pápa állapota tovább javul, hangja is mind jobb. Egyre hosszabb időszakban tudja nélkülözni a mesterséges oxigén-ellátást. A Szentatya maga írta a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. A nagycsütörtöki krizmaszentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán A Szentszéki Sajtóiroda kedden közzétett tájékoztatója szerint a magas áramlású terápiás célú oxigén-ellátást Ferenc pápa mindig az esti órákban és szükség esetén igényli. A különféle terápiák is tovább folytatódnak. A Szentatya folytatja a Kúria elöljáróival való rövid találkozásokat is. Az idei keresztúti elmélkedéseket Ferenc pápa készítette el, és Nagypénteken déli 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este negyed tízkor kezdődik a Colosseumnál a szokásos módon és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Nagycsütörtökön délelőtt fél tíz órakor a krizmaszentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. Nagycsütörtökön este 18 órakor Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak prefektusa tartja a Szent Péter bazilikában az Utolsó vacsora, a Coena Domini alapításának emlékmiséjét, de a szokásos pápai kápolna nélkül, vagyis a pápai miséken koncelebráló és asszisztáló bíborosok, püspökök és kanonokok nélkül. A Szentszéki Sajtóiroda tájékoztatója megjegyzi, hogy a nagyheti szertartásokra a Szentatya delegálja azok vezetőit. Mindezidáig nincs jelzés még arról, hogy a Szentatya részt vesz a Szent Háromnap szertartásain.