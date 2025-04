Ferenc pápa koporsóját szerdán délelőtt Szent Péter sírja elé helyezték a bazilikában

Április 23-án szerdán kora délelőtt ünnepi körmenetben vitték át a Szent Márta-ház kápolnájából Ferenc pápa holttestét nyitott koporsóban és a bazilika főoltára előtt, Szent Péter sírjánál ravatalozták föl. A szertartást Kevin Farrell camerlengo bíboros végezte a bíborosi testület tagjainak a részvételével.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa a Szent Márta házbeli otthonában hunyt el Húsvéthétfő reggel. A hivatalos orvosi és kánonjogi eljárások után a pápa holttesttét hétfőn este ravatalozták fel a Szent Márta ház kápolnájában. Kedden egész nap, késő estig a Pápai Ház és a Római Kúria tagjai, valamint a vatikáni alkalmazottak családtagjaikkal együtt vehettek végső búcsút a Szentatya holttestétől, melyet a számára oly kedves házi-kápolna oltára előtt ravataloztak fel nyitott koporsóban. Ferenc pápa piros miseruhában feküdt, fején püspöki mitrával, összekulcsolt kezein rózsafüzérrel.

Hála a megszámlálhatatlan ajándékért

Szerdán reggel a kápolnát megtöltötték a bíborosi kollégium tagjai, köztük Erdő Péter Esztergom-budapesti bíboros-érsek és Német László belgrádi bíboros-érsek. A translatio, az átvitel szertartását Kevin Joseph Farrell camerlengo bíboros végezte az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, a Római Pápa Temetési Szertartásrendje szerint. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, mégha meghalt is, nem hal meg mindörökké” – antifóna énekkel kezdődött a liturgia, majd Kevin bíboros imádkozta: „Testvéreim, nagy megindultsággal kísérjük Ferenc pápánk földi maradványait a Vatikáni bazilikába, ahol ő gyakorta végezte szolgálatát Róma püspökéként, mint az egyetemes egyház pásztora. Miközben elhagyjuk ezt a házat, hálát adunk az Úrnak azért a megszámlálhatatlan ajándékért, amit szolgáján, Ferenc pápán keresztül a keresztény népnek nyújtott és kérjük az irgalmas és jóságos Urat, hogy adjon neki örök otthont a Mennyek Országában. Adja meg a legfőbb remény erősítő kegyelmét a Pápai Háznak, és Isten szent népének, mely Rómában él és szerte a világon minden hívőnek! Tekints jóságosan, Urunk a te szolgád, a mi Ferenc pápánk életére és cselekedeteire, fogadd be őt az örök világosság és a béke otthonába. Add meg a híveidnek, hogy buzgón kövessék az általa kijelölt utat, és hogy tegyenek tanúságot a te Fiad evangéliumáról!”.

Utoljára "körüljár" a Szent Péter téren (ANSA)

A hívek tapssal köszöntötték Ferenc pápa nyitott koporsóját

A bazilika nyolc alkalmazottja vállára emelte a ravatalt és négy-négy svájci gárdista kíséretében indult a processzió a Szent Márta házból, elöl Krisztus keresztjével. A bíborosok előtt haladtak a bazilika penitenciáriusai, a gyóntatóatyák, a nagykáptalan kanonokjai. A menet az első római vértanúk terén haladt keresztül, ahol egykor Péter apostolt keresztre feszítették. Amikor a bazilika homlokzatának baloldali Nagy Károly szárnyán kiért a menet a Szent Péter térre, megszólaltak a harangok és a tér első részét megtöltő hívek tapssal köszöntötték Ferenc pápa nyitott koporsóját. Minden bizonnyal az volt az utolsó útja a téren, ahol pedig rendszeresen és oly nagy szeretettel találkozott „Isten szent és hűséges népével”.

„Ora pro eo!, Imádkozzál érte!”

A bazilikában a pápa koporsóját a főoltár és egyben Szent Péter sírjának lejárata előtt helyezték el, majd a Cappella Sistina a Mindenszentek litániáját énekelte. Az egyes szentek invokációja után a szokásos „könyörög érettünk” formula helyett most ez válaszolták a hívek: „Ora pro eo!, Imádkozzál érte!”, amit Ferenc pápa péteri szolgálata kezdete óta mindig állhatatosan kért, hogy az Úr szándéka szerint láthassa el apostoli szolgálatát. A kamarás bíboros szenteltvízzel meghintette és megtömjénezte az elhunytat, majd János evangéliumából felolvasták a következő részt Jézus főpapi imájából: „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.” (Jn 17,24-26). A hívek könyörgését az Úr imája, a Miatyánk követte, majd a Salve Regina Mária énekkel ért véget a Translatio szertartása.

Miután az asszisztencia elvonult, megnyitották a bazilika kapuit a hívek előtt, akik így leróhatják kegyeletüket a Ferenc pápa koporsója előtt. A bazilika főpapja, Mauro Gambetti bíboros közleményben jelezte, hogy a következő három nap során a Szent Péter bazilikát mindaddig nyitva tartják, amíg a sorban álló hívek az utolsó hívőig le nem rótták kegyeletüket Ferenc pápa földi maradványai előtt. Azt is jelezték, hogy a Szentatya nyitott koporsója előtt nem szabad megállni, hogy lassú, méltóságteljes vonulással és a közben mondott imával a három nap során az előrelátható sok százezer ember valóban leróhassa kegyeletét. Adj, Uram örök nyugodalmat elhunyt Ferenc pápánknak és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békében! Ámen!