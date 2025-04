Gambetti bíboros homíliája a Coena Domini szentmisén: mi a „szolgálat hatalmát" választjuk

A Szent Péter-bazilika bíboros főpapja Nagycsütörtökön a Coena Domini (Utolsó vacsora) szentmisén elmondott homíliájában a jelen kihívásaira hívta fel a figyelmet, amelyet az együttérzés hiányából és a kapcsolatok törékenységéből fakadó háborúk fémjeleznek. Az utat Jézus gesztusa mutatja, aki lehajolva, hogy megmossa tanítványai lábát, megtestesíti a „közelség dinamizmusát”.

Edoardo Giribaldi / Somogyi Viktória – Vatikán

A világ túl gyakran „elárul”, „átad” minket „gazdasági és hatalmi” haszonszerzés céljából. Ezzel a – korunk konfliktusait felfegyverző – logikával a „szolgálatban” rejlő, Jézus által megtestesített új „hatalom” áll szemben, a „közelség dinamizmusának” konkrét kifejeződése. Ezt hangsúlyozta Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter-bazilika főpapja a Nagycsütörtökön este bemutatott Coena Domini szentmise homíliájában. A bíboros április 17-én, a vatikáni bazilika Katedra-oltáránál vezetett szertartáson, amelyen többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár is koncelebrált, a hagyományos lábmosás szertartásra is sor került.

Az első Húsvét az elnyomás és a szenvedés között

Gambetti bíboros homíliája a történelembe ágyazódott be. Visszautalt az első Húsvét eredetére Egyiptomban, az akkori „rabszolgaság, elnyomás, szenvedés” földjén. A bíboros felidézte a héber kifejezést, amelyből a húsvét szó származik, nevezetesen a „pasach”, amely úgy fordítható, hogy „elkerülni, védeni”. „Isten táncol a házak előtt, hogy megvédje az anawimokat, az alázatosokat, a szegényeket, akik bíznak benne, miközben a halál máshol halad el.”

Jézus húsvétja, „emberséges a próbatétel során”

A bazilika főpapja megjegyezte, hogy Jézus húsvétja is próbatétel alatt teljesedett be, „igazságtalanság, zaklatás, rágalmazás, betegség, erőszak, félelem, magány” közepette. Mégis, egy ilyen sötét helyzetben is „arra vágyik, hogy hevesen táplálja a házi tűzhely intimitását és családiasságát”. Cénákuluma az emberiség heterogén „mozaikja”. A tanítványok vonásai a legváltozatosabbak: „impulzív és szenvedélyes, megfontolt és mélyreható, ambiciózus és lendületes, őszinte és alázatos” jelleműek. A közös jellemzők viszont a dicsőségszomj, a gyengeség, a saját törékenységeik elrejtésének képessége. „Mélyen megérintett Jézus elhatározása, hogy kenyeret és bort oszt meg mindazokkal, akiket az Atya adott neki. Ez annyira emberi a próbatétel idején! És arra gondolok, mennyi lehetőséget hagytam ki én, hogy az élet nehézségei közepette ennyire emberi legyek, elfoglalva a megoldások vagy a menekülési útvonalak keresésével.

A jelen Húsvétja, ahol hiányzik az együttérzés

A Szentírástól a bíboros tekintete a jelen felé fordult, amelyet nem kevésbé tesz próbára a túl sok „Júdás”, akik elveszik az „értékeket, az intelligenciát, a lelkiismeretet, az emberi szeretetet”. „Mindannyian eladók vagyunk, költség-haszon alapon, némi gazdasági és hatalmi haszonért. Gambetti bíboros elítélte a mindennapi élet különféle összefüggéseiben szövődő kapcsolatokat is, amelyekben hiányzik az „együttérzés”. A világ nyereséget keresve „elárul”, és még a vallási gyakorlatok is belecsúszhatnak ebbe a logikába, ha „a dicsőség, az anyagi javak vagy a hatalom valamilyen formája felé hajlanak: eladjuk a hitünket”. „A háború nem más, mint a hanyatlás, a konfliktusok konkretizálódása és a világban lévő gonoszság következménye. És hány embert feszítenek keresztre mindezek miatt!” Az evangéliumi cenákulum nem tűnik olyan távolinak a mai családokétól. Még mindig felbukkan a „törékenység”, az „alacsony önértékelés”, a „harag”, de a „szabadság, az igazságosság, a béke iránti szomjúság” is.

„Az egyetlen dolog, ami őt érdekli, az a szeretet”

Jézus alakja az ókori és újkori csapások ellenszerét testesíti meg. Aki „nem akar nyerni, nem akar tapsot vagy meggazdagodni”. „Az egyetlen dolog, ami érdekli, az a szeretet. Ez az egyetlen papság. Megmossa a lábakat, még Júdásét is. Megmossa a lábamat. Megmossa a te lábadat. Éli a közelség, a kölcsönösség dinamizmusát, éli az adás-kapás igéjét, éli a szolgálat erejét és a befogadás tehetetlenségét.”

„Önmagunk odaajándékozása, hogy éljenek az emberek”

Jézus szíve tanítványai fölé hajolva „eggyé válik az emberi szegénységgel és az isteni fenséggel”, „életet” adva „a nyáj minden juhának”. Egy olyan gesztus ez, amely évszázadokon át ível, és továbbra is megtestesül. Akárcsak Don Giuseppe Berardelliben, a bíboros által említett bergamói papban, aki a világjárvány idején feladta saját légzőkészülékét, hogy azt más használhassa és meghalt. „Önmagunk odaajándékozása ez, hogy segítsünk élni az embereknek. Gambetti bíboros szentbeszéde végén annak a reményének adott hangot, hogy eljön egy „új idő” az Egyház számára, amelyben „feltárhatja a papsági nép mivoltát”. Ez egy forradalom, amely az Eucharisztiává váláson keresztül valósul meg, Jézust követve, megmutatva „a keresztség által ránk ruházott isteni emberséget”.

A lábmosás rítusa

A szertartás során a lábmosás szertartását is elvégezték. Gambetti bíboros fejet hajtott a világi hívek, férfiak és nők előtt, akik gyakran járnak vagy dolgoznak a Szent Péter-bazilika hajóiban. Mindennapi arcok, mindegyiknek megvan a maga gyengesége, élő szimbólumai az emberiség nagy cénákulumának, amelyet a bíboros idézett fel homíliájában. A záróima után Gambetti bíboros vezetésével körmenet kísérte az Oltáriszentséget a vatikáni bazilika szentségimádásra előkészített kápolnájába. A Pange lingua himnusszal a Cappella Giulia, a régóta fennálló kórus éneke kísérte, amely a vatikáni káptalan által a Szent Péter-bazilikában megtartott, de nem a pápa által vezetett szertartásokat kíséri. E zenei örökség gyökerei 1513-ra nyúlnak vissza, amikor II. Gyula pápa ujjászervezte ezt a kórust, amely hangjegyről hangjegyre őrzi ma is a liturgia szépségét.