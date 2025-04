Ferenc pápa az utolsó derűs órák és a „köszönöm”, hogy visszahoztál a térre

Ferenc pápa Húsvétvasárnap az Urbit et Orbi áldást követően a Szent Péter téren a hívők körében (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A pápa utolsó szavai között köszönetet mondott személyes egészségügyi asszisztensének, Massimiliano Strappettinek, amiért arra buzdította, hogy az Urbi et Orbi után vasárnap a pápamobilon járja körbe utoljára a Szent Péter teret: „Köszönöm, hogy visszahoztál a térre.” Délután pihenés, csendes vacsora, majd hajnalban a rosszullét, a kóma, a halál egy nappal azt követően, hogy hosszú idő után újra üdvözöle a világot.

Salvatore Cernuzio / Somogyi Viktória – Vatikán

„Köszönöm, hogy visszahoztál a térre.” Ferenc pápa utolsó szavai között köszönetet mondott azoknak, akik ebben a betegségben és még jóval azelőtt is fáradhatatlanul vigyáztak rá: Massimiliano Strappettinek, az ápolójának, aki – mint egykor mondta – megmentette az életét azzal, hogy javasolta neki, vállalja a vastagbélműtétet, és akit a pápa 2022-ben személyes egészségügyi asszisztensévé nevezett ki. Mellette volt 38 napos kórházi kezelése során a Gemelli-kórházban, majd 24 órában a lábadozása idején a Szent Márta-házban. Strappetti a pápával volt Húsvét vasárnapján, az Urbi et Orbi idején is. Előző nap elmentek a Szent Péter-bazilikába, hogy megtekintsék az „útvonalat”, amelyet másnap meg kellett tennie, amikor Ferenc pápa megjelent az áldásra a vatikáni bazilika központi loggiáján.

Átölelte a tömeget

Ezt követően, vasárnap délelőtt a Szent Péter-bazilika homlokzatának közepén lévő erkélyen, amikor a kezdeti 35 ezer hívősereg már 50 ezerre nőtt, a pápa még egy utolsó, jelentős meglepetést akart okozni azzal, hogy lement a Szent Péter térre és tett egy kört a pápamobilon. Nem minden kezdeti félelem nélkül: „Szerinted meg tudom csinálni?” – kérdezte Strappettit, aki megnyugtatta. Majd a körút során megölelte az egybegyűlteket, különösen a gyerekeket. Ez volt az első alkalom a Gemelli-kórházból való elbocsátása után és élete utolsó alkalma. A pápa fáradtan, de boldogan mondott köszönetet személyes egészségügyi asszisztensének: „Köszönöm, hogy visszavittél a térre”. Ezek a szavak rávilágítanak arra, hogy az argentin pápának – aki a közvetlen emberi érintkezést tette pápasága fémjelzőjévé – szüksége volt arra, hogy visszatérjen az emberek közé.

Az utolsó órák

Ferenc pápa vasárnap délután pihent és csendesen vacsorázott. Reggel fél 5 körül jelentkeztek a rosszullét első jelei, a rá vigyázók azonnali beavatkozásával. Több mint egy órával később intett Strappettinek a pápa, aki a Szent Márta-ház második emeletén lévő lakosztályában feküdt az ágyon, majd kómába esett. Nem szenvedett, gyorsan történt minden – mondja valaki, aki mellette volt az utolsó pillanatokban. Diszkrét, szinte hirtelen halála volt a pápának, hosszú várakozás és túl nagy felhajtás nélkül, aki mindig is nagyon titokban tartotta egészségi állapotát. Halálára Húsvét másnapján került sor, azt követően, hogy megáldotta a várost és a világot, és, hogy hosszú idő után újra átölelte az embereket. Azokat, akiknek megválasztása első pillanataitól, 2013. március 13-tól kezdve azt ígérte, hogy együtt jár velük.