Az Egyház és a világ főhajtása Ferenc pápa előtt, aki szilárdan hirdette, hogy „az Isten irgalmassága az egyház szíve”

Az április 26-án szombat délelőtt tartott gyászmisét követően eltemették Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ferenc pápa halála összegyűjtötte a Szent Péter tér előterében a világ legtöbb országának a vezetőit, uralkodókat, állam- és kormányfőket, akik a bazilikán keresztülhaladva még egyszer leróhatták kegyeletüket Ferenc pápa immár lezárt koporsója előtt.

P. Vértesaljai László - Vatikán

A főoltártól jobbra eső térségen a diplomácia régi hivatalos francia nyelvének abc-rendje szerint ültették le a politikai élet képviselőit. Magyarországot Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte. A mintegy 150 bíboros a főoltár balján foglalt helyet, köztük Erdő Péter Esztergom-budapesti bíboros-érsek és Német László belgrádi bíboros-érsek. Napsütötte tavaszi időben kétszázezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret, az odavezető Conciliazione sugárutat és a környező utcákat.

Tíz órakor indult a Szent Péter bazilika mélyéből a piros színű miseruhába öltözött bíborosok hosszú menete, akik megállva, sorfalat alkottak a főhajó mentén, hogy Ferenc pápának a – tizennégy Szent Péter-alkalmazott vállán hordott – fakoporsóját a főoltár elől kivigyék a szabadtéri oltár elé. A sor végén haladt a 91 éves Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja, a gyászmise főcelebránsa, aki bemutatta a szentmisét. Re bíboros személye élő emlékezet, mert 2013-ban XVI. Benedek pápa lemondása után ő elnökölt a konklávén és 2023-ban XVI. Benedek emeritus pápa temetésekor a misét elnöklő Ferenc pápa mellett ő mutatta be a szentmisét. A latin nyelvű szentmise kezdőimádsága: „Istenünk, lelkek halhatatlan Pásztora, tekints könyörgő népedre. Add, hogy szolgád, Ferenc pápánk, aki szeretetben kormányozta Egyházadat, irgalmadból a rábízott nyájjal együtt elnyerje a hűséges szolgáknak megígért örök jutalmat!”. Az evangélium elhangzása után Re bíboros olasz nyelven olvasta fel homíliáját.

Temetési szertartás

A misét lezáró könyörgés: „Urunk, Istenünk, mennyei vendégséged asztalánál könyörögve kérjük irgalmadat szolgádért, Ferenc pápánkért, hogy végre élvezze az igazság birtoklását, amelyben népedet hűségesen megerősítette. Krisztus, a mi Urunk által.” A szentmise végén végezte el Re bíboros a temetési szertartás „Végső ajánlását és a Búcsúvételt”: „Kedves testvéreim! Bízzuk Isten édes irgalmára Ferenc pápánk, a katolikus Egyház püspöke lelkét, aki megerősítette testvéreit a feltámadás hitében. Kérjük az Atyaistent Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hogy őt, akit megváltott a haláltól, vegye fel békéjébe, és teste támadjon fel az utolsó napon. Szűz Mária, a római nép Királynéja és Üdve, járjon közben Istennél, hogy áldott Fia mutassa arcát pápánknak, s vigasztalja meg az Egyházat a feltámadás fényével”.

A római és a keleti egyházak fohászai Ferenc pápáért

A római egyház könyörgését Baldassare Reina bíboros, a pápa római általános helynöke imádkozta: „Istenünk, lelkek hűséges jutalmazója, fogadd be országodba elhunyt szolgádat, püspökünket, Ferenc pápát, akit Péter utódául és Egyházad pásztorául rendeltél, s add meg neki, hogy örökké szemlélhesse kegyelmed és irgalmasságod misztériumait, amelyeket itt a földön hűségesen kiszolgáltatott a te népednek. Krisztus, a mi Urunk által.”

A nyugati egyház könyörgését a keleti egyházak pátriárkáinak könyörgése folytatta. Egy keleti pátriárka megtömjénezte a pápa koporsóját: „Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál – tenmagad, Urunk, nyugtasd meg elhunyt szolgádnak, Ferenc püspöknek lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj! Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság. Mert te vagy, Krisztus Istenünk, elhunyt szolgádnak, Ferenc püspöknek feltámadása, élete és nyugalma, s téged dicsőítünk, kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.”

Az ökumenikus fohászok után Re bíboros szenteltvízzel meghintette a pápa koporsóját, ezzel az imával: „Irgalmasságodra bízzuk, kegyes Atyánk, Ferenc pápánkat, akit Péter utódául s az Egyház pásztorául, Igéd rendíthetetlen hírnökéül, isteni misztériumaid hű kiszolgáltatójává rendeltél. Kérünk, bocsásd be őt mennyei szentélyedbe, ahol minden választottaddal együtt örök dicsőség lesz az osztályrésze. Hálát adunk neked, Urunk, minden jótéteményedért, amelyet jóságodban néped javára néki juttattál. Add meg pásztorát vesztett Egyházadnak a hit vigasztalását és a remény erősségét. Tied legyen minden tisztelet és dicsőség mindörökké Atyánk, az élet forrása, az éltető Lélekben Krisztus, a halál legyőzője által mindörökkön örökké.”

A gyászmise temetési része egy antifónával ért véget: „Mennyországba vezessenek az angyalok téged, várjanak ott rád a szentek, a mennyei Jeruzsálembe vigyenek ők be téged! Az angyalok kórusa fogadjon téged, és az egykoron szegény Lázárral nyugodjál mindörökké”.

Megtapsolták Ferenc pápa koporsóját Római útjain

Nem sokkal a déli harangszó után ért véget Ferenc pápa gyászmiséje. A vatikáni alkalmazottak a vállukon visszavitték a pápa koporsóját a bazilikába, ahol Szent Péter sírja előtt megálltak egy rövid imádságra, majd a Szentatya koporsóját a bazilika Imádság-kapuja előtt várokozó nyitott, fehér pápamobilra helyezték, mely őt a városon keresztül a Santa Maria Maggiore bazilikáig vitte. Az érintett útvonal: Corso Vittorio Emmanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János székesegyház és onnét a hosszú Via Merulanán át egészen a Santa Maria Maggiore bazilikáig. A mintegy hat kilométer hosszú úton az utcák bal és jobb oldalán végig sűrűn álltak emberek, akik lelkes integetéssel és tapssal köszöntötték Ferenc pápa koporsóját.

A bazilikában a sírba-tétel szertartása a Szentatya végakaratának megfelelően privát módon történt. A celebráns bíboros így imádkozott: „Mindenható Isten, aki a kereszten meghalt Fiad, Jézus Krisztus által megsemmisítetted a mi halálunkat, és őáltala, aki a sírban nyugodott, majd dicsőségesen feltámadt, megszentelted sírjainkat s csodálatosan helyreállítottad életünket és halhatatlanságunkat, fogadd el könyörgésünket szolgádért, Ferenc pápáért, aki Krisztussal meghalva és eltemetve várja a feltámadás boldog reményének beteljesülését. Élők és holtak Istene, add meg kegyesen, hogy aki a hitben megismert téged itt a földön, vég nélkül boldogan örvendezzen a mennyben. Ámen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben!”

Zártkörű sírbatétel

A fakoporsót ellátták a camerlengo bíboros, a Pápai ház prefektúrája, a liturgikus szertartások hivatala és a Santa Maria Maggiore káptalanja pecsétjével. A római pápa testét a sírba helyezték, majd a celebráns meghintette szenteltvízzel. A jelenlévők elénekelték a Regina Coeli húsvéti Mária antifónát, majd a bazilika káptalanjának jegyzője elkészítette a temetést rögzítő okiratot, s felolvasta azt a jelenlévőknek. Ezt követően kézjegyével látta el azt a camerlengo bíboros, a Pápai Ház régense, a pápai szertartásmester, végül pedig a jegyző.

Ferenc pápa, köszönjük 12 éves péteri szolgálatodat és kérünk, ne feledkezzél meg imádkozni értünk, a Vatikáni Rádió magyar hallgatóiért!