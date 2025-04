Ferenc pápa: az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé

A pápa üzenetet küldött az olaszországi egyházak második szinodális ülésére, melyben emlékeztet: a keresztény öröm nem a problémák kényelmes megoldásából születik, hanem abból a bizonyosságból, hogy az Úr sosem hagy magunkra minket. Ezt ő maga is megtapasztalta kórházi kezelése során, illetve mostani lábadozása idején.

Isabella H. de Carvalho / Gedő Ágnes - Vatikán

A keresztény öröm sosem zár ki másokat, mindig inkluzív, mindenki számára. Ezt a gondolatot osztotta meg a pápa az olaszországi egyházak második szinodális ülésének tagjaival, akik március 31-e és április 3-a között tanácskoztak a Vatikánban. Március 28-án kelt üzenetében a Szentatya megállapítja, hogy az igazi öröm nem egy könnyed vidámság, nem a kényelmes problémamegoldásból születik, nem kerüli el a keresztet, hanem abból a bizonyosságból forrásozik, hogy az Úr sosem hagy egyedül minket. Az Istennek ezt a közelségét személyesen is megtapasztalta a pápa kórházi tartózkodása alatt és most, a lábadozása idején is.

Zarándokoló nép

A keresztény öröm az Istenre való hagyatkozás az élet minden helyzetében, az Úrtól kapott ajándék. Ez az öröm a mindennapok és a másokkal való osztozás pillanataiban teljesedik ki, széles távlatok és befogadó stílus jellemzi. Az egyház nem többségből vagy kisebbségből áll, hanem Isten hűséges szent népéből, aki az Ige és a Lélek által megvilágosított történelmen át halad. A szinodális találkozó részvevői hagyják, hogy a kreatív összhang vezesse őket, melyet a Szentlélek teremt, és így szavazzák meg az irányelveket, melyek az olaszországi egyházak jövőjét jelentik.

Több éves megkülönböztetés

Az öröm témája állt a több mint ezer résztvevő megbeszéléseinek középpontjában: püspökök, egyházmegyei küldöttek és meghívottak. A találkozó célja egy javaslatcsomag megszavazása volt, melynek címe: “Hogy teljes legyen az öröm”. Olyan ajánlásokról és ötletekről van szó, amelyek a 2021 óta elindult szinodális folyamatban merültek föl. Az ülés végén ezeket a javaslatokat átadják az egyes egyházmegyék püspökeinek, hogy kidolgozhassák a helyi egyházakra vonatkozó irányelveket, de egyben az Olasz Püspöki Konferenciát is segítsék.