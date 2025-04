A pápa látogatása a Szent Péter-bazilikában: imádkozott X. Piusz pápa sírjánál

Ahogy múlt vasárnap, Ferenc pápa csütörtökön délután is meglepte a híveket. Délután 1 óra körül a Szent Márta-házból - ahol lábadozik és már újra fogadni kezdett látogatókat - átment a Szent Péter-bazilikába. Megállt XV. Benedek emlékművénél és fölkereste III. Pál és VIII. Orbán nemrég restaurált sírjait. Találkozott mintegy száz hívővel, akik izgalommal és örömmel mentek oda hozzá, hogy üdvözöljék és áldását kérjék.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Majdnem 13 óra volt, amikor a Szent Péter-bazilika hajói között egy asszony kiáltozni kezdett: „Ott van a pápa! Ott van a pápa!”. A múlt vasárnapi meglepetés után, amikor a Szent Péter-téren a Betegek Jubileumára összegyűlt 20 ezer hívő egyszercsak meglátta a pápát a kerekesszékben, a Szentatya csütörtökön délután is elhagyta pár percre a Szent Márta-házat, ahol folytatja a kórházi kezelés utáni lábadozást. A lakóhelyével szemben található Imádság kapun átmenve szűk tíz percen át csöndben imádkozott X. Piusz sírja előtt, akihez mindig nagyon kötődött, és ahova múlt vasárnap is elment imádkozni. Aztán megállt XV. Benedek, az első világháború idején uralkodott pápa sírjánál, és meglátogatta III. Pál és VIII. Orbán restaurált sírjait.

Mintegy száz hívő üdvözölte a pápát

Néhány percig tartott mindez, mégis elég volt ahhoz, hogy az a közel száz ember, akik abban a pillanatban látogatóban voltak a Szent Péter-bazilikában, egymásnak továbbadva a hírt, összegyűljön, hogy üdvözölje a pápát. Közöttük volt néhány restaurátor is, akik egy ponyva mögött dolgoztak a Szent Péter Művek által pár hónapja elkezdett belső felújításon. Ők kezet fogtak a pápával, aztán néhány gyermek is odament hozzá, valamint egész zarándokcsoportok sereglettek oda, akik a szentévre érkeztek Rómába.

A bazilika kanonokja is meghatódott

„Teljesen meghatódtam, a könnyek elhomályosították a látásomat és még egy fotót sem tudtam készíteni” – mondta el a vatikáni médiának Valerio Di Palma, a bazilika kanonokja. 12.50 körül ment be a sekrestyébe, és amikor tíz perccel később kijött a lármára, meglátta a pápát kerekesszékében, melyet személyi egészségügyi asszisztense, Massimiliano Strappetti tolt. Körülöttük néhány csendőr próbálta fenntartani a rendet.

Áldás és köszöntések

„A pápa az Imádság kapuján jött be, aztán a katedra-oltárhoz ment, majd Szent X. Piusz pápa sírjához, hogy imádkozzék. Végül pedig üdvözölt annyi embert, amennyit csak tudott” – mondta el Di Palma. A pápa nem szólt, csak gesztusokkal fejezte ki magát. A közelség és a szeretet gesztusaival azok felé, akikkel találkozott. Volt, aki sorban állt, hogy megörökítse a pillanatot Róma püspökével most, amikor lábadozása miatt kevesebbszer lehet őt nyilvánosan látni. „Mindenki odaszaladt, tudva, hogy a pápa váratlanul érkezett”.

Figyelmes tekintet

A Szentatya takaróba burkolózva mutatkozott az emberek előtt a hideg miatt, az orrában az oxigénkanüllel. „Ez meghatott minket, ilyen civil ruhában, egyszerűen látni őt. Mindenki sírt, még a biztonságiak is”. Néhány gyerek odament a pápa közelébe, egy asszony könnyek között kérte az áldását. Miért sírt? „Mert ez annak a jele, hogy felépült, igaz, szenved, de közel van. A szeme fogott meg: a nagy, csillogó szeme... Ez az átható és figyelmes tekintet. Nem mondott semmit: üdvözölt és áldást adott. Azt mondtam neki: „Szentatyám, alig várjuk, hogy visszatérjen ide újból”. És ő mosolygott”.

Ferenc pápa lelki kötődése X. Piuszhoz

Mint ismeretes, Ferenc pápát mély lelki kötelék és tisztelet fűzi X. Piuszhoz. Egy évvel ezelőtt a vatikáni államtikárság munkatársa, Lucio Bonora atya „Tiszteletadás X. Piusznak. Kortárs portrék” – címmel könyvet írt a nagy elődről, amelyhez maga Ferenc pápa írt előszót, szelíd, erős, alázatos és nyílt pápának jellemezve őt.

Szent X. Piusz portréja

Emlékek Buenos Airesből

Ebből idézünk: „Kedves Lucio atya! Boldog vagyok, hogy X. Piuszról szóló tanulmányod végre napvilágot lát annyi éves kutatás után. Te tudod, hogy én nagyon szeretem X. Piuszt és mindig is szerettem. Amikor Buenos Aires-ben voltam, ünnepnapján, augusztus 21-én szokásom volt összehívni az érsekség hitoktatóit” – kezdi személyes hangú előszavát Ferenc pápa, aki szép emlékeket őriz ezekről az alkalmakról. Szívesen töltötte ezt a napot olyan személyekkel, akik kicsiket és nagyokat a hit igazságaira tanították, mint ahogy X. Piuszt is mindig a hitoktatás pápájaként ismerték. Emellett „szelíd volt és erős, alázatos és nyílt. Olyan pápa volt, aki megérttette az egész egyházzal, hogy eucharisztia nélkül és a kinyilatkoztatott igazságok befogadása nélkül a személyes hit elgyengül és meghal. „Én X. Piuszt más okból is szeretem. Azért, mert jezsuitaként X. Piusznak köszönhetjük, hogy elősegítette a Bibliai Intézet születését itt, Rómában, melynek teológiai és spirituális jótékony hatásai hamar az egész egyházban elterjedtek. X. Piusz olyan pápa is volt, aki sírt a világháborút látva, melynek őt tartják első áldozatának, aki könyörgött a nagyhatalmaknak, hogy tegyék le a fegyvert. Milyen közel érzem őt magamhoz a mai világ e tragikus pillanatában...” – írja 2024 áprilisában szomorúan Ferenc pápa.

A lelkipásztor pápa

“X. Piusz olyan pápa volt, aki vágyott a kicsinyekkel lenni, a szegényekkel, a rászorulókkal, a földrengés sújtotta lakossággal, a hátrányos helyzetűekkel, és mindazokkal, akik természeti katasztrófák vagy az élet nehézségei miatt szenvedtek. Olyan pápa, aki mintegy emlékműve volt a lelkipásztorkodásnak, ahogyan Szent XXIII. János nevezte őt, amikor megengedte Velencének, hogy a Szent Márk-székesegyházban tiszteljék földi maradványait 1959 tavaszán”.

X. Piusz a mai egyházhoz tartozik

Ferenc pápa nagy örömmel engedélyezte 2023-ban Treviso, Padova és Velence szép templomaiban a „Peregrinatio corporis”-t, a Szent X. Piusz földi maradványainak szülőföldjét bejáró zarándokútját, amelyet péteri szolgálata megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartottak. „Örülök, hogy a sok ezer hívő, aki lerótta tiszteletét ereklyéi előtt, imáival és részvételével megmutatta, hogy X. Piusz nem csak a történelem elmúlt időszakához tartozik vagy egyes csoportok kiváltsága, hanem a mai egyház része, az egyház népéhez tartozik, vagyis az emberekhez, a mindenféle korosztályú megkereszteltekhez, akik hűségesek akarnak lenni az evangéliumhoz és saját pásztoraikhoz, és a szenteket valóban életpéldának érzik, őszinte útitársaiknak Jézus és az evangélium nyomában, példájukból és életük döntéseiből merítve. Éljen Szent X. Piusz és éljen mélyen a mai egyház szívében!” – zárja előszavát Ferenc pápa az elődje portréit bemutató kötetben.