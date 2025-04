Isten építésze, Antoni Gaudí Tiszteletreméltó címet kapott

Közeledik az oltár dicsősége felé a katalán építész, aki élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetésre, hogy megismertesse Istent az emberekkel.

Tiziana Campisi / Gedő Ágnes - Vatikán

Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudí hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Család-templom miatt ismer. Április 14-től kezdve megilleti a Tiszteletreméltó cím. A Szentatya audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között találjuk a katalán modernizmus kiemelkedő alakját, aki 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia-templom alapkövét, 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, melyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudí úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk föl.

Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudí, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselte az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, Nagyböjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta: ekkor mély lelki élményt élt át az Istenkereső építész. Miután ebből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el. Mivel nem ismerték föl, Barcelona szegénykórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és három nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gaudítól – akit mostantól az egyház Tiszteletreméltó címmel illet.