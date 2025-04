Hallgassanak el a fegyverek, imádkozzunk a békéért – Ferenc pápa Úrangyala imája

A vasárnap déli Úrangyala elimádkozásához készített szövegében Ferenc pápa ismételten felhívást intézett a háborúk azonnali befejezésére, az érintett felek közötti párbeszéd újrakezdésére. A sport világnapján köszönetét fejezte ki a valódi testvériségre nevelő sportegyesületeknek.

Vertse Márta – Vatikán

A betegek és az egészségügy jubileumi ünnepén Ferenc pápa azért imádkozott az Úrhoz, hogy szeretetének érintése érje el a szenvedőket és bátorítsa azokat, akik gondjukat viselik.

Isten ujja új történetet ír életünkben

Az Úrangyala elimádkozását kísérő szövegében a Szentatya utalt Nagyböjt ötödik vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely a házasságtörésen ért asszony epizódját mutatja be (Jn 8,1-11). Miközben az írástudók és a farizeusok meg akarják kövezni, Jézus visszaadja ennek az asszonynak élete elvesztett szépségét, ami a porba hullott. Jézus végig húzza ujját a poron, és új történetet ír számára: ő az „Isten ujja”, aki üdvözíti gyermekeit (vö. Kiv 8,15) és megszabadítja őket a gonosztól (vö. Lk 11,20).

Biztosítsák a betegek ellátásához szükséges erőforrásokat

Ehhez fűződően a pápa arról számolt be a híveknek, hogy amint a kórházi kezelés közben, úgy most, a lábadozás idején is érzi „Isten ujját”, és megtapasztalja gondoskodó simogatását. A betegek és az egészségügy jubileumi napján arra kéri az Urat, hogy szeretetének ez az érintése érje el a szenvedőket, és bátorítsa azokat, akik gondoskodnak róluk. A Szentatya imádkozik az orvosokért, ápolókért és egészségügyi dolgozókért, akiket nem mindig segítenek abban, hogy megfelelő körülmények között végezhessék munkájukat és néha még erőszak áldozataivá is válnak. Nem könnyű a küldetésük, amit támogatni és tisztelni kell. A pápa reményét fejezte ki a betegek kezeléséhez és a kutatáshoz szükséges erőforrások befektetését illetően, elősegítve, hogy az egészségügyi rendszerek befogadóak legyenek, és figyelmet fordítsanak a leggyengébbekre és a legszegényebbekre. A pápa továbbá megköszönte a római Rebibbia börtön női szárnya rabjainak a számára küldött köszöntését, imáiról biztosítva őket és hozzátartozóikat.

A sport neveljen a testvériségre

A „Sport a békéért és a fejlődésért világnapján” a sport legyen a remény jele sok ember számára, akiknek szükségük van a békére és a társadalmi befogadásra – kívánta a pápa, majd köszönetet mondott a sportegyesületeknek, amelyek konkrétan a testvériségre nevelnek.

Imádkozzunk a háborútól sújtott országok békéjéért

Továbbra is imádkozzunk, hogy megvalósuljon a béke a meggyötört Ukrajnában, amelyet sok civil áldozatot, köztük sok gyermek életét követelő támadások sújtanak – buzdított rá a Szentatya. Ugyanez történik Gázában is, ahol az emberek kénytelenek elképzelhetetlen körülmények között élni, fedél, élelem és tiszta víz nélkül. Hallgattassák el a fegyvereket, az érintett felek kezdjenek újból párbeszédet, engedjenek szabadon minden túszt, és mentsék meg a lakosságot. Imádkozzunk, hogy legyen béke az egész Közel-Keleten, Szudánban és Dél-Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a földrengés által is súlyosan érintett Mianmarban, és Haitin, ahol tovább tombol az erőszak, amelynek néhány napja két szerzetesnő esett áldozatul. Ferenc pápa végül azért fohászkodott a vasárnap déli Úrangyala imához írt szövegében Szűz Máriához, hogy óvjon meg minket és járjon közben értünk.