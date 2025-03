Szentszéki nagykövetek közös szentmisén imádkoztak hétfőn este Ferenc pápáért

Március 3-án hétfőn este hat órakor a római Santa Maria dell’Anima német nyelvű templomban szentmisét celebráltak Ferenc pápa gyógyulásáért. A Szentszékhez akkreditált több mint 20 ország diplomatái vettek részt a közös imádságon.

Gudrun Sailer / Vértesaljai László – Vatikán

„Azt hiszem, ez egy nagyon szép és mély alkalom volt arra, hogy a szíveket egy közös irányba tereljük” – mondta Michael Max prelátus, a Santa Maria dell’Anima kollégium rektora a Vatican Newsnak. „Ha a diplomáciai testületben a szívek néha kulturálisan, nyelvileg, különböző ritmusban is dobognak ebben a világban, de a Szentatyáért mondott imában egyesülnek és közös irányt találnak. Meggyőződésem, hogy ez erősíti azokat, akik imádkoznak, és azokat is, akikért imádkoznak”. A szentmisét olasz, német és latin nyelven mutatták be. A Róma központjában található német nyelvű templomban tartott liturgián részt vett többek között Svájc, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Örményország, Szlovákia, Csehország és Angola szentszéki nagykövete, valamint Törökország, Bulgária, Szerbia és Haiti képviselői.

Ausztria és Németország szentszéki nagyköveteinek kezdeményezése

Ferenc pápát február 14-e óta súlyos légúti betegséggel kezelik a római Gemelli kórházban. Argentína szentszéki nagykövetsége már a pápa kórházba kerülésének közös imára hívott össze az argentin pápa gyógyulásáért. A Santa Maria dell’Anima templomban tartott szentmisét Marcus Bergmann osztrák és Bernhard Kotsch német nagykövetek kezdeményezték.

Ez a patak hordoz minket és azt is, akiért most imádkozunk

„Ferenc pápában olyan valakiért imádkozunk, aki különösen közel áll a betegekhez és a társadalom peremén élőkhöz” – mondta homíliájában Michael Max prelátus, a kollégium rektora. Az ima sok aggódó és szorongó szívet nagy reménységgé tud változtatni”. A „fecsegés és spekuláció fröcsögésével szemben az ima széles és mély patakot tud formálni, amely megöntözi a kiszáradt földet és új termést tesz lehetővé. Ez a patak hordoz minket és azt is, akiért most imádkoztunk” – nyilatkozta a rektor a Vatikáni Rádiónak.