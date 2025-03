Ferenc pápa koncelebrált a vasárnapi szentmisén a kórházi magánkápolnában

A Szentszéki Sajtóiroda vasárnap este közzétett egy fényképet Ferenc pápáról, amint éppen tolószékben ülve a kápolnában az oltár és a tabernákulum előtt imádkozik. Ez az első hivatalosan közölt fotó a Szentatyáról, mely a február 14-i kórházba kerülése óta megjelent róla. Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés- és mozgásterápiája folytatódik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A hátulról készült felvételen a Szentatya kerekesszékében ül, fehér albába öltözve, lila stólát visel, miután más papokkal együtt koncelebrált a kórházi magánkápolnában és most csendes imádságban szemléli a feszületet. A pápa az utóbbi időben minden nap ide jár imádkozni, azután, hogy állapota kissé javult. Ez az első fénykép Ferenc pápáról azóta, hogy február 14-én bekerült a Gemelli kórházba.

A pápa állapota továbbra is stabil

A vasárnap esti szentszéki sajtójelentés így tájékoztat Ferenc pápa állapotáról: „A pápa állapota továbbra is stabil. Ma reggel a betegszobájához közeli magánkápolnában koncelebrált, azaz együtt misézett más papokkal. Tovább folytatódik az előírt terápia, ezek közt a légzési- és mozgásterápia. Ma vasárnap nem fogadott látogatókat. A napot imádsággal, pihenéssel és egy kevés munkával töltötte. Holnap sem adnak ki róla orvosi tájékoztatót, csak a Szentszék Sajtóirodája ad néhány információt az állapotáról.”

Ferenc pápa „közel van a betegekhez, akik olyan törékenyek, mint ő maga”. A pápa által elkészített vasárnapi Úrangyala imában köszönetet mond a gyerekeknek imáikért és rajzaikért és arra emlékeztet, hogy semmi nem tudja megakadályozni, hogy szeressünk és imádkozzunk, éppen ezért tekintsünk azokra, akik mellettünk élnek.

Remény, hogy „lássuk a pápát”

Napok óta újságírók és nagyon sokan egyszerű emberek is fényképet kértek Ferenc pápáról. A legutóbbi fotó immár több mint egy hónappal ezelőtt készült, amikor még a Szent Márta házban a kórházba kerülése előtti reggelen Ferenc fogadta a spanyol „Gaudium et Spes” Alapítvány tagjait. Azóta a kezelőorvosokon és a legközelebbi munkatársain kívül senkinek sem volt lehetősége látni a pápát. Hangja fáradnak tűnt a március 6-i hangfelvételen, amelyet a Szent Péter téren tartott esti rózsafüzér alatt közvetítettek, amelyen megáldotta a híveket és köszönetet mondott azoknak, akik imádkoztak érte a betegsége idején. Igaz, ebben az időszakban is számos írott szövege megjelent, így a vasárnapi Angelusok beszédei, a szerdai általános kihallgatás katekézisei, üzenetek, táviratok, kinevezések…

A gyerekek reménysége „látni a pápát”

Ma reggel az Unicef-től és Olaszország különböző közösségeiből mintegy 200 gyermek érkezett Rómába, akik a Gemelli-klinika előkertjében gyűltek össze, hogy virágot, lufit és „jelképes simogatást” vigyenek a pápának, miközben állandóan a kórház tizedik emeletének ablakaira néztek, abban a reményben, hogy a szél által lengetett függöny mögött esetleg „valami” fehéret látnak mozogni, vagyis a pápát, egy gesztusát, egy bólintást, egy üdvözlést, netán egy áldást.