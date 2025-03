Ferenc pápa: Jézus szíve mindig, mindenki iránt irgalmas

Vasárnap délben, a Szentszék Sajtóterme közzétette Ferenc pápa beszédét, amelyet az Úrangyala elimádkozásához készített. A Szentatya arra buzdított, hogy ebben a jubileumi évben a Nagyböjt legyen mindenki számára a gyógyulás időszaka, amelyet ő maga is így él meg testben és lélekben.

Vertse Márta

Gondolatait a pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz, a tékozló fiú példabeszédéhez fűzte, amely feltárja Isten mindig és mindenki iránt irgalmas Szívét. Beszédében a Szentatya Isten irgalmában bízva kérte, hogy imádkozzunk minden háború befejezéséért, a nemzetközi közösség tegyen erőfeszítéseket a szudáni katasztrofális humanitárius helyzet enyhítésére. A pápa ismét leszögezte, hogy a béke csak tárgyalóasztalok mellett, párbeszédet folytatva valósítható meg.

Jézus begyógyítja sebeinket, hogy testvérként szerethessük egymást

A vasárnapi evangéliumi szakaszban (Lk 15:1-3, 11-32) Jézus észreveszi, hogy a farizeusok ahelyett, hogy örülnének annak, hogy bűnösök közelednek hozzá, megbotránkoznak és zúgolódnak a háta mögött. Jézus a tékozló fiú példabeszédével adott válaszában elbeszéli nekik egy apa történetét, akinek két fia van. Az egyik elhagyja otthonát, de miután eltékozolta vagyonát visszatér, és apja örömmel fogadja. A másik, az „engedelmes” fiú, elítélve apját, nem akar részt venni az ünnepségen. Jézus ezzel a példabeszéddel feltárja Isten szívét, amely mindig irgalmas mindenki iránt. Begyógyítja sebeinket, hogy testvérként szerethessük egymást.

Ez a jubileumi Nagyböjt legyen mindenki számára a gyógyulás időszaka

A Szentatya arra buzdított, hogy ezt a Nagyböjtöt, különösen ebben a jubileumi évben éljük meg a gyógyulás időszakaként. Hozzátette, hogy ő maga is így éli ezt meg, lélekben és testben. Kifejezte szívből jövő háláját mindazoknak, akik az Üdvözítő példája szerint, szavaikkal és tudásukkal, szeretetükkel és imádságukkal felebarátaik számára a gyógyítás eszközei. A törékenység és a betegség mindannyiunk közös tapasztalata, éppen ezért még inkább testvérek vagyunk a Krisztus által nekünk adott üdvösségben – hangsúlyozta az Úrangyala elimádkozásához írt szövegében a pápa.

Továbbra is imádkozzunk a háborúk befejezéséért, a békéért

Isten irgalmában bízva továbbra is imádkozzunk, hogy megvalósuljon a béke a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Mianmarban, amely most olyan sokat szenved a földrengés miatt – kérte Ferenc pápa, majd arról szólt, hogy továbbra is aggodalommal követi a dél-szudáni helyzetet.

A béke csak tárgyalóasztal mellett folytatott konstruktív párbeszéd útján valósulhat meg

A Szentatya megismételte az összes politikai vezetőhöz intézett szívből jövő felhívását, hogy minden erőfeszítésükkel törekedjenek az országban uralkodó feszültség csökkentésére. Tegyék félre a nézeteltéréseket, bátran és felelősségteljesen üljenek le egy tárgyalóasztalhoz és folytassanak konstruktív párbeszédet. Csak így tudják enyhíteni a szeretett dél-szudáni nép szenvedéseit, és csak így építhetik a béke és stabilitás jövőjét.

A nemzetközi közösség járuljon hozzá a szudáni humanitárius katasztrófa enyhítéséhez

A pápa ezután a Szudánban folyó háborúra utalt, amely továbbra is ártatlan áldozatokat követel. A konfliktusban részt vevő felek helyezzék előtérbe civil testvéreik életének védelmét. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a válság tartós megoldása érdekében az érdekelt felek a lehető leghamarabb új tárgyalásokba kezdenek. A nemzetközi közösséget pedig arra szólította fel, hogy fokozza erőfeszítéseit a szörnyűséges humanitárius katasztrófa enyhítésére.

Pozitív példa a kirgiz-tádzsik határmegállapodás

A pápa hálát adott Istennek, hogy vannak pozitív tények is. Példaként utalt a Tádzsikisztán és Kirgizisztán közötti határmegállapodásra, amelyet kiváló diplomáciai eredménynek nevezett. Arra bátorította mindkét országot, hogy továbbra is ezen az úton haladjanak.

Végül Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala alkalmából azért fohászkodott Máriához, az Irgalmasság Anyjához, hogy segítse az emberi családot a békés kiengesztelődésben.