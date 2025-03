Szerda esti jelentés: A pápa felhívta a gázai plébániát, állapota továbbra is stabil

Mivel klinikai állapota továbbra is stabil, újabb légzési problémák nélkül, Ferenc pápa felhívta a gázai katolikus plébániát, és dolgozott is a Szentszéki Sajtóiroda szerda esti tájékoztatása szerint.

Somogyi Viktória – Vatikán

A Szentszéki Sajtóterem szerda este az alábbi közleményt adta ki Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló napi egészségügyi információkkal.

„A Szentatya állapota ma is stabil maradt, a légzési elégtelenség további súlyosbodása nélkül. A terveknek megfelelően kiegészítő, magas-áramlású oxigénterápiával kezelik, és ma éjszakára újra nem-invazív mechanikus lélegeztetést alkalmaznak. A Szentatya aktívabb légzési és mozgási gyógytornában tudott részt venni. A napot a karosszékében töltötte. Tekintettel a klinikai helyzet összetettségére, a prognózis továbbra is bizonytalan. Ma délelőtt a 10. emeleti magánlakosztályában a Szentatya részt vett a hamu megáldásának szertartásán, amellyel a szertartásvezető meghamvazta, majd magához vette az Eucharisztiát. Ezt követően többféle munkát is végzett. A délelőtt folyamán felhívta Gabriel Romanelli atyát, a gázai Szent Család templom plébánosát is. Délután felváltva pihent és dolgozott.”

Ferenc pápát február 14-i kórházba kerülése óta kétoldali tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli-kórházban.