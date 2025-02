Sajtótájékoztató a pápa állapotáról: Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen

A Szentszék Sajtóközpontjának szombat reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan aludt éjszaka. Pénteken a Gemelli-klinikán sajtótájékoztatót tartottak a pápa kezelőorvosai: jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor egy apróság is elég, hogy felboruljon az egyensúly. Megerősítették, hogy a Szentatyának erős a szíve és jó a kedélye.

Antonella Palermo / Gedő Ágnes - Vatikán

Egy héttel Ferenc pápa kórházi ápolásának megkezdése után a római Gemelli-kórház orvosi teamjének vezetője és a vatikáni egészségügyi hatóság igazgatóhelyettese személyesen válaszolt az újságírók kérdéseire a pápa állapotát illetően. Annál is inkább, mert számos álhír terjed a sajtóban a Szentatya egészségével kapcsolatban. A Szentszék Sajtóközpontja rendszeresen nyilatkozatban tájékoztatja a közvéleményt, amelyet a pápa kezelőorvosainak jelentése alapján készít el. Ezekben a híradásokban minden hasznos és szükséges információ megtalálható, semmit nem hallgatnak el, hiszen maga a pápa is ezt kéri.

A sajtótájékoztatón Sergio Alfieri professzor, a Gemelli-klinika sebészeti osztályának igazgatója, a pápát kezelő kórházi orvosi team felelőse szólalt föl, illetve Luigi Carbone, Vatikánvárosi Állam Egészségügyi Igazgatóságának helyettes vezetője, aki a pápa vatikáni kezelőorvosa – jeleként a nagy összefogásnak, amely a pápa gyógyításáért folyik. Elismerően szóltak az orvosok Massimiliano Strappetti odaadó munkájáról, aki ápolóként évek óta gondoskodik a Szentatyáról.

Kiújult a pápa krónikus betegsége

A pápa egy fertőzés, nehézlégzés miatt kezdetben otthoni kezelést kapott, éppúgy, mint bármely 88 éves páciens, aki ebben az időszakban elkapja az influenzát – mondta el Alfieri professzor. „A Szentatya mindig azt akarta, hogy mondjuk el az igazat. Oszlassunk el minden kételyt afelől, hogy lennének el nem mondott dolgok. Amit olvastak, az az igazság”. „A pápa krónikus hörgőtágulatban és asztmás hörghurutban szenved, amelynek időnként lehetnek kiújuló akut szakaszai. Az ő életkorában ez a körülmény alapból veszélyeztetett beteggé teszi. Emellett mikroorganizmusokat észleltek a tüdőben: vírusok, gombák és baktériumok jelenlétét. A krónikus betegségekből nem lehet kigyógyulni, de kordában lehet tartani őket” – magyarázta Alfieri professzor.

Az orvosok újból emlékeztettek rá, hogy a pápa a kezdeti szakaszban engedelmesen alávetette magát a helyes és megfelelő kezelésnek. Most pedig szteroidokhoz kellett folyamodni, ami csökkenti az immunvédelmet, megemeli a vércukorszintet, ez pedig fertőzések táptalaja. „Be kell állítani bizonyos kezeléseket, aztán pedig újabbakat: nem könnyű foglalkozás a miénk. Ezért, ha az a kérdés: elmúlt-e a veszély? A válasz: nem”.

A pápa jól reagál a megnövelt gyógyszeres kezelésekre

Alfieri professzor elmondta, hogy pénteken reggel az orvosok javulást állapítottak meg a pápa állapotában. „Ahhoz képest, amikor bejött a kórházba, sokkal jobban van, de a helyzet változhat”. A pápa nagy dózisú gyógyszeres kezelés alatt áll. Luigi Carbone vatikáni orvos megerősítette, hogy jól reagál a kezelésekre, amik nem változtak, csak megnövelték azok hatásfokát. „Nagyon kevés elég ahhoz, hogy megbillenjen ez az egyensúly”. „A szíve erős” – nyugtatott meg mindenkit az orvos. A pápa veszélyben van, de nagyon erős, és nagyon gondosan kezelik. „Olykor nehezen kap levegőt, ez nem kellemes érzés” – mondta el Alfieri professzor, aki némi iróniával hozzátette: „Fejben olyan, mint egy hatvanéves”. A Szentatya olyan ember, „aki nagyon szereti az egyházat és mindent megtesz érte, tehát továbbra is dolgozik, olvas, dokumentumokat ír alá, viccelődik. Világos, hogy az egyházat helyezte előre, de közben rendesen hagyta magát kezeltetni a Szent Márta-házban”.

Még kórházban marad, a tüdőgyulladás hosszú lefolyású betegség

„Kórházi tartózkodása addig tart, amíg szükséges, vagyis akkor hagyhatja el a klinikát, ha már nem kell kórházi kezelést alkalmazni nála. Nemcsak egy hétről van tehát szó” – pontosította a Gemelli-klinika orvosi teamjének vezetője. A tüdőgyulladás általában hosszú lefolyású betegség. „A jövő héten még biztosan kórházban marad. Akkor hagyhatja el a klinikát, ha jól lesz”. Kezelőorvosai tanácsára a pápa ezekben a napokban nem találkozik kórházon kívüli személyekkel, leszámítva két-három közvetlen munkatársát. Nincs semmilyen gépre kötve. Önállóan lélegzik, táplálkozik. A Szentatya továbbra is jókedélyű, nincs ágyhoz kötve. Alfieri professzor ezt illusztrálandó elmesélt egy epizódot, amikor a kórterembe lépve így köszönt: „Jó reggelt, Szentatya!” – mire a pápától ez a válasz érkezett: „Jó reggelt, szentfiú!”.

A sajtótájékoztatón kezdettől fogva dicsérték az ápoló személyzet munkáját. Kiemelték a fertőző osztály, a tüdőgyógyászok, a belgyógyászok segítségét.

A veszély az, ha a kórokozók bejutnak a vérbe

Ha vérmérgezés lépne föl, abból nehezen épülne föl életkora és légzési nehézségei miatt. Ez a fő aggodalma az orvosoknak, amit újságírói kérdésekre válaszolva mondtak el. Veszélyes lenne, ha egy baktérium bejutna a vérbe, mert akkor más szervekhez is eljutna a fertőzés. Most azonban erről nincs szó.

Parolin bíboros: fölösleges a pápa lemondásáról találgatni

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár az olasz Corriere della Sera-c. napilapnak nyilatkozva elmondta: most csak a pápa egészsége számít, az, hogy felépüljön és visszatérjen a Vatikánba. Fölösleges találgatni a lemondásáról. Ezt erősítette meg Victor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa is a La Nación-c. napilapnak: nem érdemes nyomást gyakorolni a pápa lemondására, ez az ő szabad döntése, amit csak akkor hoz meg, ha szükségesnek találja. Fernández bíboros nem lát semmiféle konklávé előtti hangulatot. Egyelőre az a fontos, hogy meggyógyuljon, és hogy jól reagál a kezelésekre. Parolin bíboros hozzátette, hogy kész meglátogatni a pápát, erre azonban egyelőre nem volt szükség. Jobb, ha minél kevesebb látogatót fogad, így tud pihenni és hatékonyabb a gyógykezelése. Istennek hála, bátorító hírek érkeznek a kórházból. Elküldték neki a hivatali ügyeket, ami azt jelenti, hogy jól halad a felépülése.