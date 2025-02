Ferenc pápa üzenete a nép vallásosság sevillai kongresszusára: a rejtett szeretet visszhangja

Február 4-e és 8-a között a spanyolországi Sevillában tartják a konfraternitások és népi vallásosság II. Nemzetközi Kongresszusát, melynek vezetőségi tagjai közül egy csoport Rómába zarándokolt. Ferenc pápa szombaton fogadta őket a Szent Márta-házban és arra emlékeztette őket, hogy legyenek tanúságtevői Isten túláradó szeretetének.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Szentatya örömmel köszöntötte az andalúziai zarándokcsoport tagjait, akik azért érkeztek Rómába, hogy hálát adjanak a kongresszusért, amely kezdeményezés számukra egy gyümölcsöző kegyelem. A pápa felidézte a kongresszusra már korábban elküldött üzenetét, melyben azt javasolta, hogy „dicsérő imaként” éljék meg ezt az eseményt, amely elkíséri földi zarándoklatukat az Isten és testvéreink felé vezető úton. A pápa merész szóval azt kérte tőlük, hogy legyenek tanúságtevői annak a túláradó szeretetnek, amely akár „esztelen szeretetnek” is tekinthető. Mennyire hasznos lenne, ha a találkozó végén annak első visszhangjai a családokon belül hangzanának fel! Bárcsak megszólalna a szívből fakadó és könnyeket fakasztó imádság fülsüketítő csendje, akár a konfraternitás védőszentjének kegyképe előtt, akár plébániáik vagy templomaik tabernákuluma előtt, akár betegágyaknál vagy pedig idősebb testvéreik társaságában!

A pápa üzenete a sevillai érsekre hivatkozik, aki szerint a kongresszus keltette egyik visszhang már meg is valósult, mint „hajléktalanok menedékhelye”, mely annak a rejtett szeretetnek a gyümölcse, amelyre üzenetében is hivatkozik. Hallják is meg mindnyájan annak a szerető szívnek a dobogását ebben a munkában! Gondoskodjanak arról, hogy ebben a házban a „tisztelet, szeretet és gondoskodás” révén a társadalom tagjai és a befogadottak felismerhessék minden egyes ember egyedülálló méltóságát! Rövid üzenete végén a Szentatya Jézus áldását és a Szűzanya oltalmát kérte mindnyájuk számára.