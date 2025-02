A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil; éjszaka nyugodtan aludt

A kedd esti szentszéki közlemény szerint Ferenc pápa „klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil”. Szerda reggeli jelentés szerint „nyugodtan töltötte az éjszakát”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Február 26-án szerdán reggel nyolc órakor a Szentszéki Sajtóiroda közleményben jelezte: „A pápának nyugodt éjszakája volt, és pihen”.

A Szentszéki Sajtóiroda február 25-én kedd este nyolc órakor kiadott közleménye a pápa egészségi állapotáról, akit tizenkét napja a Gemelli-klinikán ápolnak:

„A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Nem volt akut légzési tünete és a vérkeringési paraméterek továbbra is stabilak. Este a kétoldali tüdőgyulladásának radiológiai megfigyelése céljából tervezett CT-vizsgálaton esett át. A prognózist az orvosok továbbra is fenntartják maguknak. Reggel, miután megáldozott, folytatta a munkáját”.