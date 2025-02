„Legyetek az Atya szeretetének bátor tanúi” – Pápa homília a Fegyveres erők jubileumi szentmiséjén

Február 9-én Ferenc pápa elnökölt a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén, amelyet a Szent Péter téren mutattak be 25 ezer hívő részvételével.

Vertse Márta - Vatikán

A tavaszt idéző napfényben úszó téren egyedülálló látványt nyújtottak a különféle fegyveres testületek egyenruhái. Mintegy száz ország képviselői voltak jelen a liturgián, amelyet Robert Prevost bíboros, a Püspöki Dikasztérium prefektusa mutatott be Mons. Santo Marcianò olaszországi katonai ordináriussal és Gintaras Grušas vilniusi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnökével, valamint több mint háromszáz koncelebránssal, köztük bíborosokkal, püspökökkel és papokkal.

Ferenc pápa homíliájában, amelyet légzési nehézségei miatt csak részben mondott el, és amelynek felolvasását Diego Ravelli érsekre, a pápai liturgikus szertartások mesterére bízott, mindnyájukat arra buzdította, hogy ne tévesszék szem elől szolgálatuk célját, amely minden esetben az élet előmozdítása, megmentése és védelme.

Jézus mindig a másokkal való találkozást helyezi előtérbe

Lukács evangelista Jézus magatartását a Genezáreti-tónál három igével írja le: látta, beszállt (a bárkába), leült. Jézus látta, Jézus beszállt, Jézus leült – kezdte homíliáját Ferenc pápa. Jézus nem magát akarja megmutatni a tömegnek, nem egy feladat végrehajtására törekszik, hogy egyfajta menetrendet kövessen a küldetésében, hanem éppen ellenkezőleg mindig a másokkal való találkozást, a kapcsolatot helyezi előtérbe, azoknak a fáradozásoknak és kudarcoknak az aggodalmát részesíti előnyben, amelyek gyakran ránehezednek a szívre és megfosztanak a reménytől – mutatott rá a Szentatya.

Isten mindig közel van, mindig gyengéd és mindig együttérző

A pápa először, a Jézus látta, vagyis ez első igéhez fűzte gondolatait. Jézus figyelmes tekintetével még a nagy tömegben is észrevette, hogy a parthoz közeledik két bárka és látta a csalódást a halászok arcán, akik egy halfogás nélküli éjszaka után üres hálóikat mosták. Jézus együttérző tekintetét rájuk irányítja – mondta a Szentatya, emlékeztetve Isten három magatartására, ami a közelség, az együttérzés és a gyengédség. „Ne felejtsük el: Isten közel van, Isten gyengéd, Isten együttérző, mindig. És Jézus ezt az együttérző tekintetet azoknak az embereknek a szemébe irányítja, átérezve elkeseredésüket, a csalódottságukat, hogy egész éjjel dolgoztak anélkül, hogy bármit is fogtak volna, az érzést, hogy üres a szívük, akárcsak azoknak a hálóknak, amelyeket most a kezükben tartanak” – mondta homíliájában Ferenc pápa majd elnézést kért, és légzési nehézségei miatt megkérte a szertartásmestert, hogy ő olvassa tovább szentbeszédét.

Jézus nem pusztán szemlél, hanem kezdeményez

Ezután következett a második ige, miszerint Jézus, látva a halászok keserűségét, beszállt a bárkába. Megkérte Simont, hogy lökje el kissé a partról a bárkát, majd belépett életének terébe, utat törve magának a halász szívében lakozó kudarcba. A pápa megállapította, hogy Jézus nem pusztán szemléli a rossz dolgokat, ahogyan ezt mi gyakran tesszük, és a végén siránkozásba zárkózunk, hanem Jézus kezdeményez. Odamegy Simonhoz abban a nehéz pillanatban, és beszáll életének bárkájába, amely aznap este eredménytelenül tért vissza a partra.

Jézus feltárja Isten szépségét az emberi élet fáradalmaiban

Végül a harmadik ige, Jézus, miután beszállt a bárkába leült. Az evangéliumokban ez a mester tipikus testtartása. Jézus, miután látta a halászok szemében és szívében a sikertelen éjszaka által okozott keserűséget, beszállt a csónakba, hogy tanítson, vagyis, hogy hirdesse az örömhírt, hogy fényt vigyen a csalódás éjszakájába, hogy feltárja Isten szépségét az emberi élet fáradalmaiban, hogy éreztesse az emberekkel, hogy még akkor is van remény, amikor minden elveszettnek tűnik.

Isten mindig elkísér és támogat bennünket

A pápa ezután arra mutatott rá, hogy ekkor megtörténik a csoda. Amikor az Úr belép életünk bárkájába, hogy elhozza nekünk Isten szeretetének jó hírét, amely mindig elkísér és támaszt nyújt, akkor az élet újra kezdődik, a remény újjászületik, visszatér az elveszett lelkesedés, és mi újra kivethetjük hálónkat a tengerbe.

A pápa köszönete a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági szolgálat tagjainak nagyszerű küldetésükért

„A reménynek ez a szava kísér bennünket ma, amikor a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági szolgálat jubileumát ünnepeljük” – hangzott Ferenc pápa homíliája, majd a Szentatya köszönetet mondott szolgálatukért, üdvözölte a jelenlévő hatóságokat, a katonai társulatokat és akadémiákat, valamint a katonai ordináriusokat és lelkészeket. Nagyszerű küldetésük kiterjed a társadalmi és politikai élet számos dimenziójára, mint országaink védelme, a biztonság iránti elkötelezettség, a törvényesség és igazságosság védelme, a börtönökben való jelenlét, küzdelem a bűnözés és a társadalmi békét fenyegető erőszak különböző formái ellen. A pápa megemlékezett azokról is, akik a természeti katasztrófák idején, a teremtés védelmében, a tengeren az életek megmentéséért végzik fontos szolgálatukat, illetve felkínálják azt a legelesettebbekért, a béke előmozdításáért.

Küldetésük a jó, a szabadság és az igazság szolgálata

A pápa az evangélium három igéjével fordult a jubileumukat ünneplő Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági szolgálat tagjaihoz. Az Úr őket is arra kéri, hogy tegyék, amit ő tesz. Lássanak, mert arra kaptak meghívást, hogy figyelmes tekintetükkel legyenek képesek felismerni a közjót, a polgárok életét fenyegető veszélyeket, a környezeti, társadalmi és politikai kockázatokat. Szálljanak be, mert egyenruhájuk, a fegyelem, az őket jellemző bátorság, esküjük arra emlékeztetik őket, hogy ne csak meglássák és elítéljék a rosszat, hanem a viharban szálljanak be a bárkába, elkötelezve magukat, hogy az ne fusson zátonyra. Küldetésük a jó, a szabadság és az igazság szolgálata. És végül üljenek le, mert jelenlétük, valamint az, hogy mindig a törvényesség és a leggyengébbek oldalán állnak, megtanítják nekünk, hogy a jó mindennek ellenére győzni tud, hogy az igazságosság, a hűség és a polgári szenvedély ma is szükséges értékek, a gonosz erői ellenére is képesek vagyunk egy emberibb, igazságosabb és testvériesebb világot teremteni.

A tábori lelkészek Krisztus jelenléteként vannak közöttük

Ebben a feladatban, amely az egész életüket átöleli, elkísérik őket a tábori lelkészek, akik fontos papi jelenlétet képviselnek köreikben. Ők nem arra szolgálnak - ahogyan az a történelemben néha sajnos megtörtént, hogy megáldják a háború perverz cselekedeteit – szögezte le Ferenc pápa. Ők Krisztus jelenléteként vannak közöttük, aki el akarja kísérni, hogy meghallgassa őket és közelséget nyújtson számukra, hogy bátorítsa őket a mélyre evezni, hogy támogassa őket mindennapi küldetésükben. A lelkészek erkölcsi és lelki támogatásukkal segítik őket abban, hogy az evangélium fényében és a jó szolgálatában végezzék a feladataikat.

Szolgálatuk célja az élet előmozdítása, megmentése, védelme

A pápa háláját fejezte ki szolgálatukért, amelynek végzésekor olykor személyes kockázatot is vállalnak. Megköszönte, hogy felszállva veszélyben lévő bárkáinkra felajánlják nekünk a védelmüket, arra bátorítva minket, hogy folytassuk az átkelést. Ne tévesszék szem elől szolgálatuk és cselekedeteik célját, amely mindig az élet előmozdítása, az élet megmentése, az élet védelme. Legyenek éberek a háborús szellem ápolásának kísértésével szemben; legyenek éberek, nehogy elcsábítsa őket az erő mítosza és a fegyverek zaja; legyenek éberek, nehogy megfertőzze őket a gyűlöletpropaganda mérge, amely a világot így osztja ketté: barátokra, akiket meg kell védeni és ellenségekre, akiket le kell győzni. Ehelyett legyenek az Atya szeretetének bátor tanúi, aki azt akarja, hogy mindannyian egymás testvérei legyünk. És járjunk együtt, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség új korszakát építsük – hangzott Ferenc pápa buzdítása a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági szolgálat kétnapos jubileumát lezáró szentmisén mondott homíliájában.