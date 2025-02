A Szentatya februári videó-üzenete a papi és szerzetesi hivatásokért

A Pápa Imavilághálója közzétette a februári imaszándékot, amelyben a Szentatya a papi és a szerzetesi hivatásokért kéri fohászainkat. „Imádkozzunk, hogy az egyházi közösség befogadja azoknak a fiataloknak a vágyait és kétségeit, akik érzik a hívást Krisztus küldetésének szolgálatára a papi és a szerzetesi életben”.

Gedő Ágnes - Vatikán

„Amikor 17 éves voltam tanultam és dolgoztam, megvoltak a terveim. Egyáltalán nem gondoltam rá, hogy pap legyek. De egy nap beléptem a plébániára.... és Isten ott volt, várt rám!

Isten ma is hívja a fiatalokat, olykor számunkra elképzelhetetlen módon is. Van, hogy nem halljuk meg, mert túlságosan lefoglalnak minket a saját dolgaink, saját terveink, vagy akár az egyházi dolgaink. De a Szentlélek az álmokon keresztül is beszél hozzánk, és a nyugtalanságainkon át is megszólít, amit a fiatalok a szívükben éreznek. Ha elkísérjük őket az útjukon, látni fogjuk, hogy Isten új dolgokat alkot velük. És elfogadhatjuk hívását azon a módon, ahogy a legjobban szolgálhatjuk az egyházat és a mai világot.

Bízzunk a fiatalokban! Főként pedig bízzunk Istenben: mert ő hív el mindannyiunkat! – zárul Ferenc pápa februári videó-üzenete a papi és szerzetesi hivatásokért.

A hivatástisztázás és saját megtérésünk

P. Cristóbal Fones jezsuita, a Pápa Imavilághálójának nemzetközi igazgatója emlékeztet: lényeges, hogy bízzunk a fiatalokban, bátorítsuk őket, hogy szabadon megvizsgálják hivatásukat és merjenek rá válaszolni. A hivatáspasztorációban olyan megközelítésre van szükség, ami a párbeszéd és a személyes támogatás révén foglalkozik a fiatalokat nyugtalanító dolgokkal, kérdéseikkel, konkrét törekvéseikkel, mert ezek fontos részei a hivatás érlelődési folyamatának. Arról nem szólva, hogy a fiatalok szavain keresztül – melyek olykor provokálnak és nehéz helyzetbe hoznak minket – Isten új utakat mutathat a mai egyháznak, akár saját megtérésünkre is alkalmat adva. P. Fones szerint a mindennapi életben négy alapvető magatartással segíthetjük a hivatástisztázást: nyitottság, önzetlen meghallgatás, közelség és érdeklődés, anélkül, hogy lezárnánk azokat az utakat, amelyeket maga Isten nyit meg. Ez különösen fontos a családokon belül.

Segíteni megtalálni az Istenhez vezető utat

Alapvető még, hogy létrehozzunk olyan környezetet a közösségben, ahol meghallgatjuk Isten szavát, befogadóan és tisztelettel viszonyulunk azokhoz, akik úgy érzik, hogy szeretnék követni Krisztust a papi vagy szerzetesi életben. Hasonlóképpen diszkréten és következetesen kell mellettük állnunk, felajánlva tanúságtételünket. Végül pedig őszinte érdeklődést kell tanúsítanunk feléjük, így megnyithatják szívüket. Összességében elmondható, hogy a mi hozzáállásunk döntő lehet a fiatalok számára, akik válaszolni akarnak az Úrnak ezen az úton és nem tudják, hogyan tegyék – zárta gondolatait P. Cristóbal Fones jezsuita, a Pápa Imavilághálójának nemzetközi igazgatója.

A 2025-ös szentévben a teljes búcsú elérésének egyik feltétele az ima a Szentatya szándékaira. Ebben is segítségünkre lehet a most közzétett videó-üzenet, mint ahogy a ClickToPray (Kattints és imádkozz) alkalmazás is.