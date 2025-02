Február 7-8-a a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági Szolgálat jubileuma: 30 ezer zarándok

Február 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap tartották Rómában a Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági Szolgálatok jubileumát, melynek keretében az említett kötelékek 30 ezer tagja lépte át szombaton délelőtt a Szent Péter bazilika Szent Kapuját, majd vesznek rész vasárnap a Szent Péter téren tartott szentmisén, melyet Ferenc pápa vezet és tart homíliát.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„A remény első jele a békében jelenik meg a világ számára”

Rino Fisichella érsek, az Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa, a 2025-ös jubileum előkészítő bizottságának elnöke február 7-én pénteken a Szentszék Sajtótermében számolt be a Fegyveres Erők jubileumának eseményéről és részleteiről. Mindenekelőtt e különleges jubileum célkitűzését határozta meg Ferenc pápa „Spes non confundit”, „A remény nem csal meg” (Róm 5,5) kezdetű bullája alapján: „A remény első jele a békében jelenik meg a világ számára, mely újra a háború tragédiájába süllyedt. A múlt drámáiról megfeledkezve az emberiséget új és nehéz próbatétel sújtja: sok nép az erőszak brutalitásától szenved. A jubileum emlékeztet arra, hogy „a békeszerzőket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). A béke utáni vágy mindenkit kihívás elé állít, és konkrét tervek megvalósítását követeli.” (SnC 8). A Gaudium ett Spes zsinati dokumentum szerint „a béke nem a háború puszta hiánya, nem is szűkíthető le a szembenálló erők egyensúlyának állandósítására, nem is hatalmi intézkedésből fakad, hanem valóban és sajátosan ’az igazságosság műve’ (Iz 32,17 ). A rend gyümölcse, melyet isteni Alapítója (lehetőségként) az emberi társadalomnak ajándékozott, és amit a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk.” GS 78).

Az Örök Város biztonságos helyként mutatkozik meg a világ előtt

Ezek a szövegek lehetővé teszik, hogy tartalmat adjunk azoknak a konkrét fellépéseknek, amelyeket a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági erők hajtanak végre, mindenekelőtt a béke elérésére irányuló kötelezettségvállaláshoz való hozzájárulásuk érdekében. Fisichella érsek külön köszönetet mondott Róma város Fegyveres erőinek és a Rendőrségnek, mert szolgálatuk révén az Örök Város biztonságos helyként mutatkozik meg a világ előtt. A zarándokok biztonságban érzik magukat, teljes biztonságban folytathatják zarándoklatukat, látogathatják Róma városát, valamint az ország egyéb városközpontjait. A város repülőtereit, állomásait, tereit, utcáit diszkréten, tapintattal és mégis hatékonyan járőrözik. A sok egyenruhás szolgálattevő férfi és nő jelenléte valóban békés légkört teremt a városban.

30 ezer résztvevő 100 országból

A fegyveres erők hétvégi jubileumára hivatalosan 30 ezer résztvevő jelentkezett, döntő mértékben Olaszországból, de összességét tekintve 100 ország küldöttsége képviselteti magát, ezek közül az érsek külön kiemelte Spanyolország, az Egyesült Államok, Szlovákia, Ukrajna, Franciaország, Brazília, Kolumbia, Paraguay, Indonézia, Argentína, Svájc, Ausztria, Litvánia, Belgium, Hollandia, Ecuador, Írország és Ausztrália fegyveres erőinek küldöttségét. A zarándokcsoportok közt természetesen jelen lesznek a Pápai Svájci Gárda, a Vatikáni Csendőrség és a Vatikáni Tűzoltóság alakulatai is. Ezek a csoportok az Angyalvár előtti Tiberis parti részről indultak egységenként, élükön a keresztvivővel és az alakulat tábori lelkészével. Valóban impozáns és megható jelenség volt szombat délelőtt a különféle fegyveres erők alakulatainak fegyelmezett és imádságos vonulása a Szent Kapu felé.

Csúcspont a jubileumi pápai szentmise

Szombat délután három órakor a Piazza del Popolón adtak találkozót egymásnak a fegyveres erők zarándokai, ahol először is a nagyobb egységek fúvós zenekarai adtak koncertet, majd az Olasz Fegyveres erők tagjai rótták le tiszteletüket a külföldről érkezett kollégáik előtt. A Fegyveres erők, a Rendőrség és a Biztonsági Szolgálat kétnapos jubileumának csúcspontja a Ferenc pápa által elnökölt vasárnapi szentmise a Szent Péter téren, melyen a Szentatya homíliával fordul a résztvevőkhöz. A fél tizenegy órakor kezdődő szentmisét követően Ferenc pápa délben imádkozza a szokásos Úrangyala imát.