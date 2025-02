Ferenc pápa éjszaka jól pihent, hétfőn enyhe javulást mutatott az állapota

A Szentszék kedd reggeli jelentése szerint a pápa egész éjszaka jól pihent, a hétfő esti közlemény szerint „enyhe javulást tapasztaltak állapotában”. „Kevesebb oxigént igényelt és délután újból munkába állt”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Február 25-én kedden reggel fél kilenckor a Szentszéki Sajtóiroda szokásos rövid közleményében jelezte: „A pápa jól pihent, egész éjjel”.

Most számolunk be a hétfőn este hat óra körül kiadott szentszéki jelentésről, mely szerint „enyhe javulás állt be Pápa állapotában”.

A Szentszéki Sajtóiroda hétfőn kora este frissítette a pápa egészségi állapotáról szóló híreket: „Nincs újabb légzési válság, az oxigénterápiát kissé csökkentették, a vizsgálati eredmények javultak. Enyhe veseelégtelensége nem ad okot aggodalomra. Ferenc pápa újra dolgozni kezdett és este felhívta a gázai plébániát.

A Szentatya klinikai állapota mostani kritikus állapotában enyhe javulást mutat. A nap során nem volt asztmás légzési rohama, néhány laboratóriumi vizsgálati eredmény javult. Az enyhe veseelégtelenség tapasztalása nem ad okot aggodalomra.

Az oxigénterápia folytatódik, bár kissé csökkentett áramlással és kisebb arányú oxigénnel. Az orvosok, tekintettel a klinikai kép összetettségére, elővigyázatosságból még nem adnak prognózist.

Délelőtt a Szentatya megáldozott, délután pedig újra munkába állt. Este felhívta a gázai plébánost, hogy kifejezze atyai közelségét. Ferenc pápa köszönetet mond Isten egész népének, mely ezekben a napokban összegyűlt, hogy imádkozzon az egészségéért”.