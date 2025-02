A pápa az emberkereskedelem elleni „Talitha Kum” hálózathoz: a remény nagykövetei vagytok

A Szentatya pénteken délelőtt találkozott a Szent Márta-házban a „Talitha Kum” hálózat tagjainak 60 fős csoportjával, akik az emberkereskedelem elleni XI. Világnap alkalmából érkeztek Rómába, Bakhita Szent Jozefina kanossziánus szerzetesnővér liturgikus emléknapján, aki az emberkereskedelem elleni küzdelem védőszentje. A pápa tanítása szerint „nem maradhatunk közömbösek ezzel a drámával szemben és nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hogy leküzdjük a bűnözésnek ezt a formáját".

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az Úr kegyelmével szét lehet törni a láncokat, hogy újra szabaddá legyünk

A Szentszéki Sajtóiroda csütörtökön délután tette közzé, hogy Ferenc pápának az utóbbi napokban hörghurutja van és azért, hogy tevékenységét folytathassa, február 7-én, pénteken és 8-án szombaton a kihallgatásait a Szent Márta-házban tartja meg”. A Szentatya az emberkereskedelem elleni XI. Világnap alkalmából annak vigíliáján találkozott a „Talitha Kum” hálózat tagjaival. A pápa örömmel köszöntötte a hálózat tagjait és lélekben csatlakozik hozzájuk, akik napról-napra elkötelezett tevékenységet folytatnak az emberkereskedelem ellen. Külön megköszönte a „Talitha Kum” hálózat nyújtotta szolgáltatást. Bakhita Szent Jozefina liturgikus ünnepének vigíliáján találkoznak, aki ennek a szörnyű társadalmi pestisnek az áldozata volt. Története nagyon sok erőt ad nekünk, megmutatja, hogyan lehet az elszenvedett igazságtalanságok és szenvedések ellenére az Úr kegyelmével széttörni a láncokat, újra szabaddá válni, és a remény hírnökeivé lenni mások számára, akik nehéz helyzetben vannak – tanította a Szentatya.

Az emberkereskedelem egy globális jelenség, amely áldozatok millióit követeli

Az emberkereskedelem egy globális jelenség, amely áldozatok millióit követeli, és semmitől nem riad vissza. Mindig új módokat talál arra, hogy beszivárogjon társadalmainkba, a világ bármely pontján. Ezzel a drámával szemközt nem maradhatunk közömbösek és amiként a hálózat tagjai teszik, nekünk is egyesítenünk kell erőinket, hangunkat, és mindenkit saját felelősségre szólítunk, hogy leküzdjük a bűnözés ezt a formáját, amely a legkiszolgáltatottabb emberek életén nyerészkedik.

Nem fogadhatjuk el, hogy oly sok embertársunkat ilyen tisztességtelen módon kihasználjanak. Az emberi testekkel való kereskedés, a szexuális kizsákmányolás, beleértve a kisfiúkat és kislányokat, valamint a kényszermunka szégyen és nagyon súlyosan megsérti az alapvető emberi jogokat. A Szentatya tudja, hogy ők egy nemzetközi csoport tagjai, közülük néhányan nagyon messziről jöttek, hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az emberkereskedelem ellen a mostani imahét során. A pápa külön gratulál az emberkereskedelem elleni küzdelem fiatal nagyköveteinek, akik kreativitással és energiával mindig új módszereket találnak a figyelemfelkeltés és a tájékoztatás terén.

Egyesítsék erőiket, állítsák a középpontba az áldozatokat és a túlélőket

Arra biztatja a hálózat minden szervezetét és az összes tagját, hogy továbbra is egyesítsék erőiket, állítsák a középpontba az áldozatokat és a túlélőket, hallgassák meg történeteiket, ápolják sebeiket és erősítsék fel a hangjukat. Ez azt jelenti, hogy ők a remény nagykövetei és a Szentatya reméli, hogy ebben a jubileumban sok ember követi majd a példájukat – mondta a pápa, majd megáldotta a „Talitha Kum” hálózat küldöttségének tagjait.

Szent II. János Pál pápa a 2000-es Nagy Jubileumi évben október 1-én avatta szentté

Bakhita Szent Jozefina Margit (1869–1947) szudáni születésű lány, akit arab rabszolga-kereskedők elraboltak és hatszor is eladtak, míg végül Olaszországba került, ahol megkeresztelkedett és belépett a kanossziánus szerzetesnővérek közé. Előkelő szudáni családban született 1869-ben, boldog és gondtalan gyermekkora után 7-9 éves korában arab rabszolga-kereskedők elrabolták majd hatszor is eladták rabszolgának. A sok szenvedés miatt még a nevét is elfelejtette, csak a rabszolgatartói adta Bakhita név maradt rajta, ami azt jelenti arabul, hogy „szerencsés”. Emellett erőszakkal kényszerítették arra, hogy felvegye az iszlám vallást. Végül a karthumi olasz alkonzul vette meg és költözött vele haza Olaszországba, ahol 1890. január 9-én megkeresztelték. Ugyanezen a napon bérmálkozott és lett elsőáldozó, mégpedig egy bizonyos Giuseppe Sarto velencei pátriárka kezéből, aki a későbbi Szent X. Piusz pápa lett. Bakhita 1893-ben a kanossziánus nővérek noviciátusába lépett és három évvel később tett örök fogadalmat. Szerzetesi élete egyetlen tanúságtétel volt Isten jóságáról. Egy fiatal diák egyszer megkérdezte Bakhitát: „Mit tenne, ha találkozna az elrablóival?” Ő azonnal így válaszolt: „Ha találkoznék azokkal, akik elraboltak és akik megkínoztak, letérdelnék, és megcsókolnám a kezüket. Mert ha ezek a dolgok nem történtek volna meg, nem lettem volna keresztény, és ma nem lennék szerzetes”. Szent II. János Pál pápa a 2000-es Nagy Jubileumi évben október 1-én avatta szentté és így lett Bakhita Szent Jozefina Afrika egyik védőszentje és a rabszolgaság elleni küzdelem patrónája.