Jelentések Ferenc pápa egészségi állapotáról, közös Rózsafüzér hétfőn este 9-kor

Szentszéki közlemény Ferenc pápa állapotáról február 24-én hétfőn reggel: „Az éjszaka jól telt, a pápa aludt és jelenleg pihen”. Az egész keresztény világ megmozdult Ferenc pápa gyógyulásáért. Hétfőn este 9-kor közös ima a Szent Péter téren a Pápáért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Kórházi jelentés Ferenc pápa állapotáról vasárnap este fél nyolckor, február 23-án:

Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, de nincs újabb légzési rohama

Ferenc éber, továbbra is kap oxigént, vérképe a transzfúzióknak köszönhetően javul, kezdeti enyhe veseelégtelenség áll fenn nála, és a pápa ma részt vett a szentmisén. „A Szentatya állapota továbbra is kritikus, tegnap este óta azonban nem jelentkezett újabb légzési roham. A két egységnyi koncentrált vörösvérsejt jótékony hatást eredményezett és így a hemoglobin értéke is helyreállt. A vérlemezkeszám szintje stabil maradt, néhány vérvizsgálat azonban kezdeti, enyhe veseelégtelenséget mutatott, melyet kontroll alatt tartanak. Tovább folytatták a magas áramlású oxigénterápiát orr-légcsöves úton. A Szentatya továbbra is éber és jól tájékozott. A klinikai kép összetettsége és a gyógyszeres kezelések eredményeire kellő várakozás azt igényli, hogy a betegség valószínű kimenetelére irányuló vélemény (prognózis) továbbra is visszafogott maradjon. A pápa a délelőtt folyamán a 10. emeleten kialakított lakórészben szentmisén vett részt azokkal együtt, akik a kórházi tartózkodása során a gondját viselik”.

Szentmisék és rózsafüzér imádságok világszerte Ferenc pápa gyógyulásért

Meg nem szűnően érkeznek a Vatikánba levelek, táviratok és üzenetek, melyek azt jelzik, hogy a világegyház egésze spontán megmozdult, szentmiséket ajánlanak fel érte és a püspöki székesegyházaktól egészen a falusi templomokig imádkoznak a Szentatya gyógyulásáért.

Szentmise a pápa lateráni székesegyházában a felgyógyulásáért

Vasárnap este szentmisét ajánlottak fel a pápa lateráni székesegyházában a felgyógyulásáért. Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke szeptember 23-án vasárnap délután fél hatkor szentmisét mutatott be a Lateráni bazilikában Ferenc pápáért. A bíboros helynök arra kérte a római egyházmegye papjait, hogy ezzel egyidőben a helyi szentmiséken különleges fohászokkal kérjék a mindenség Urának hathatós segítségét. Felkérése így hangzott: „Szeretnélek meghívni benneteket, hogy lelkileg egyesüljetek azzal a szentmisével, amelyet ma este fogok celebrálni. A hit és az imádság közösségében, ki-ki a maga közösségében emelje az Úrhoz a könyörgéseit a Szentatyáért, hogy kegyelmével tartsa meg őt és töltse el a szükséges erővel, hogy átvészelje ezt a megpróbáltatásokkal teli időszakot”.

Rózsafüzér ima Bolognában az olasz püspöki konferencia elnökének a vezetésével

Ugyancsak vasárnap este Bolognában a Szent Domonkos templomban, a város püspöke, Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia, a CEI elnöke vezetésével rózsafüzér imát tartottak Ferenc pápa jobbulásáért. Zuppi bíboros a közös imádságot ezekkel a szavakkal nyitotta meg: „Isten Igéje és az ima összegyűjti és kifejezi minden szándékunkat és segít abban, hogy közösségben érezzük magunkat egymással, a Szentatyával és az olaszországi egyházi közösségekkel, amelyek az elkövetkező napokban Szűz Mária közbenjárását kérve imádkoznak, hogy közbenjárjanak a pápa egészségéért. Jézus, a mi biztos reménységünk, aki meghallgatja imáinkat, mert a remény soha nem csal meg minket.”

A Szentszéki Sajtóiroda közleménye: Mam hétfőn este közös ima a Szent Péter téren a pápáért

Ma hétfőn este 21 órakor a Rómában működő bíborosok, a Római Kúria összes munkatársai, együtt a római egyházmegyével, Isten népének érzéseit összegyűjtve a Szent Péter téren gyűlnek egybe, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzér imát a Szentatya egészségéért. A rózsafüzér imádkozást Pietro Parolin bíboros-államtitkár vezeti.