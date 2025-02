Megbocsátás, önzetlen szolgálat, szeretetközösség – A pápa homíliája a diakónus- jubileumra

Rino Fisichella érsek, az Evangelizáció Dikasztériuma pro-prefektusa, Ferenc pápa delegátusa mutatta be vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilikában a diakónusok pénteken kezdődött jubileumának záró szentmiséjét. A jubileumi napokon a világ mintegy száz országából hatezer diakónus vett részt.

Vertse Márta - Vatikán

A szentmisén huszonhárom jelölt részesült a diakónus rend szentségében. Ketten Brazíliából, hatan Kolumbiából érkeztek, egy jelölt Franciaországból érkezett, hárman Olaszországból, hárman Mexikóból, ketten Lengyelországból, hárman Spanyolországból, hárman Mexikóból, ketten Lengyelországból, hárman az Egyesült Államokból érkeztek.

Ferenc pápát közel érezzük magunkhoz, imádkozzunk még erőteljesebben érte

Fisichella érsek a szertartáson a következő szavakkal fordult a hívekhez: „Az Eucharisztia ünneplésével, ahol a szeretetközösség a legteljesebb és legjelentőségteljesebb dimenzióját éri el, Ferenc pápát, bár kórházi ágyon fekszik, közel érezzük magunkhoz és jelen van közöttünk. Ez arra kötelez bennünket, hogy még erősebbé, még intenzívebbé tegyük imánkat, hogy az Úr segítse őt a megpróbáltatás és a betegség idején”.

Az ingyenesség a keresztény élet és a diakónusok szolgálatának alapvető dimenziója

Az Evangelizáció pro-prefektusa felolvasta Ferenc pápa homíliáját, amely, az évközi hetedik vasárnap olvasmányainak üzenetét az ingyenesség szóban foglalta össze. A Szentatya gondolatait a keresztény életnek és a diakónusok szolgálatának ehhez az alapvető dimenziójához fűzte, kiemelve a következő három szempontot: a megbocsátás, az önzetlen szolgálat és a szeretetközösség.

Hatezer diakónus a Szent Péter bazilikában

A megbocsátás minden emberi együttélés feltétele

Mindenekelőtt a megbocsátásról szólva megállapította, hogy hirdetése a diakónus alapvető feladata. Ez az egyházban is nélkülözhetetlen elem és minden emberi együttélés feltétele. Jézus mutat rá erre az evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket” (Lk 6,27). Ahhoz, hogy együtt növekedjünk, osztozva egymás sikereiben és kudarcaiban, ahhoz szükség van rá, hogy tudjunk megbocsátani és tudjunk bocsánatot kérni, hogy ne zárjuk ki szeretetünkből azokat sem, akik elárulnak minket. Egy olyan világ, ahol csak gyűlöletet érzünk ellenfeleink iránt, egy remény és jövő nélküli világ, amelyet kettészakítanak a végtelen háborúk, a megosztottság, a bosszúállás, ahogy azt sajnos ma is látjuk a világ számos részén – utalt napjaink konfliktusaira a pápa. A megbocsátás tehát azt jelenti, hogy befogadó, biztonságos otthont készítünk a jövő számára. És a diakónus, akit egy olyan szolgálatra szenteltek fel, amely elviszi őt a világ perifériáira, elkötelezi magát amellett, hogy mindenkiben, még a szenvedést okozókban is, egy lélekben megsebzett testvért lát, akinek még nagyobb szüksége van a kiengesztelődésre, útmutatásra és segítségre. És ezt másoknak is megtanítja.

Jézus „kifosztotta önmagát” egészen odáig, hogy életét adta értünk

Az első olvasmány a szívnek erről a nyitottságáról beszél, bemutatva nekünk Dávid hűséges és nagylelkű szeretetét Saul iránt, aki királya, de egyben üldözője is (vö. 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23). Szent István diakónus, az első vértanú példamutató halála is erről szól, aki megkövezőinek megbocsátva esik térdre. (vö. ApCsel 7,60). De mindenekelőtt Jézusban, minden diakónia példaképében látjuk ezt, aki a kereszten, „kifosztotta önmagát” egészen odáig, hogy életét adja értünk (vö. Fil 2,7), imádkozik keresztre feszítőiért, és megnyitja a Paradicsom kapuit a jobb latornak (vö. Lk 23,34.43).

Az önzetlen szolgálat a diakónus lényének alapvető dimenziója

A második pontról, az önzetlen szolgálatról szólva Ferenc pápa homíliájában ismét idézte az Úrnak az evangéliumi szakaszban elhangzott egyszerű és világos szavait: „Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anélkül, hogy valamit is visszavárnátok” (Lk 6,35). A diakónus számára ez a magatartás lényének alapvető dimenziója. Ugyanis arra szenteli magát, hogy szolgálatában az Atya irgalmas arcának „szobrásza” és „festője”, a Szentháromság, az egy, élő és igaz Isten misztériumának a tanúja legyen. Jézus számos evangéliumi szakaszban ebben a megvilágításban szól saját magáról. Fülöpnek ezt mondja a Cenákulumban, nem sokkal a tizenkettő lábmosása után: „Aki engem lát, látja az Atyát is” (Jn 14:9). Amikor megalapítja az Oltáriszentséget, megerősíti, hogy „Úgy vagyok köztetek, mint szolga” (Lk 22,27). De már ezt megelőzően, a Jeruzsálembe vezető úton, amikor tanítványai azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb, elmagyarázta nekik, hogy „az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért” (Mk 10,45).

Szolgálatuk legyen híd, amely összeköti az Eucharisztiát az emberek mindennap életével

Ezért az ingyenes munka, amellyel a diakónusok kifejezik, hogy Krisztus szeretetének szentelték magukat, Isten Igéjének első hirdetése, a bizalom és az öröm forrása azok számára, akik találkoznak velük. Ingyenes munkájukat végezzék mosolyogva, panaszkodás és elismerés keresése nélkül, egymást támogatva, még a püspökökkel és papokkal való kapcsolatotokban is, „annak az egyháznak a kifejezéseként, amely elkötelezte magát, hogy a felszentelt szolgálat minden fokozatának erősítésével növekedjen Isten Országának a szolgálatában”. Összehangolt és nagylelkű tevékenységük ezáltal híd lesz, amely összeköti az oltárt az utcával, az Eucharisztiát az emberek mindennapi életével. A szeretet lesz a legszebb liturgiájuk és a liturgia lesz a legszerényebb szolgálatuk.

A szntelendó diakónusok

Az ingyenesség a szeretetközösség forrása

Az utolsó pont, amely az ingyenesség, mint a szeretetközösség forrása, azt fejezi ki, hogy a viszonzás kérése nélküli adakozás egyesít, kötelékeket teremt – fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Olyan együttlétet fejez ki és táplál, amelynek egyetlen célja az önfeláldozás és a személyek java. Felidézte Szent Lőrinc, a diakónusok védőszentjének példáját, aki, amikor vádlói arra kérték, hogy adja át az egyház kincseit, a szegényekre mutatott és ezt mondta: „Itt vannak a mi kincseink!” Ez a valódi szeretetközösség építésének az útja szavakkal, de mindenekelőtt a tettekkel. Ez teszik a diakónusok, mint férjek, apák és nagyszülők, akik készen állnak arra, hogy szolgálatukat teljesítve kiterjesszék családjukat környezetükben a rászorulókra. Így küldetésük, amely kivonja őket a társadalomból, hogy azután ismét újra visszatérjenek a társadalomba, és azt egyre inkább egy mindenki számára nyitott, befogadó hellyé tegyék, az egyik legszebb kifejezése a szinódusi és „kilépő” egyháznak – mutatott rá szentbeszédében a pápa.

Hangsúlyozta, hogy akiket a szertartáson diakónussá szentelnek, azok „leereszkednek” a szolgálat lépcsőfokain. „Szándékosan mondom és hangsúlyozom, hogy „leereszkednek”, és nem azt, hogy „felemelkednek”, mert a felszenteléssel az ember nem felemelkedik, hanem leereszkedik, lealacsonyodik” – fejtette ki a Szentatya, majd utalt a szentmisén elhangzott szentlecke, Szent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leveléből vett szavaira: az ember a szolgálatban lemond a „földi emberről”, és a szeretetben magára ölti a „mennyei ember” alakját (vö. 1 Kor 15,45-49).

Szeretettel teljes és ingyenes szolgálat

Végül homíliájában Ferenc pápa Szűz Máriára, az Úr szolgálóleányára és Szent Lőrincre, a diakónusok védőszentjére bízta a jelenlévőket és így fohászkodott: „Segítsenek bennünket abban, hogy minden szolgálatunkat alázatos, szeretettel teli szívvel éljük meg és az ingyenességben legyünk a megbocsátás apostolai, testvéreink önzetlen szolgái és a szeretetközösség építői.