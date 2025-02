A pápa Raffaella Petrini nővért nevezte ki a Kormányzóság elnökévé

A ferences rendi szerzetesnő március 1-jétől a pápa által kijelölt tisztségeket tölti be a Vatikán városállamban: a Vatikán városállam Pápai Bizottságának elnökeként, valamint a Kormányzóság elnöki posztján dolgozik majd. Kinevezését Ferenc pápa már január 19-én bejelentette.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa március 1-jei hatállyal kinevezte Raffaella Petrini nővért, aki eddig a Vatikáni Kormányzóság főtitkára volt, Vatikán városállam Pápai Bizottsága és a Vatikáni Kormányzóság elnökévé. A kinevezést a pápa egy interjú során jelentette be, amelyet Fabio Fazionak a „Che tempo che fa” című olasz tv műsornak adott január 19-én.

Életrajza

Raffaella Petrini nővér 1969. január 15-én született Rómában, az Eucharisztikus Ferences Nővérek rend tagja, 2005 óta a Népek Evangelizációja Kongregáció tisztviselője. A Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli egyetemen szerzett politikatudományi diplomát, majd az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen doktorált. 2022 óta tölti be a Kormányzóság főtitkári posztját. Most Fernando Vergéz Alzaga bíborost követi az elnöki pozícióban, aki március 1-jén tölti be 80. életévét.