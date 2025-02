Péntek reggeli jelentés a kórházból: A Szentatya jól pihent éjszaka

A Szentszék Sajtóterme pénteken reggel ismét tájékoztatott Ferenc pápa egészségi állapotáról, akit immár két hete kezelnek a római Gemelli-klinikán. Nyugodtan töltötte az éjszakát és jelenleg pihen.

Gedő Ágnes - Vatikán

Ahogy az elmúlt napokban is, nyugodtan telt az éjszaka, és a pápa most pihen – adja hírül február 28-án reggel a szentszéki sajtóközlemény. A csütörtök este kiadott jelentés szerint javult a Szentatya egészségi állapota, az oxigénterápiát és az oxigénmaszkot felváltva alkalmazzák nála. További napokat kell ugyanakkor kórházban töltenie, hogy felállítsák a prognózist. Csütörtökön délelőtt légzőszervi fizioterápiát végzett, illetve pihent. Délután a magánkórterem kápolnájában imádkozott, majd a munkának szentelte idejét. Az eddigi információk alapján a pápa túl van a legkritikusabb szakaszon, de a helyzet továbbra is összetett, ezért a prognózist még nem tudják felállítani.