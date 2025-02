Ferenc pápa a Gemelli-klinikán: pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát

Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli-klinikán. A vatikáni szóvivő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fisichella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter-bazilikában a diakónusok jubileuma alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet kap.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Matteo Bruni szóvivő tájékoztatta a Szentszék Sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent, kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot – ahogy máskor is szokta. A Szentatya jelenleg önállóan lélegzik, és követi kezelőorvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek számára. Ezért nem vezette a vasárnapi Úrangyala imát.

Változások a pápa programjában

Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szentatya február 22-én, szombaton esedékes programjait. A 23-i, vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az Evangelizálási Dikasztérium pro-prefektusa.

Telefonhívás Gázába

Mindeközben – ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette – a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 19 óra körül a gázai Szent Család-plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja.

A gyerekek üzenetei és rajzai a pápának

Több száz üzenet, rajz és jókívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. Köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli-kórházban ápolnak, főleg a pápa tizedik emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.