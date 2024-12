Ferenc pápa köszönete a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak

A Szentatya szombaton délelőtt a VI. Pál teremben találkozott a Szent Péter téren az obeliszk mellett felállított karácsonyfa és betlehemi jászol adományozóinak kétezer fős küldöttségével.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A pápa örömmel köszöntötte az adományozókat azon a napon, amikor a Szent Péter téren felavatják a karácsonyfát és a betlehemet, míg a VI. Pál aulában hivatalosan is megnyitják a „Betlehemi Születés 2024” jászlat. Külön köszöntötte a Szentatya a Velence fölötti, tengerparti Grado ősi városának küldöttséget, amelynek területéről érkezett a tér közepén elhelyezett betlehemes jászol jelenete és üdvözölte a Ledro helység küldöttségét is, amelynek erdeiből származik a 29 méter magasságú impozáns lucfenyő. A Szentatya szeretettel köszöntötte Betlehem földjének a képviselőit, akik a meggyötört Palesztinából érkeztek és a Palesztin Állam Nagykövetségének képviseletét is, amely Betlehem város nevében ajánlotta fel a betlehemi kézművesek által készített „Születés 2024” jászlat. Tisztelettel köszöntötte a jelenlévő polgári és egyházi méltóságokat, elsőként is Mahmúd Abbász palesztin elnök különleges képviselőit, akik már többször is eljöttek ide, aztán a Friuli Venezia Giulia Regionális Tanácsa elnökét és Trento tartomány elnökét, Gorizia érsekét, továbbá Grado és Ledro polgármestereit.

A karácsonyfa törzse, régi és új hajtásai az Egyházat mintázzák

Szembetűnő a fa fenséges ünnepélyessége! – szólt a pápa. Az erdő természetes pótlásának ökológiai alapelveinek megfelelően kivágott fa, sok-sok évgyűrű jeleit viseli magán, a masszív törzs számos ágazatát, melyen az idősebbek helyet adtak a fiatalabb hajtásoknak, míg a fiatalobbak beburkolták és megvédték az öregebb rétegeket és ágakat, melyek mind együtt emelkednek felfelé. Szép képe lehet ez az Egyháznak, benne az emberekkel és a képe a Testnek, amelyből Krisztus világossága szétárad az egész világra a hívők egymást követő nemzedékei számára, akik az egyetlen eredet, Jézus köré gyűlnek össze. A régiek életet adtak a fiataloknak, a fiatalok ölelik és védik az időseket, a világba szólító küldetésükben és a mennybe vezető útjukon. Így halad előre Isten szent, hűséges Népe – tette hozzá a pápa.

A betlehemi jászol a gradoi öböl halászházainak hitét jeleníti meg



A nagy fenyőfa árnyékában a betlehemi jászol a gradoi öböl házait mintázza, azon halászházak egyikét, amelyeket agyagból és nádból építettek, és amelyekben a kis lagúnaszigetek lakói éltek, a halászat kemény munkája során a mindennapok örömeivel és bánataival együtt. Ez a jelkép is a karácsonyról szól nekünk, amelyben Isten emberré lesz, hogy teljes mértékben részese legyen szegénységünknek. De ő nem hatalmi eszközökkel jön, hogy a földön felépítse Királyságát, hanem emberségünk gyenge erőforrásaival, melyeket megtisztít és megerősít a kegyelmével.

A betlehemi jászollal kapcsolatban a pápa még egy másik jelet is külön kiemelt. A halászházakat ugyanis víz veszi körül és oda csak az öbölben használatos lapos dereglyékkel lehet eljutni, mely lehetővé teszi a sekély vizeken való hajózást is. Ahhoz, hogy mi is elérjük Jézust, nekünk is bárkára van szükségünk, ám az Egyház maga éppen egy Bárka. „Egyedül” soha nem érjük el, csakis közösen, közösségben, azon a kicsi-nagy hajón, amit Péter kormányoz a bárka fedélzetén és amelyen egy kicsit összehúzódozva, mindig és mindenkinek jut hely. Az egyházban mindig van hely, mindenki számára – állapította meg a pápa. Még a bűnösöknek is? Igen, ők az elsők, ők a kiváltságosok, mert Jézus a bűnösökért jött el, mindannyiunkért, nem a szentekért. Mindenkiért, ezt soha ne felejtsük el. Mindenki, mindenki benne van.

Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért!

Végül nézzük meg a betlehemi jászol jeleneteit a VI. Pál aulában, amelyeket azon a földön készítettek, ahol Isten Fia született. Különböznek egymástól, de mindegyik a béke és szeretet egyazon üzenetét hordozza, amit Jézus ránk hagyott. Most akkor azokra a testvérekre emlékezzünk – kérte a pápa – akik ott és a világ más részein szenvednek a háború drámája miatt. Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért. Testvéreim, ne legyen több háború, ne legyen több erőszak! Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bevételt adó befektetés a fegyvergyártás! Az ölésből nyerészkednek! Ne legyen háború! Legyen béke az egész világon és minden embernek, akiket Isten szeret. Végül Ferenc pápa megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és elhozták értékes ajándékaikat. Megköszönte a Vatikán Városállam Kormányzósága kreatív és nagylelkű elkötelezettségét is, amellyel mindezt megszervezte, majd a Szentatya apostoli áldását adta mindnyájukra és családjaikra.