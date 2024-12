A pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel: béke, a halálbüntetés eltörlése

Csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Ferenc pápa Joe Biden leköszönő amerikai elnökkel, aki elfogadta a meghívást, és januárban a Vatikánba látogat. A béke megteremtésére irányuló erőfeszítések, az emberi jogok és a vallásszabadság védelme mellett a pápa az USA-ban halálra ítéltek érdekében emelte föl szavát.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Januárban fejezi be mandátumát Joe Biden elnök, akivel a pápa csütörtökön telefonon beszélt. A demokrata politikussal az elmúlt években többször találkoztak és egyeztettek. Ezúttal a karácsonyi időszakban a béke előmozdításáról volt szó - adja hírül a Fehér Ház. A közleményből megtudjuk, hogy Biden elnök köszönetet mondott a pápának, amiért folyamatosan a globális szenvedés enyhítésére törekszik, beleértve az emberi jogok előmozdítását és a vallásszabadság védelmét.

Joe Biden januárban Rómába és a Vatikánba utazik

Az amerikai elnök szívesen elfogadta a Szentatya meghívását, hogy jövő hónapban ellátogasson a Vatikánba – tájékoztat a Fehér Ház. Joe Biden január 9-12-e között utazik Rómába, ahol találkozik Ferenc pápával, Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel. A vatikáni audienciát január 10-re tűzték ki. Ez lesz az egyik utolsó találkozója Biden elnöknek, aki január 20-án köszön le, amikor is Donald Trump leteszi esküjét, mint az USA új elnöke.

A pápa aggódik a halálra ítéltekért

Ferenc pápa különösen a szívén viseli azoknak a fogva tartottaknak a sorsát, akikre az Amerikai Egyesült Államokban halálbüntetés vár. Mint ismeretes, 2018-ban a pápa megváltoztatta a Katolikus Egyház Katekizmusának 2267-es pontját, amely a halálbüntetést elfogadhatatlannak nevezi.

“Hosszú ideig egyes bűncselekmények súlyosságára megfelelő válasznak és bár végső, de elfogadható eszköznek tekintették, hogy a törvényes hatóság, szabályos eljárást követően, a közjó védelme érdekében halálbüntetéshez folyamodjon. Ma mind elevenebb annak tudata, hogy az ember súlyos bűncselekmények elkövetésével sem veszíti el személyi méltóságát. Ezenkívül mára az állam büntetőjogi szankcióinak új felfogása terjedt el. Végül hatékonyabb fogva tartási rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a polgárok megfelelő védelmét, ugyanakkor nem veszik el végérvényesen a bűnöstől a javulás lehetőségét. Ezért az Egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy „a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen”, és eltökélten küzd annak eltörléséért az egész világon”. (KEK 2267)

A szentévben töröljék el a halálbüntetést

2022-ben a pápa imavilághálója is ezt szögezte le szeptemberi intenciójában. Két héttel ezelőtt a szentévvel kapcsolatban is visszatért a pápa a kérdésre, mert a jubileum a remény és az irgalmasság ideje – ahogy azt Spes non confundit – kezdetű bullájában megfogalmazta. A szentév során tegyenek konkrét lépéseket a szegény országok adósságának eltörlésére, valamint a halálbüntetés felszámolására az egész világon. (2022-ig 53 országban volt érvényben a halálbüntetés). Ez ellentétes a keresztény hittel, mely megsemmisít minden reményt a megbocsátásra és a megújulásra – írta a pápa.

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a Szentatya azt kérte az Úrangyala elimádkozásakor a hívektől, hogy imádkozzanak azokért a fogva tartottakért, akik az USA-ban várják halálos ítéletük végrehajtását. Imádkozzunk azért, hogy megváltoztassák büntetésüket, imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, és kérjük az Úr kegyelmét, hogy mentse meg őket a haláltól – fohászkodott a pápa.

Amerikai katolikusok az életek megmentéséért

Erre válaszolva az amerikai püspökök az USA összes katolikusához fordultak, hogy kérjék a leköszöntő Biden elnöktől a halálbüntetés megváltoztatását a szövetségi börtönökben fogva tartott negyven személy érdekében. Hasonló kampányt folytatott már korábban a Catholic Mobilizing Network amerikai katolikus szervezet, amelynek igazgatója szerint ez az utolsó lehetősége Biden elnöknek arra, hogy vállalja a katolikus tanítást és megmentse ezeknek az embereknek az életét, mandátuma utolsó hónapjában, mely a szentév kezdete.