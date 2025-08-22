„A túlvilágra már itt a földön készülünk” - női zarándoklat Lengyelországban

„Törekedjetek arra, hogy Isten arca mindig látható legyen mindazok életében, akiket szerettek és akikkel találkoztok!” – buzdította Antonio Guido Filipazzi érsek, Lengyelország apostoli nunciusa Piekary Śląskie, a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság Anyja nevű Mária kegyhelyre szervezett női zarándoklat résztvevőit, akiket XIV. Leó pápa a vasárnapi Úrangyala elimádkozása után áldásában részesített.

Vertse Márta - Vatikán

A hagyomány szerint május utolsó vasárnapján a férfiak zarándokolnak el a felső-sziléziai Katowice várostól mindössze 20 km-re fekvő Mária kegyhelyre, a női zarándoklatot pedig augusztusban, Szűz Mária mennybevételét követő első vasárnap tartják. Augusztus 17-én, vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után, XIV. Leó pápa áldását adta a lengyelországi nagy zarándoklat résztvevőire.

Az évente megrendezésre kerülő eseményre idén több tízezer asszony és leány érkezett a Piekary Śląskie-i Mária szentélyhez, a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság Anyjához, különböző élethelyzetek, egyesületek és szakmák képviseletében, egyesek színes népviseletben, mások pedig szakmai egyenruhában, transzparensekkel. Az idei zarándoklatra a katowicei főegyházmegye fennállásának és a csodatévő Mária-kegykép megkoronázásának századik évfordulóján került sor.

XIV. Leó pápa megáldotta a lengyelországi Mária kegyhely „nagy zarándoklatát”

A zarándoklat alkalmából bemutatott szentmisén Antonio Guido Filipazzi érsek, Lengyelország apostoli nunciusa elnökölt, aki homíliájában a következő kéréssel fordult a jelenlévőkhöz: „Mint a pápa képviselője Lengyelországban, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a Szentatyáért, XIV. Leó pápáért a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság Anyjának kegyképe előtt”.

Mária, a remény iskolája

Emlékeztetve rá, hogy a zarándoklat a szentévben zajlott, amelynek mottója “Peregrinantes in spem”, „A remény zarándokai”, Filippazzi nuncius hangsúlyozta, hogy Máriától kell megtanulni a reménységet. „Olyan nagy volt Mária hite, mint amilyen nagy volt reménysége. Mert a reménység a hitből fakad. Ahol van hit, ott van remény. Minél nagyobb a hit, annál nagyobb a remény” – emelte ki Filippazzi érsek. Felidézte, hogy Ferenc pápa a loretói litániához a „Reménység Anyja” invokációt is hozzácsatolta, és a „Salve Regina”, „Üdvözlégy Királynő” imában is Máriához, mint a „mi reménységünkhöz” fohászkodunk.

Legyenek a keresztény reménység misszionáriusnői

Az apostoli nuncius utalt Szilézia „illusztris fiára”, a domonkosok lengyel szentjére, Szent Jácintra, akinek liturgikus ünnepnapját éppen augusztus 17-én tartják és aki Szent Domonkos egyik első tanítványa, buzgó misszionárius volt. Fillippazzi érsek arra bátorította az asszonyokat és leányokat, hogy Szent Jácinthoz hasonlóan ők is legyenek a keresztény reménység misszionáriusnői mindennapi életükben az emberek és környezetük számára.

A nuncius arra kérte a női zarándoklat résztvevőit, hogy segítsenek, elsősorban szeretteiknek, férjüknek, vőlegényüknek, gyermekeiknek, minden rokonuknak, barátaiknak és ismerőseiknek, hogy életükben ne feledkezzenek el Istenről és emlékezzenek arra, hogy létezik egy túlvilág, amelyre már itt a földön készülünk. „Tegyétek láthatóvá Isten arcát mindenki számára, akit szerettek és akivel találkoztok!” – mondta Filippazzi érsek.

A nők szeretete társadalmi érték

A szertartáson részt vett Marek Szkudło segédpüspök, a katowicei érsekség adminisztrátora is, aki megállapította, hogy „Szilézia a dolgozó nők földje, azoknak a nőknek a földje, akiknek a munkája gyakran észrevétlen marad”. Itt az ideje, hogy hangosan kimondjuk: a szeretet, amit a nők nap mint nap adnak, társadalmi érték. Gondoskodnak a gyermekekről, a betegekről, az idősekről, a mindennapi étkezésről, a tisztaságról, a jelenlétről, a tudatosságról. Mindez nem egyfajta adalék az élethez, hanem „a szeretet civilizációjának alapja” – fejtette ki beszédében Katowice segédpüspöke.

A nők szíve legyen az a hely, ahol a világ megtalálja a békét

Hangsúlyozta, hogy a nőkre szükség van, mint az igazság és a szeretet prófétáira, akik gyengéd, de erős vezetők és akik megmutatják, hogy egy ember értéke nem egy csoportban betöltött státusztól vagy külsőségektől függ. Arra bátorította a nőket, hogy ne féljenek arról beszélni, ami bántja őket. Ne féljenek attól, hogy a lelkiismeret hangjaként szólaljanak meg otthon, a munkahelyükön, a társadalomban. Legyen a szívük az a hely, ahol a világ, nem az erő, hanem a jelenlét által megtalálja a békét! – fejezte ki kívánságát Marek Szkudło, a katowicei érsekség adminisztrátora, az augusztus 17-én Piekary Śląskie Mária-kegyhelyen megtartott női zarándoklaton mondott beszédében.