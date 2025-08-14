Tűzgyújtás – Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra

Nekem van bátorságom felszítani a bennem is élő tüzet?

Egy idős ember életének nagy részét azon a szigeten élte le, amelyet a világ egyik legszebb területének tartanak. Amikor visszatért a nagyvárosba, hogy nyugdíjas éveit ott töltse, valaki így szólt hozzá:

- Biztosan gyönyörű lehetett annyi éven át azon a szigeten élni, amelyet a világ egyik csodájának tartanak!

Az öregember eltűnődött kicsit, majd ezt mondta:

- Az igazat megvallva, ha tudtam volna, hogy ennyire híres, jobban megnéztem volna. (Anthony de Melo SJ)

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon” (vö. Lk 12,49-53) – jelenti be Jézus az Ő vágyát és küldetését. Igen, ez az Ő vágya és küldetése – és ez a kettő egybeesik Nála és mindenkinél, aki ezt megérti szívével és értelmével!

Jézus azt a tüzet hozza, amelyik éget, világít, melegít, lángol, tisztít, vezet. A Szentlélek tüze ez és az ember akkor él helyesen, Isten akarata szerint, ha ehhez a Tűzhöz közel tudja magát és akkor majd időnként meg is érzi magában e Tűz jelenlétét.

A kezdő történet embere leélte életét a világ egyik legszebb szigetén és nem tudott róla. Amikor idős lett, akkor mondták el neki és akkor vált világossá számára, hogy a CSODÁBAN élt és ez annyira magától értetődő volt, hogy nem is élt igazán, csak leélte az életet. Milyen döbbenetes, amikor nem akarunk felébredni és ráébredni annak valóságára, amit emberi létnek nevezünk.

A következőkben az isteni tűz négy hatására szeretnék rávilágítani, a teljesség igénye nélkül:

Először: az isteni tűz éget, még akkor is, ha nem tudatosítom magamban. Nem úgy éget, hogy elpusztítani akar engem, hanem kiégeti belőlem, amire nincs szükség. A Szentléleknek bennem égő tüze ez, amelyet, ha tudatosítok magamban, akkor nem kiégek, hanem elégek Vele és Őbenne egy igazi és hiteles életen át. Amikor pedig majd a halálban Isten kiragad a földi életből, egyik tenyeréből áttesz a másik tenyerébe, akkor döbbenek rá, hogy valójában addig is körülvett az Ő szeretete, az Ő tüze, csak annyira felnőttem, hogy nem figyeltem a Szentlélek bennem való jelenlétére s azért veszett el lelkesedésem. Amikor Jézus azt mondja, hogy lángra lobbantja ezt a tüzet, akkor megfigyelhetem, hogy ez a küzdelem bennem zajlik. Ez egy belső harc, amelyet mindenkinek magának kell megküzdenie. A bennem lévő rossz kiégetése ez, hogy kiformálódjék a krisztusi ember, akiben Isten meglátja önmagát.

Az isteni tűz másodszor úgy éget, hogy éltet. Olyan hőfokon tart, ami megtart a jelenben és az igazi, nem hamisított örömben. Lelkesedésem éltetője a Szentlélek, aki gyöngeségünkben segítségünkre siet, „mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8,26)

Harmadszor: amikor ezzel a tűzzel élek, akkor nemcsak éltető erejét tapasztalom meg, hanem vezetését is. Isten jelenléte vezette a népet a tűzoszlopban. Világított az éjszakában és tudták, merre kell menniük.

Amikor félek, jó tudni, hogy rábízhatom magam a Szentlélek vezetésére, s akkor nem tévedhetek el. Az Ő tüze vezet és világít.

Negyedszer: ez a tűz melegít is. Aki Istent életébe beengedi, vagyis inkább felengedi lelke mélyéről, egész biztos, hogy jó annak az embernek a közelében lenni, jó azzal az emberrel együtt lenni. Biztos, hogy vannak az ilyen embernek is hibái, hiszen még ő sincs kész, csak folyamatban van – Isten felé. Isten felé pedig legjobban csak Vele lehet haladni. Az örök élet felé, ami már itt és ma elkezdődhet.

Persze, az evangéliumból világossá válik az is, hogy mindezek miatt ellentmondások várnak rám. Ha nincs ellentmondás és minden simán zajlik, akkor nem jó az irány. Akkor nem Isten felé tartok, hanem a világi mentalitás vezérel és játszom a tűzzel, Akit ajándékba kaptam.

A tűz jelenléte fájdalmas is, hiszen megszenvedtet, amikor éget, világít, melegít, lángol, tisztít, vezet. Ezzel számolnom kell. Mint ahogy azzal is, hogy eközben sem vagyok egyedül. A cél az, hogy annyira megtisztuljak, hogy a szerető Isten meglássa magát bennem.

Egy idős szerzetes minden reggel egy gyufát tett a zsebébe. A fiatal novícius egyszer megkérdezte: – Miért visz mindig magával egyetlen gyufát?

A szerzetes mosolygott:

– Hogy emlékeztessem magam: minden nap lehetőségem van tüzet gyújtani. Nem nagy lánggal, nem látványosan – csak egyetlen szikrával. Egy jó szó, egy bátor kiállás, egy csendes ima is lehet az a gyufa, ami lángra gyújt egy másik szívet.

Majd hozzátette: – De ha a zsebemben marad, nem ér semmit. Csak ha van bátorságom meggyújtani.

Nekem van bátorságom felszítani a bennem is élő tüzet?