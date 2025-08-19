A SACRU katolikus egyetemi hálózat új elnököt választott

A Katolikus Kutatóegyetemek Stratégiai Szövetsége (SACRU) Isabel Capeloa Gilt, a Portugál Katolikus Egyetem rektorát választotta új elnökének.

Christopher Wells / Somogyi Viktória – Vatikán

A SACRU a „kutatásra fókuszáló katolikus egyetemek hálózata, amely a katolikus társadalmi tanítás által vezérelt kutatásnak és kiváló oktatásnak, elkötelezettségnek és globális együttműködésnek szenteli magát”. A szövetség tagjai egyetemek Észak- és Dél-Amerikából, Európából, Ázsiából és Ausztráliából. A SACRU által kiadott sajtóközleményben Dr. Gil a szervezetet „egyedülálló tudáshálózatként” írja le, „amely a legmodernebb kutatást ötvözi a katolikus értékekkel és küldetéssel”. „A kutatás hatalmas erő, amelyet a hálózat kilenc egyeteme elkötelezetten arra szán, hogy az oktatás és a közjó szolgálata javára használja” – állapítja meg az új elnöknő. „Most minden eddiginél fontosabb, hogy a katolikus egyetemek kulcsfontosságúak legyenek az Egyház küldetésének előmozdításában, a párbeszéd, a befogadás és a szolidaritás előmozdításában.”

Az új elnök a kultúratudományok professzora és a Portugál Katolikus Egyetem (UCP) jelenlegi rektora. Dr. Gil modern nyelvek és irodalom szakon szerzett diplomát a Lisszaboni Egyetemen, valamint doktori fokozatot német nyelv és kultúra szakon a Portugál Katolikus Egyetemen. Számos nemzetközi egyetemen volt vendégprofesszor (többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Olaszországban, Brazíliában és az Egyesült Államokban), tiszteletbeli tagja a Londoni Egyetem Felsőoktatási Karának, és a Portugál Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjaként is tevékenykedett. Ő a Lisszaboni Konzorcium, illetve a Kommunikációs és Kulturális Kutatóközpont alapítója is.

A SACRU kiemelkedő szerepet játszik a globális katolikus tudományos közösségben, több képviselője is van a katolikus egyetemek szövetségeiben. Elena Beccalli, a SACRU Titkárságának otthont adó olasz Szent Szív Katolikus Egyetem rektora a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetségének (IFCU) alelnöke és a Katolikus Egyetemek Európai Szövetségének (FUCE) elnöke. Egy másik képviselő Anderson Antonio Pedroso jezsuita atya, a Rio de Janeirói Katolikus Egyetem rektora, aki a Latin-Amerikai és Karib-térségi Katolikus Egyetemek Szervezetének (ODUCAL) elnöke a 2025–2028-as ciklusban, és a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége (IFCU) igazgatótanácsának tagja.

A SACRU

A SACRU kilenc egyetemén több mint 250 000 hallgató tanul, valamint mintegy 20 000 akadémikus és kutató dolgozik. A hálózat együttműködött az FAO-val a globális kihívások kezelése, valamint „a kutatás és a politikaalkotás közötti kapcsolat megerősítése az Egy Egészség (One Health) keretében”. A szervezet együttműködött a vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériummal is a katolikus oktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése érdekében.

Idén október 27. és november 2. között a SACRU és a vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium együttműködik a „A tudományos kutatás szabadsága” című őszi iskola szervezésében, amelyet az Oktatás világának szentévi zarándoklatával összefüggésben tartanak. Az eseményre az Ausztrál Katolikus Egyetem római kampusán kerül sor, és azt vizsgálja, hogy a kutatók milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkoznak, miközben az akadémiai szabadság, a finanszírozási struktúrák és az etikai megfontolások változó keretrendszereiben igyekeznek eligazodni.