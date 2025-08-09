A római egyházmegye Lourdes-i zarándoklata: Együtt a fiatalokkal a Szűzanyához

Hatszáz zarándok, köztük 150 fiatal, Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke vezetésével augusztus 29-e és szeptember 1-e között a dél-franciaországi Loudes-i kegyhelyre látogat, ahol a Szűzanya egykor megjelent Bernadette Soubirous előtt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

600 zarándokból 150 fiatal

Augusztus végén ismét elindul az immár hagyományos római egyházmegyei zarándoklat Lourdes-ba, amelyet az Opera Romana Pellegrinaggi, a Római Zarándok Mű szervez. Újdonság, hogy a csoporthoz ezúttal 150, 16 és 28 év közötti fiatal is csatlakozik, akiknek útját a fiatalok pasztorációjáért felelős egyházmegyei hivatal szervezi. A 30 év alatti fiatalok augusztus 28-án indulnak három busszal, és szeptember 2-án térnek vissza Rómába. Lourdes-ban találkoznak a zarándoklat többi résztvevőjével, akik augusztus 29-én repülővel érkeznek a francia kisvárosba, és szeptember 1-ig maradnak. A zarándokok száma összesen 600 lesz, akiket Baldo Reina római bíboros helynök vezet.

Sok programot fiatalok készítenek elő

Együtt zarándokol a római csoporttal Rebecca Nazzaro szerzetesnővér, az Opera Romana Pellegrinaggi igazgatója. „A fiatalok nagyon nagy érdeklődést mutattak – jegyzi meg –, annyira, hogy végül helyhiány miatt le kellett állítanunk a jelentkezéseket. Csodálatos lesz együtt imádkozni a csoport többi tagjával; sok közös programunk is lesz, a saját érdeklődés mellett. A keresztutat például maguk a fiatalok írták, és egy záró ünnepséget is előkészítettek, amelyet a csoporttal közösen fognak megünnepelni”. A program mindenki számára közös pontjai: a keresztút, a katekézis, a nemzetközi mise, Szent Bernadette élete helyszíneinek meglátogatása, a szent rózsafüzér imádkozása – amelyet augusztus 30-án élőben közvetít az olasz katolikus TV2000 –, illetve a fáklyás felvonulás, míg végül a fiatalok által szervezett augusztus 31-i vasárnapi záróünnep.

Lourdes szimbolikus hely, egyúttal a remény kulcsa

„A fiatalok jelenléte nagy értéket képvisel a egyházmegyei zarándoklaton” – hangsúlyozza don Alfredo Tedesco, az egyházmegyei ifjúsági pasztorációs hivatal igazgatója. „Már a múltban is megpróbáltuk bevonni őket, ezúttal azonban még mélyebb és intenzívebb módon. A fiatalok nagyon fogékonyak a fizikai, mentális és lelki egészség témái iránt, A szenvedés része az életüknek, nekik is éppúgy vannak nehézségeik, mint például a magány, vagy az önnevelés kihívásai. Lourdes szimbolikus hely, egyúttal a remény kulcsa. A Szűzanya, mint anyai figura, a gyógyulás, a befogadó jelenlét szimbóluma, erőteljes jelkép lehet számukra. Ez a zarándoklat egyben konkrét válasz is egy olyan generáció számára, amelynek szüksége van arra, hogy meghallgassák, kísérjék, gyógyítsák és szeressék.”

Mi máris azt fontolgatjuk, hogy ezt a vegyes formát más típusú zarándoklatokra is kiterjesszük, ahogy Rebecca nővér hangsúlyozza: „A Római Zarándok Mű a maga nagy szervezetét is felajánlja a fiataloknak, mégpedig nagyon kedvező árú lehetőségekkel, hogy minél többen vehessenek részt rajta. „A zarándoklat ugyanis – ahogy XIV. Leó pápa Tor Vergatában mondta – az evangelizáció, a barátság és a testvériség nagyszerű eszköze”.