A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója augusztus 14-re böjt- és imanapot hirdet a békéért

A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) világszerte Böjt- és imanapot hirdet a békéért augusztus 14-re, Mária mennybevétele ünnepének előestéjére.

Mivel a háború továbbra is oly sok népet sújt világszerte – Gázától Szudánig, Ukrajnától Mianmarig, Haititől a Kongói Demokratikus Köztársaságig és Szíriáig – , a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) sürgős felhívást tett közzé, hogy világszerte tartsanak Böjt- és imanapot a békéért augusztus 14-én, Mária mennybevétele ünnepének előestéjén. „A béke asszonyaiként, akik jelen vagyunk a világ perifériáján, és elmerülünk az emberiség szenvedésében, sürgető szükségét érezzük annak, hogy felemeljük a hangunkat, egyesítsük szívünket, imádkozzunk és cselekedjünk” – jelentik ki a szerzetesnővérek.

Egy nyilatkozatban, amely azon meggyőződésen alapul, hogy az ima és a szolidaritás erőteljes válasz a háború, a kitelepítés és az igazságtalanság okozta globális szenvedésre, a vallási közösségeket és minden jóakaratú embert felkérnek a csatlakozásra. „Oly sok helyen fájdalom borítja az arcokat, otthonok pusztulnak el, közösségek szakadnak szét” – áll az UISG közleményében, megjegyezve, hogy „a nők és a gyermekek szenvednek gyakran a legtöbbet”.

Nem várhatunk!

Ezt a napot három konkrét cselekedet vezérli:

- Imádkozzunk együtt és elmélkedjünk Isten Igéjén a jelenlegi háborúk és humanitárius válságok fényében,

- Intézzünk felszólítást az igazságosságra és a megbékélésre, sürgetve a polgári és egyházi hatóságokat, hogy keressék a béke, a leszerelés és az emberi jogok védelmének útjait,

- Vállaljunk konkrét szolidaritást azáltal, hogy támogatjuk a szenvedőket a befogadó és humanitárius segítségnyújtási hálózatokon keresztül.

„Nem várhatunk. A békét kell építeni – és ezt együtt kell építeni” – erősíti meg a felhívás. Az erőszakkal teli világban a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója továbbra is hiszi, hogy az Evangélium, az igazságosság és a testvériség fénye továbbra is felragyoghat. A kezdeményezésben való részvételhez a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója elérhetővé tett az interneten anyagokat, beleértve egy imakalauzt és szolidaritási nyilatkozatokat.