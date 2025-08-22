Pizzaballa bíboros az ima erejéről: „Még a Szentföldön is megváltozhat az ember szíve”

A jeruzsálemi latin pátriárka reményét fejezte ki a pápa által augusztus 22-ére, péntekre meghirdetett böjti és imanap előestéjén: „az ima ereje abban rejlik, hogy megnyitja az embereket a bizalomra, a jóság építésének vágyára, még egy olyan helyen is, ahol ebben az időben szinte lehetetlen elismerni a másikat”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Imádság, böjt és Istenre tekintés

Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája „hálás Leó pápa állandó figyelméért és abbéli reményéért, hogy az emberi szívek megváltozhatnak”.„Hálásak vagyunk a Szentatyának a béke témájának szentelt figyeleméért, amelyre oly gyakran, szinte mindig visszatér” – nyilatkozta Pizzaballa bíboros a Vatikáni Rádiónak. „Ez egy nagyon érzékeny téma, amelyet mélyen átérzünk. Nem ez az első alkalom, hogy ima- és böjtnapokat tartunk. Ezt tettük már a múltban is, és ez az egyetlen dolog, amit most is megtehetünk: az ima és a böjt révén figyelmünket Istenre összpontosítjuk, hogy kegyelme révén megváltoztassuk az emberek szívét”.

Az ima nem egy varázsformula

A jeruzsálemi pátriárka azonban aggodalmának is hangot adott, hiszen az imára nem szabad úgy támaszkodni, mintha az „egy varázsformula lenne, amely megoldja a problémákat”. Az ima a szívek megváltoztatására szolgál és az ima bármilyen más megközelítésű használata végül is „csak frusztrációt” eredményezne. „Az ima – mutat rá a pátriárka – a szívek megnyitására szolgál a gyűlölettel és mások elutasításával szemben, mint amilyen helyzetet teremtett a jelenlegi háború. Ezzel szemben a szívnek mindig nyitottnak kell maradnia a bizalomra, a jócselekedetre. Ebben áll az ima ereje, különösen a Szentföldön, ahol most a másik elismerése szinte lehetetlen”.

Az emberi szív képes megváltozni

Az ima és a böjt tehát erőt ad azoknak is, akik halál és erőszak sújtotta helyen élnek, ahol a béke szónak nincs már többé táptalaja. „Nincs táptalaja az intézményekben, a nagy szervezetekben, sem a politikai vagy sajnos akár vallási szervezetben. Ellenben otthonra lel sok olyan ember, mozgalom, csoport, egyesület és egyén szívében, akik nem hajlandók elfogadni ezt a negatív változást. Az ima arra is szolgál, hogy köteléket teremtsen minden vallású ember közt, akik mindenek ellenére még mindig hinni akarnak abban, hogy az emberi szív, még a Szentföldön is, képes megváltozni.”

Az ima ereje

Az ima és böjtnappal most megerősítjük, hogy „Krisztus nincs távol Gázától” – ahogy Pizzaballa bíboros ezt nyilatkozta egy hónapja, a július 22-én a III. Teofil jeruzsálemi ortodox pátriárkával tartott sajtótájékoztatón, a gázai keresztény közösségnél tett látogatása után, amikor az ottani Szent Család katolikus templomot bombatámadás érte. „Az ottani közösségnek az ereje éppen az imából fakad, hogy belülről ki tudjanak tartani ebben a szörnyű helyzetben. Most egyelőre még nem látjuk, mi fog történni a most kezdődött megszállással, mi történik majd velünk, a szomszédainkkal, bárkivel”. Ám kitartásuk mutatja, hogy a nehézségek ellenére megpróbálnak segíteni, hogy élelmet és gyógyszert osztanak, ez az erő tehát pontosan az imából és abból az összetartozásból fakad, amelyet csak az ima adhat. Pénteken ezért együtt imádkozunk a Szentföldön; a hívek magukért és felebarátaikért imádkoznak, hogy a béke uralkodjon el, hogy megszűnjön az aggodalom, mert most így nem tudunk aggódás nélkül élni a Szentföldön – zárta nyilatkozatát Pizzaballa bíboros.