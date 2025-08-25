Pintér Gábor nuncius a Cepac közgyűléséhez: Hiteles „csendes-óceáni” egyház legyünk!

A Csendes óceán térségében az Amerikai Szamoa fővárosában, Pago Pago-ban tartották augusztus 5-e és 11-e között a CEPAC (Conference of Catholic Bishops of the Pacific), a Csendes-óceán Katolikus Püspöki konferenciájának közgyűlését, melyen részt vett Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. Az aug. 9-én tartott beszédében arra bíztatta a térség főpásztorait, hogy erősítsék testvéri kapcsolataikat, keressék az evangelizáció új módszereit és készítsenek közös pasztorális tervet.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Pintér Gábor nuncius bevezetőjében „Krisztus békéjével” köszöntötte Ryan Jimenez érseket, a közgyűlés elnökét és Kolio Etuale püspököt, a vendéglátó Pago Pago püspökét, valamint a többi résztvevőt. Megtiszteltetés számára, hogy ma köztük lehet, ahová magával hozta XIV. Leó pápa személyes üdvözletét és legjobb kívánságait, aki egységben van minden hívővel, akik a Csendes-óceánt otthonuknak tekinti. A nuncius miközben körültekint, látja az egyetemes és helyi egyház szépségét. Beszédében a püspöktársaival együtt hangosan gondolkodik a Csendes-óceáni Püspöki Konferencia, vagy ahogy ők szívesen hívják, a CEPAC jövőjéről és alapvető küldetéséről.

A CEPAC a Csendes-óceán sajátos talaján, jobban mondva tengerén virágzik

A CEPAC több, mint egy püspökökből álló adminisztratív testület vagy mint egy, a gyönyörű óceánt átívelő egyházmegyék földrajzi csoportosulása. Sokkal inkább a katolikus hitünk eleven tanúságtétele, amely a Csendes-óceán sajátos talaján, jobban mondva tengerén virágzik. A konferencia egy dinamikus püspöki közösség, amelyet a hit egyesít és a Szentlélek vezet, és amely közösen törekszik arra, hogy Krisztus átalakító erejét és az egyház gazdag, tartós hagyományait élje és terjessze azt sokszínű és multikulturális népei között. Ebben a nemes vállalkozásban folyamatosan keressük és élvezzük Mária, a Béke Anyja szerető védelmét. Ez a cím mélyen rezonál a szigetországainkat meghatározó mély spirituális törekvésekkel és a harmónia iránti vágyakozással.

Gyönyörű természeti szépség és komoly társadalmi problémák

Ahhoz, hogy valóban megértsük víziónk és küldetésünk szélességét és mélységét, először is bele kell merülnünk a Csendes-óceán egyedülálló kontextusába. Régiónk lélegzetelállító természeti szépséggel rendelkezik, melyet mély lelkiség itatott át és amit mélyen gyökerező, tartós kultúrák alakítottak. Ugyanakkor a térség jelentős kihívásokkal is küzd: az éghajlatváltozás közvetlen és hosszú távú fenyegetéseivel, tartós gazdasági egyenlőtlenségekkel, elterjedt társadalmi igazságtalanságokkal, valamint azzal a folyamatos, sürgető szükséglettel, hogy megerősítsük a fiataljainkat és hűségesen megőrizzük minden ember veleszületett méltóságát. Ezek a valóságok nem távoli problémák, hanem szerves részei mindennapi életünknek.

Mély vágyunk, hogy hiteles „csendes-óceáni” egyház legyünk

Ezért küldetésünk nem csupán elméleti vagy elvont; hanem konkrét cselekvésre szólít fel, amely szorosan összefonódik népünk valós életével és törekvéseivel, valamint környezetünk törékeny szépségével. Ez egy evangelizációs küldetés, de olyan, amelyet az itt élők egyedülálló csendes-óceáni módon élnek meg és fejeznek ki, és amit átjár a szigetek szellemisége. Víziónk középpontjában az a mély vágy áll, hogy hitelesen „csendes-óceáni” egyház legyünk. Egy olyan egyház, amely bátran elismeri, tiszteli és nehézség nélkül integrálja szigetországaink gazdag kulturális örökségét, ősi bölcsességét és közösségi értékeit saját életébe, istentiszteleteibe és szolgálataiba. Egy olyan egyház, amely nem csak szavaiban, hanem kulturálisan és lelkileg is népünk nyelvét beszéli, egy olyan egyház, amely megérti a mindennapi küzdelmeiket, ünnepli a sikereiket, és velük együtt gyászol a bánataikban. Egy olyan egyház, amely mély összetartozás- és rokonságérzetet ápol, tükrözve a csendes-óceáni kultúrákban oly fontos és nagyra becsült erős közösségi életet és összetartozását. Olyan egyházról álmodunk, ahol az evangélium üzenete összhangban van a szigetvilág életének ritmusával, belülről megvilágítva és átalakítva azt – hangsúlyozta Pintér Gábor érsek. Ez az átfogó vízió gyönyörűen ölt testet a célkitűzésünkben, mely így hangzik: „Isten Igéjét, Krisztus Urunkat élni és hirdetni”, s ami iránt rendíthetetlen elkötelezzük magunkat. Krisztus útja ugyanis nem egyszerűen egy szabályokból álló rendszer, hanem a radikális szeretet, a határtalan irgalom, a rendíthetetlen igazságosság és a mély béke átalakító útja. A mi konkrét csendes-óceáni kontextusunkban ez az egyetemes út több fontos és egymással összefüggő területre összpontosított erőfeszítésekben nyilvánul meg, mint például:

Gondoskodás közös otthonunkról, az óceánról – a mi folyékony kontinensünkről. A csendes-óceániai őslakosok számára az óceán sokkal több, mint csak egy hatalmas víztömeg; az élet elengedhetetlen forrása, megélhetésük biztosítója, a kommunikáció fő útvonala és kulturális identitásuk magja. Egyértelműen ez a mi „folyékony kontinensünk”. Ezt a mély kapcsolatot felismerve a CEPAC következetesen felemelte prófétai hangját a klímaváltozás és a környezeti igazságosság sürgető kérdéseiben. Aktívan támogatjuk a fenntartható halászati és erőforrás-gazdálkodási gyakorlatokat, rávilágítunk a tengerszint emelkedésének pusztító és azonnali hatására alacsonyan fekvő atolljainkon és part menti közösségeinkben, és támogatjuk a „kék gazdaságot”, amely az ökológiai fenntarthatóságot és a közösségek jólétét helyezi előtérbe a rövid távú gazdasági kizsákmányolással szemben. Szilárdan hisszük, hogy a teremtés gondozása nem tetszőlegesen választható kiegészítője hitünknek, hanem tanítványságunk szerves, elengedhetetlen része és nemzedékünk erkölcsi kötelessége. Mert az élet megőrzéséről szól. Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája ösztönöz minket erre a törekvésre.

Szinodalitás és együtt járás – A „Talanoa”, a nyílt párbeszéd szellemét jelenti a helyiek nyelvén. Ferenc pápa erőteljes hangsúlyt fektet a szinodalitásra, vagyis arra, hogy zarándokokként „együtt járjunk, ami mélyen és organikusan visszhangzik a természetüknél fogva közösségi csendes-óceáni társadalmakban. Víziónk egy olyan egyház, ahol minden hangot nemcsak meghallgatnak, hanem aktívan keresnek és értékelnek; ahol a konzultáció és az imádságos megfontolás központi szerepet játszik döntéshozatali folyamatainkban; és ahol a papság, a szerzetesek és a laikusok zökkenőmentesen és tisztelettel együttműködnek közös evangelizációs küldetésünk teljesítésében. A „talanoa” szelleme, a csendes-óceáni térségben nagyra becsült, befogadó, tiszteletteljes és nyitott párbeszéd, amelynek célja a megértés és a konszenzus elérése, elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy térségünkben egy aktívabb, reagálóképesebb és valóban „résztvevő egyházat” építsünk. Így építjük fel az egységet a sokszínűségben.

Holisztikus, vagyis az egészet figyelembe vevő képzés a misszió érdekében – a harmadik célkitűzés. Ahhoz, hogy sokrétű missziónkat hatékonyan megvalósíthassuk, elismerjük a holisztikus és folyamatos képzés kiemelkedő fontosságát. Ez nem csak a papság és a szerzetesek kezdeti és folyamatos képzését foglalja magában, hanem valójában minden hívő folyamatos lelki, teológiai és pasztorális képzését is. Arra törekszünk, hogy híveinket felruházzuk lelki mélységgel, teológiai ismeretekkel és gyakorlati készségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékony evangelizálók, bátor tanúk és Krisztus átalakító szeretetének hiteles képviselői legyenek családjaikban, közösségeikben és a tágabb társadalomban. Ez magában foglalja a fiatalok gondoskodó és tudatos nevelését és felhatalmazását arra, hogy vezető pozíciókat és felelősséget vállaljanak az egyházon belül és a civil társadalomban. A „Szent Péter Chanel” nevű Csendes-óceáni Regionális Szeminárium létrehozása, amely a CEPAC korai víziójának és kitartó erőfeszítéseinek jelentős és tartós gyümölcse, erőteljes és látható tanúbizonyságul szolgál ennek a megingathatatlan elkötelezettségnek a helyi képzés iránt. Befektetünk tehát egyházunk és nemzetünk jövőbeli vezetőibe.

Igazságosság és béke – Hang a hangtalanokért: Urunk, Jézus Krisztus arra buzdít minket, hogy bátran álljunk ki az igazságosság mellett, és fáradhatatlanul dolgozzunk a béke érdekében, különösen a legkiszolgáltatottabbak és a leginkább peremre szorultak érdekében. A CEPAC különböző bizottságai, nyilatkozatai és lelkipásztori levelei révén közvetlenül foglalkozik a régiónkat érintő kritikus társadalmi kérdésekkel. Ez magában foglalja a tisztességes bérek és az etikus munkaügyi gyakorlatok támogatását, minden munkavállaló veleszületett méltóságának előmozdítását, a rendszerszintű gazdasági egyenlőtlenségek kezelését, a menekültek és migránsok lelkipásztori gondozását és érdekképviseletét, valamint a közösségeken belüli és azok közötti konfliktusok megoldása és a megbékélés érdekében végzett aktív munkát. Megingathatatlan elkötelezettségünk, hogy a bőséges természeti erőforrásainkból származó gazdagság valóban minden ember javát szolgálja, nem csak néhány kiválasztottét, és hogy minden, Isten képmására teremtett egyén alapvető emberi jogait és szabadságait tiszteletben tartsák, védjék és támogassák. Arra törekszünk, hogy a szegények előnyben részesítésével hangot adjunk azoknak, akiknek nincs hangjuk.

A nők és a fiatalok szerepének erősítése: Felismerve a nők közösségeinkben betöltött fontos szerepét és fiataljainkban rejlő hatalmas lehetőségeket, Óceánia püspökei nagy hangsúlyt fektetnek szerepük erősítésére. Arra törekszünk, hogy lehetőségeket teremtsünk a nők számára, hogy vezető szerepet vállaljanak az egyházon belül, és teljes mértékben hozzájárulhassanak a társadalom építéséhez. Hasonlóképpen, olyan programokba és kezdeményezésekbe fektetünk be, amelyek bevonják a fiatalokat, ápolják hitüket, és felvértezik őket azokkal a készségekkel és értékekkel, amelyekkel felelős polgárok és az egyház életének aktív résztvevői lehetnek. Energiájuk és jövőképük elengedhetetlen a csendes-óceáni egyház jövője szempontjából.

A CEPAC 1968-ban született a régió katolikus püspökeinek együttműködési vágyából

Visszatekintve történelmünkre, a CEPAC hivatalosan 1968-ban jött létre, ami egy mérföldkőnek számító pillanat volt, amely a régió katolikus püspökei közötti egyre növekvő együttműködési vágyból és közös küldetésből született. A CEPAC szerény kezdetektől indulva mára a csendes-óceáni katolikus egyház fontos és tiszteletben álló szószólójává fejlődött, aktívan részt vesz az Óceániai Katolikus Püspöki Konferenciák Szövetségének munkájában, és jelentős hozzájárulást nyújt az egyetemes egyházhoz. Tanúi lehettünk annak, ahogy püspökeink bátran felszólaltak sürgető erkölcsi és társadalmi kérdésekben, a múltbeli nukleáris kísérletek pusztító hatásaitól a mai éghajlatváltozás közvetlen és elsöprő fenyegetéséig. Történelmünk prófétai tanúságtétel és lelkipásztori gondoskodás története. A távlatok tekintetében láthatjuk, hogy küldetésünk változatlanul állandó, folyamatosan fejlődő és mélyen Krisztusban gyökerező marad. Folyamatosan arra vagyunk hivatottak, hogy ragyogó reménysugár legyünk a Csendes-óceánon, Krisztus rendíthetetlen fényét és határtalan szeretetét tükrözve minden otthonba és szívbe. Ez a mély hivatás megköveteli:

Spirituális életünk elmélyítését: Egész küldetésünk dinamikusan áramlik személyes és közösségi találkozásunkból Jézus Krisztussal. Ezért folyamatosan táplálnunk és újjáélesztenünk kell hitünket a kontemplatív imádság, a Szentírás szorgalmas tanulmányozása, a szentségek buzgó vétele és az Istennel való élő, hiteles kapcsolat révén.

Közösségünk megerősítése: Mi valóban egy olyan Egyház vagyunk, amelyet közös hit és közös sors köt össze, még a hatalmas óceánok távolságai ellenére is. Folyamatosan ápolnunk kell a testvéri közösség erős kötelékeit egyházmegyéink, elkötelezett szerzetesrendjeink és sokszínű világi mozgalmaink között, biztosítva, hogy a szeretet és az egység mindig elsődleges fontosságú legyen.

Az idők jeleire prófétai megkülönböztető képességgel reagálni: A Csendes-óceán térsége dinamikus és gyorsan változó régió, ezért éberen figyelemmel kell kísérnünk népünk változó igényeit, felmerülő kihívásait és egyedi lehetőségeit. Ehhez folyamatos lelki megkülönböztető képességre, lelkipásztori rugalmasságra és bátor hajlandóságra van szükség, hogy megközelítéseinket és szolgálatainkat hatékonyan tudjuk alkalmazni a folyamatosan változó környezetben.

És végül… Együttműködés minden jó szándékú emberrel: Tisztában vagyunk azzal, hogy nem vagyunk egyedül ebben a rendkívüli küldetésben. Aktívan keressük és ápoljuk a valódi partnerségeket más keresztény felekezetekkel, civil társadalmi szervezetekkel, sőt kormányokkal is, és együttműködve, szorgalmasan dolgozunk szeretett régiónk közös javáért. Hosszú távú együttműködésünk a Csendes-óceáni Egyházak konferenciájával, egy jelentős ökumenikus szervezettel, kiváló példája ennek a szélesebb ökumenikus és vallások közötti együttműködés iránti rendíthetetlen elkötelezettségünknek.

Hadd fejezzem be gondolataimat azzal – zárja beszédét Pintér Gábor nuncius –, hogy a Csendes-óceáni Püspöki Konferencia átfogó víziója egy igazán élénk, hitelesen Krisztus-központú egyház, amely mélyen gyökerezik és virágzik szigeteink gazdag kulturális sokszínűségében, és szenvedélyesen elkötelezett az igazságosság védelme, a tartós béke ápolása és Isten teremtésének bátor gondozása mellett. Tartós küldetésünk, hogy ezt a mélyreható víziót megvalósítsuk, minden lépésünket a Szentlélek vezetésével, és Mária, a Béke Anyja anyai gondoskodásával, és így igyekszünk Jézus Krisztus átalakító jó hírét eljuttatni minden egyes emberhez és szeretett Csendes-óceánunk minden távoli zugába.

Ismét hangsúlyozom, hogy Szentatyánk, XIV. Leó pápa mindnyájatokkal egységben van. Isten áldja meg buzgó erőfeszítéseinket, és folytassuk tovább azt egyénileg és közösen, hogy alázatos eszközei legyünk bőséges kegyelmének és határtalan irgalmának a világnak ebben a rendkívül gyönyörű és életerős részében. Nagyon köszönöm figyelmüket – zárta felszólalását Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa a Csendes-óceán Katolikus Püspöki konferenciájának közgyűlésén, melyet az Amerikai Szamoa fővárosában, Pago Pago-ban tartottak.