A nicaraguai kormány lefoglalta a Szent József Leányai kongregáció által működtetett iskolát

A nicaraguai kormány elkobozta a San José Iskolát, azzal vádolva a nővéreket, hogy az múltbeli bűncselekmények helyszíne volt. A lépés heves reakciót váltott ki az Egyesült Államok Külügyminisztériumából.

Somogyi Viktória – Vatikán

A Daniel Ortega és Rosario Murillo vezette nicaraguai kormány hivatalosan kisajátította a Carazo megyében található Jinotepe-i San José Iskolát. Az oktatási intézményt, amely 40 éve működött, a Szent József Leányai kongregáció kezelte. Az EFE hírügynökség szerint Murillo azzal vádolta az apácákat, hogy „bűncselekményekben” vettek részt a 2018-as tüntetések során. Azt állította, hogy a sandinisták támogatóit „kínozták és ölték meg” az iskolában az abban az évben áprilisban kitört kormányellenes tüntetések során. Murillo azt is bejelentette, hogy az iskolát „Bismarck Martínez Oktatási Központra” nevezik át, egy olyan sandinista aktivista tiszteletére, akit a tüntetések során öltek meg.

A nővérek tevékenysége

A független Despacho 505 hírportál szerint Martha Patricia Molina kutató elítélte a kormány intézkedését, azzal vádolva Murillót, hogy megrágalmazta a szerzetesrendet. Megjegyezte, hogy a Szent József Leányai kongregáció nővérei, akik 1915 februárjában érkeztek Nicaraguába, mindig is elkötelezettek voltak a fiúk és lányok keresztény és humanista értékekre való nevelése iránt, amelyek az emberek iránti szereteten és a jótékonyság gyakorlásán alapulnak.

Az Egyesült Államok elítéli az intézkedést

Washingtonban az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a Nyugati Félteke Ügyeivel foglalkozó irodája elítélte a kisajátítást az X (korábban Twitter) fiókjában, és azt „további bizonyítéknak nevezte arra, hogy a Murillo-Ortega diktatúra kegyetlensége nem ismer határokat”. Ez nem az első alkalom, hogy a nicaraguai kormány szerzetesrendek vagy a katolikus egyház vagyonát foglalta le. Januárban a rezsim két egyházi tulajdonú épületet sajátított ki: a Matagalpai egyházmegyében található San Luis Gonzaga Szemináriumot és a La Cartuja lelkigyakorlatos központot. Az idők során számos püspök és pap letartóztatására és kiutasítására került sor, valamint betiltották a vallási tevékenységeket és körmeneteket.