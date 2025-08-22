De Gasperi évforduló: olyan Európáról álmodott, mely a Krisztusba vetett hitre épül

A falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában, ahol eltemették, halála 71. évfordulóján Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke augusztus 19-én kedden szentmisét mutatott be, melynek homíliájában kijelentette: „De Gasperi álma, akárcsak Schumann, Adenauer és sok más politikus álma egy olyan Európa volt, amely Jézus Krisztus Istenébe vetett hit köré épül”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A kereszténységet nem lehet magánszférába száműzni, ma is képviselheti az emberek döntését

Amikor napjaikban „Európát a bátortalanság és a félszegség kísértete járja be”, Reina bíboros a napi szentmise olvasmányai alapján értelmezte az olasz keresztény-demokrácia megalapítójának történelmi örökségét. Ahogy egykor Izrael bírájának, Gedeonnak sok próbatételen kellett keresztül mennie, úgy sok nehézséggel szembesült a mélyen hívő olasz politikus. Amikor a Vatikáni Apostoli Könyvtárban végzett munkájának sötét és belső kihívásokkal teli évei alatt De Gasperi lassan kidolgozta azokat az ideálokat, amelyek politikai munkáját meghatározták. éppen ez az egzisztenciális és spirituális pusztaság időszaka tette lehetővé számára, hogy mélyen magáévá tegye azt a meggyőződését, hogy a kereszténységet nem lehet csupán a magánszférába száműzni, hanem befolyásolhatja, sőt meg is kell határoznia egy olyan nép kollektív választását, amely még mindig az evangélium értékei szerint ismeri fel önmagát.

Lehetséges olyan demokráciát szervezni, amelyet a keresztény hit vezérel

Alcide De Gasperi igazi titka nemcsak a nemzetközi színtéren való eligazodás politikai képessége volt, hanem az országról és a világról, a civilizációról és az újjáépítésről alkotott víziója is. A személyes ima és a keresztény spiritualitás tanulmányozása vezette el ahhoz a meggyőződéséhez, hogy „egy nemzetet az evangéliumból kiindulva és az evangélium erejével lehet építeni és újjáépíteni”. Nem azért, hogy a keresztény hitet mindenkire ráerőltesse, hanem hogy Krisztus kereszten végbevitt üdvösségének és megváltásának hatásai minden emberre ráragyogjanak. Ez a bensőséges kapcsolat Istennel vezette őt arra a meggyőződésre, hogy lehetséges egy demokráciát megszervezni, amelyet a keresztény hit vezérel, és amely a közjó, a társadalmi igazságosság és a szabadság felé irányul.

Ha elveszítjük a transzcendencia érzékét, minden összezavarodik

Úgy vélem, szögezte le Reina bíboros, ez a meglátása rendkívül érdekes és időszerű korunkban is, valamint az európai és világméretű események kontextusában. Tudatában vagyunk annak, hogy az igazi kihívás nem az állásfoglalás, vagy a többé-kevésbé erős vezetők követése, hanem a keresztény tudat újjáéledésének elindítása, a transzcendencia újjáéledése, amelyet állandó felfelé irányuló törekvésként, minden igaz, igazságos, nemes, valódi és tiszteletreméltó érték felé értünk. Ha elveszítjük a transzcendencia érzékét – és véleményem szerint ma komolyan létezik ez a kockázat –, minden zavarosnak, értelmetlennek, múlandónak tűnik; minden egy pillanat alatt felemésztődik, és vele együtt az emberi lélek is, ahogyan azt szomorúan tapasztaljuk napjaink krónikáiban.

A keresztény hit ereje ma is lehetőségekkel teli korszakba vezetheti Európát

De Gasperi álma, akárcsak Schumann, Adenauer és sok más politikus álma egy olyan Európa volt, amely Jézus Krisztus Istenébe vetett hit köré épül. És úgy tűnik számomra, hogy pontosan ez a mai kérdés. Európa nem követheti egyszerűen a gazdasági hatalmak kereskedelmi stratégiáit, hanem arra van hivatva, hogy újra felfedezze önmagát, mély gyökereit, a hellenisztikus kultúra erejét, a keresztény hit erejét, egy szabad humanizmus szilárdságát. Ezek azok a szilárd alapok, amelyek a múltban naggyá tették, és amelyek ma egy új, kétségtelenül nehéz, de lehetőségekkel teli korszakba vezethetik Európát az emberi haladás és értékek terén. De Gasperi élete és elkötelezettsége azt mutatja, hogy ezek a dolgok nemcsak kívánatosak, hanem elérhetőek is, amennyiben engedjük, hogy Isten bölcsességgel munkálkodjon egy alázatos és nagylelkű élet mélyén – tanította homíliájában Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke augusztus 19-én kedden az Alcide De Gasperi politikus emlékére bemutatott szentmisén.