Izraeli erők csapást mértek a katolikus plébániára Gázában

A Szent Család-templomot, Gáza egyetlen katolikus templomát csütörtök reggel támadás érte, amelynek következtében többen megsérültek, köztük Gabriel Romanelli plébános is.

Somogyi Viktória – Vatikán

A Szent Család-templomot, a Gázai-övezet egyetlen katolikus templomát július 17-én, csütörtök reggel tank támadás érte, négy embert súlyosan megsebesítve. Mások állítólag könnyebben sebesültek meg, köztük Gabriel Romanelli plébános is. Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy a sérültek közül két személy életveszélyben van: „Amit biztosan tudunk, az az, hogy egy tank – az IDF szerint tévedésből –, de ebben nem vagyunk biztosak, közvetlenül a templomot, a Szent Család-templomot, a latin rítusú templomot találta el”. „Négy ember súlyosan megsebesült, közülük kettő nagyon drámai állapotban van, és életük komoly veszélyben forog.” „Vannak más sérültek is, de kevésbé súlyosak, köztük a plébános is, mert mindannyian a templomban voltak.” „Nincsenek átfogó információink arról, hogy mi történt ma Gázában, mert a kommunikáció Gázában nem olyan egyszerű” – magyarázta Pizzaballa bíboros, hozzátéve, hogy amint lehet, megpróbál több információt szerezni.

Soha nem hagyjuk őket egyedül

Pizzaballa bíboros olaszul nyilatkozva a Vatikáni Rádiónak, kifejezte közelségét a Gázában érintettekhez: „Mindig minden lehetséges módon, közvetlenül és közvetve is megpróbáljuk elérni Gázát. Most még túl korai mindezekről beszélni, meg kell értenünk, mi történt, mit kell tennünk, különösen népünk védelme érdekében, és természetesen meg kell próbálnunk biztosítani, hogy ezek a dolgok ne forduljanak elő többé. Aztán meglátjuk, hogyan folytathatjuk, de biztosan soha nem fogjuk őket magukra hagyni” – nyomatékosította a jeruzsálemi pátriárka.

Korábban a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus sajtóközleményt adott ki az X közösségi hálón, amelyben megerősítette, hogy a templomot „támadás érte”. A közlemény szerint jelenleg „nincsenek megerősített halálos áldozatok”, de a templomban károk keletkeztek. A SIR olasz katolikus hírügynökség szerint a Szent Család-templom jelenleg mintegy 500 menekült keresztényt fogad be.