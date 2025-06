A hűség az egység táplálója a családban és az egyházban – interjú Marton Zsolt püspökkel

A május 30-a és június 1-e közt tartott családok jubileumára érkezett Rómába Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke, aki a magyar katolikus család-közösségek 33 fős küldöttségét vezette. A Vatikáni Rádiónak adott interjú fontosabb gondolatait adjuk most írásban közre.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A család a keresztény ember életének legfőbb jellemzője, hiszen Leó pápa is mint „család-egyházat” köszöntötte az családokat. Az egyház első megtapasztalás kicsiben a családban, mint „sejtben” kezdődik és az egyház minden közössége a családból, mint egy „magból” indul ki, tehát a család az egyház első számú közössége.

A szülők neve nem szerepel a család-jubileum megnevezésekor, a nagyszülők, a gyermekek és a betegek említése meglehet, hogy éppen a védendő helyzetükre utal, akikre kiemeltebb figyelmet kell fordítani. Pedig valójában a szülőket kellene első helyre tenni, pontosabban a házaspárt, akik szülővé válnak, hiszen a házasságból indul ki minden. Éppen ezért induláskor a felkészítésük a házasságra, aztán később a kísérésük a legfontosabb feladat az egyházban.

Leó pápa jelenléte és hogy éppen a családok jubileuma az ő első nagy szentévi szolgálata, ez mindenképpen a Mennyei Atya ajándéka számunkra, az ő számára is, de legfőképp nekünk. Azt látjuk, hogy Leó pápa őszinte szeretettel és nagy lelkesedéssel fordul a családok felé. A vasárnapi család-szentmisén mondott homíliájában is azt emelte ki, hogy mennyire fontos a családon belüli egység. Ezen a szentmisén mi 33 fős csoportként vettünk részt és így képviseltük a magyar katolikus családokat, de éppúgy a kereső családokat is. „Egészen sajátos és megérintő volt a Szent Kapun áthaladás. Noha nagyon sokan voltak jelen, mégis egyfajta bensőségesség, meghittség született köztünk, hogy mi, a magyar katolikus családok képviselői mint az első keresztények léptünk be a bazilikába, ahol már jártunk ugyan, de most egészen más volt, amikor a Szent Kapun áthaladtunk. Új üzenet ez számunkra, mely a megújulásról, a megtérésről, az újrakezdésről szól”. „Számomra is nagyon fontos volt ez a találkozó, hiszen saját lelki atyaságomat is ezen keresztül éltem meg”.

Leó pápa homíliájából Marton püspököt az egység gondolata érintette meg a legmélyebben, hogy „a Krisztus-hívők közt legyen egy alapvető egység, hiszen minden más egység ebből a krisztusi szeretetből tud épülni, ennek pedig legelső helye épp a család. Ennek bensőjében az evangéliumi gondolkodás, beszéd és cselekvés az alapja a további egység építésének a plébániákon és az egyházmegyében is. Utalt Varga László püspök társa egyik gondolatára: „A Gonosz minden karizmát képes utánozni, kivéve az egység karizmáját”, ami Krisztusnak legalapvetőbb üzenete, hogy mindnyájan legyünk egyek. A hűség az egység legfőbb építője. „Isten minden hűséges hozzánk, ezért is választottam ezt jelmondatomul, ami Leó pápa mottójával, az egységgel együtt egymást segítik. Ha Istennel igazán egységben vagyunk, akkor mindenki mással igazi evangéliumi egységet tudunk építeni, mert a hűség táplálója az egységnek.”

A sok színes programból különösképpen megérintette Vincenzo Paglia érsek tanúságtétele az „idős kor értékéről, amit ők a bölcsességükkel, békességükkel és egység-teremtésükkel képviselnek. Ha őket megbecsüljük, akkor a fiataloknak is igazi boldog jövője lehet”. Nagy ajándék volt számára ez a római zarándoklat, hogy átléphették mind a négy pápai bazilika szent kapuját. „Ennek a konkrét értékét hazavihetjük azoknak, főként betegnek és időseknek, akik csak lélekben tudnak elzarándokolni Rómába. A jubileum ugyanis arról szól, hogy újból térjünk vissza Istenhez, ha elkanyarodtunk a feléje vezető úttól, újra evangéliumi módon szeressük egymást, annak igazságát képviseljük és éljük tovább és így akkor mindnyájunk életében az evangélium valósággá lehet” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Marton Zsolt váci püspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke.