Őáltala, Ővele és Őbenne: Sajgó Balázs atya elmélkedése Szentháromság vasárnapra

Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését! A Szentháromság hittitkának tudományos levezetése szép a teológiában, mégis, ha csak elmével közelítem meg, akkor egy idő után elveszek a logikusnak tűnő magyarázatok sűrűjében. Engem személy szerint a képek közelebb visznek a TITOKHOZ, s egy nagyon szép képet tár elénk a következő történet, amely két nyugdíjas teológiai tanár beszélgetéséről szól. Sok éven át együtt tanítottak teológiát az egyetemen és már jó ideje nem találkoztak. Nem kérdezték egymást a közben eltelt évekről, hanem – szokásuk szerint – rögtön teológiai kérdésekről kezdtek beszélgetni, ahogy a régi időkben is. Néhány kisebb jelentőségű kérdés után a Szentháromság témája került elő. A vendéglátó atya ezzel kezdte mondandóját:” Közel harminc évig tanítottam a szentháromságtant, de most belátom, hogy rosszul tanítottam, sokkal egyszerűbben kellett volna. Most megmutatom neked a Szentháromságot!” Ez a felvezetés igazán kíváncsivá tette a vendéget, aki évek múltán is jól emlékezett arra, hogy mennyit beszélgettek, sőt vitatkoztak annak idején a katolikus hit ezen valóban legtitokzatosabb, legnehezebben megközelíthető igazságáról. Ekkor a vendéglátó atya a következő magyarázatba kezdett: bal kezét kissé előrenyújtva, kinyitotta a tenyerét: ”Ez az Atya, a mennyei Atya, az első isteni személy. Ő az, aki mindig ad, adományai megmutatkoznak a teremtésben és a gondviselésben.” Aztán előrenyújtott jobb kezét maga felé húzta és ezt mondta: ”Ez pedig a Fiú, a második isteni személy, aki elfogadó. Elfogadja azt, amit az Atya kér tőle és elfogadja mindazt, amit az emberek Neki felajánlanak szeretettel.” Vendége ekkor közbeszólt: ”Most aztán kíváncsian várom, hogyan mutatod meg a Szentlelket.” Erre a magyarázó atya egyszerűen összekulcsolta a két kezét: ”Ez pedig a Szentlélek, aki összekapcsolja, egyesíti az Atyát és a Fiút.” Ez a körforgás, a kinyújtott és összekulcsolt kezek körforgása Istennél állandóan működik. S ezt még csak annyival egészíteném ki, hogy időközben van az úgy, hogy a jobb kéz nyúlik előre és elfogadja a bal. A Fiú is szereti az Atyát, Ő is ad neki és az Atya elfogadja. A Fiú is adja magát, amikor a Szentlélekben szeretik egymást. KÖLCSÖNÖSEN ADNAK ÉS ELFOGADNAK, mert egyedül szeretni nem lehet! Isten sincs egyedül: „Én hárman vagyunk” – fogalmazta meg egyszer valaki érdekes módon. Ez a teljes ÉN, aki nincs egyedül…S Ő az alapja minden emberi közösségnek, s az emberi közösség legkisebb sejtjének, a családnak is! A Szentháromság hitigazság. Ezt az igazságot akkor értem jól, ha Őáltala, Ővele és Őbenne élek. Ez látszani kezd és erről beszélek: elsősorban életemmel, s aztán szavakkal is, ha kérdeznek életvitelem, magatartásom miatt. Igen, mert a Szentháromsággal és a Szentháromságban való Élet tartást ad. Olyan tartást, amely az Egymást Szerető és Egymást Átjáró Isteni Személyek szeretetének alapja. Ha élek Őáltala, Ővele és Őbenne, akkor bennem is túlcsordul ez a szeretet: gyakorlatias szeretetben élek, mások felé fordulok és közösséget teremtek. A Szentháromság életének közösségéből adok tovább valamit. Ez a szeretetközösség nem magányos, hanem örök dialógus, közösség és egység. A szeretet a Szentháromság lényege: az Atya szereti a Fiút, a Fiú szeretettel fordul az Atyához és ezt a szeretetet a Szentlélek köti össze bennük. Ez a szeretet hív minket arra, hogy ne magányosan éljünk, hanem közösségben, egységben. Ha hiszem, ha nem – hitemtől függetlenül létezik a szeretet. Ha nem lenne, mi már rég nem lennénk ezen a földön. Ferenc pápa mesélte el, hogy egy alkalommal már órák óta gyóntatott, amikor találkozott egy idős, nyolcvanéves asszonnyal, akinek szeme tovább látott, tele volt reménységgel. „Mama, maga miért jön gyónni, hiszen nincsenek bűnei.” – mondta neki a későbbi pápa. „Atyám, mindenkinek vannak bűnei és Isten mindent megbocsát.” – válaszolta az asszony. „De ezt honnan tudja? – érdeklődött tovább Bergoglio atya. „Ha Isten nem bocsátana meg, akkor a világ nem létezne” – mondta az idős asszony. Isten mindent megbocsát, egyedül arra vár, hogy közeledjek hozzá. Egészen közel jött – itt van. A Szentlélek kiáradásának ünnepe ezt igazolja, csak nem tulajdonítunk elég nagy fontosságot. Az Atyáról beszélünk, a Fiúról még többet, de a Szentlélekre, Aki elvezet a Szentháromság teljességébe, túl kevés időt szánunk. Még nyolcadát sem ünnepeljük meg, pedig a Szentlélekben van a mi lelkünkhöz legközelebb. És a Szentlélekben van visszautunk az Atyához – Krisztus által! Egy kisgyerek egyszer így fogalmazta meg a Szentháromság titkát egyetlen szóban: ATNYAISTEN. Érdemes e kifejezést közelebb engedni magamhoz. Sosem vagyok egyedül, ha tudatosítom Jelenlétét. S ha Vele vagyok, akkor megtapasztalom az Atya fenntartó erejét, a Fiú gyógyítását és a Szentlélek örömét. A megtapasztalás után még ennyit sem kell beszélni róla. Csak élni Őáltala, Ővele és Őbenne.