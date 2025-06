Jerzy Popiełuszko lengyel vértanú pap megmutatta mit jelent embernek lenni

15 évvel ezelőtt Varsóban avatták boldoggá a vértanú atyát. „Popiełuszko atya lényével megmutatta, mit jelent olyan embernek lenni, aki hitt, aki az igazságot mondta és belsőleg szabad volt” - hangsúlyozta Paweł Kęska, a varsói Żoliborz negyedben lévő, Boldog Jerzy Popiełuszkoról nevezett szentély szóvivője a vatikáni médiának adott interjújában.

Vertse Márta - Vatikán

A vértanúhalált halt Boldog Jerzy Popiełuszko atya a Szolidaritás szakszervezet lelkipásztora volt. A szovjet tömb első államilag engedélyezett független szakszervezete, amely Lengyelországban alakult meg 1980. augusztus 31-én, nagy szerepet játszott Kelet-Európában a kommunizmus összeomlásában, majd bukásában. Jerzy atyát a lengyel kommunista államhatalom ügynökei gyilkolták meg 1984. október 19-én. Megállították autóját, az atyát elrabolták, halálra verték, lábára követ kötve a Visztula folyóba dobták. Holttestét október 30-án találták meg a folyó egyik víztárolójában.

A legnagyobb jó

Paweł Kęska a vatikáni médiának arról számolt be, hogy 15 évvel Jerzy atya boldoggá avatása után még számos szempont szerint el lehet mélyíteni a vértanú lelkipásztor tanítását. A szentély szóvivője szólt arról a tapasztalatáról, amelyet a Boldog életének tanúival való találkozások jelentenek. A vértanú sírját sok zarándok keresi fel, a fiatalokat különösen lenyűgözi a Szolidaritás lelkipásztorának története. Ezért mondhatjuk, hogy Popiełuszko atya annak az időszaknak egy „óriási javát” képviseli – mondta a szentély szóvivője, majd felidézte Popiełuszko atya 1984-ben bekövetkezett vértanúsága 40. évfordulóját. A tavalyi események megmutatták, hogy Jerzy atya „tanúságtétele még mindig nagyon szükséges, fontos és időszerű, ami továbbra is összegyűjti a lengyeleket a hit és az értékek körül”. Minden évben rendeznek konferenciákat a fiatalok számára, amelyek nyomán megalakulnak az ún. „Popiełuszko atya fiatal csoportjai”. Olyan fiatalokról van szó, akik el kívánják mélyíteni önazonosságukat. Meg akarják tanulni a Boldog példájából, hogy mi is a szabadság, az igazság és hogyan lehet elkerülni a gyűlöletet.

Egy másik jel, ami azt mutatja, hogy szükségünk van Boldog Jerzy Popiełuszko tanúságtételére, az a vértanú ereklyéire vonatkozó igény. Relikviái ma mintegy kétezer helyen megtalálhatóak szerte a világban, minden földrészen. A távoli helyek közé tartozik többek között Dél-Korea, Elefántcsontpart, Vietnam és Ausztrália - számolt be róla a szóvivő.

Jerzy atya mint a „hit tanúja” is fontos a világban

A zarándokok is fontosak a 15 évvel ezelőtti boldoggá avatás hatásait tekintve – mondta Paweł Kęska. Sokan jönnek a varsói Żoliborz negyedbe messzi országokból is, számos csoport érkezik külföldről, többek között az Egyesült Államokból, Ázsiából, a Fülöp-szigetekről. A zarándokok azt bizonyítják, hogy azok az eszmék, amelyek szerint a Boldog élt, rendkívül fontosak ma is, még közéleti és társadalmi szinten is, hiszen a nemzeti emlékezetet formálják. Jerzy atya továbbá fontos, mint a „hit tanúja” a világban – tette hozzá a varsói Boldog Jerzy Popiełuszko szentély szóvivője.

Arra a kérdésre, hogy mik motiválják a Boldog Jerzy atyához kapcsolódó eseményeket, nehéz pusztán egyetlen tényezőt megnevezni. Tanúságtétele, a vértanúságig vállalt hite különösen inspiráló, elsősorban talán a modern világ olyan részein, ahol a vallásszabadság különösen akadályozott – fejtette ki Paweł Kęska, majd megemlítette francia fiatalok példáját, akik a varsói szentélyben járva csodálkoztak azon, hogy Popiełuszko atya beszélt a hazájáról és a hazájára vonatkozó életideáljairól. A szóvivő felidézte találkozását két ukrán protestáns katonai lelkésszel is, akik Boldog Jerzy atya szentképeiért jöttek el a szentélybe. Olyan keresztény papokat kerestek, akik beszélnek a hazáról és szembenéznek a gyűlölettel. A szentély szóvivője szerint azonban az a fontos, hogy akik felkeresik a vértanú atya sírját, mindnyájan „valami másért jönnek el”.

Mit üzen számunkra Jerzy atya?

Don Popiełuszko örökségének kutatása folyamatosan halad előre – mutatott rá Paweł Kęska. Ezt bizonyítják a tudományos és szerkesztőségi kiadványok. Ezenkívül hatalmas mennyiségű dokumentum és tanúsítvány áll a kutatók rendelkezésére, amelyeket még fel kell dolgozni. Ugyancsak felfedezésre várnak Jerzy atya szentbeszédei. Paweł Kęska megjegyezte, hogy „még mindig abban a fázisban vagyunk, amikor homíliáiban II. János Pál pápát és Wyszyński bíborost idézte; de ha mélyebbre ásunk, kiderül, hogy számos gondolata drámai tapasztalatokból fakad. Ezeket a tartalmakat még át kell tanulmányozni és tovább kell adni kortársaink számára”.

Paweł Kęska a feldolgozásra váró témák közül kiemelt egy érdekes szálat. Jerzy Popiełuszko atya sokat beszélt a félelem legyőzéséről. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a félelem legyőzése egy önmagunkkal zajló harc, ami egyben bátorságot is jelent és kitárja a kapukat az értékek világa előtt. Boldog Jerzy atya tanításának egy másik fontos szempontja, hogy a hit a templomon kívül valósul meg, az életben, a saját méltóságunk és a mások sorsa iránti törődésben. A Szolidaritás lelkipásztora kifejtette homíliáiban, hogy „nem pusztán a szentségek fognak üdvözíteni bennünket, hanem az is, hogy hogyan élünk és mennyire vesszük komolyan ezt az életet” – fejtette ki a vatikáni médiának Paweł Kęska, a varsói Boldog Jerzy Popiełuszko szentély szóvivője.