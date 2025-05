A magas torony: Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybemenetele ünnepére

Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk.

Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Egy kis szimbolikus történet nagyon szépen szemlélteti Urunk mennybemenetelének beszélő titkát: egy ember egy magas toronyhoz érkezett. Belépett az ajtón és ott teljes sötétség fogadta. Ahogy körbetapogatózott, belebotlott egy csigalépcsőbe. Kíváncsi volt, vajon hová vezet a lépcső, ezért elkezdett lépkedni felfelé és közben nyugtalanság támadt a szívében. Amikor visszanézett, megrémülve látta, hogy azok a lépcsők, amelyeket már maga mögött hagyott, kihullottak és eltűntek. Előtte a fölfelé kanyarodó csigalépcső, melyről fogalma sem volt, hogy hová vezet; mögötte pedig az ásító óriási fekete üresség.

Ha ehhez a szimbolikus történethez hozzá olvassuk a szó eredeti értelmében is felemelő ünnep szentírási részeit, amelyek a gondolkodásmód megváltoztatására is meghívást intéznek, akkor a félelem és nyugtalanság, amely sokszor bennem is ott van, fokozatosan eltűnik és életem értelmére is rátalálok felfelé nézve. Krisztus mennybemenetelének főünnepe pontosan ezt üzeni: ne féljek elindulni felfelé, mert már tudom, hova vezetnek azok a bizonyos lépcsők.

Jézusnak el kellett mennie, fel kellett mennie, hogy onnan fentről küldje a Szentlelket, aki átjár és felfelé mozgat, ha rácsatlakozom. Így bátran lépkedhetek abban a toronyban, életteremben, ahová Isten helyezett.

Anthony de Melo SJ története szerint, amikor elérkezett a mester távozásának ideje, a tanítványok könyörögtek neki, hogy ne menjen el. Ő azonban így szólt:

– Hogyan is látnátok, ha nem mennék el? Erre azok is kérdéssel feleltek:

– Mi az, amit majd meglátunk, ami után elmész? A mester azt mondta:

– Én csak annyit tettem, hogy ültem a folyóparton, s osztogattam a folyóvizet. A küldetésem pedig az volt, hogy majd, ha félreállok, észrevegyétek a folyót és magatok is tudjatok meríteni belőle.

Jézus is eltávozik, pontosabban eltűnik a felhő mögött. A felhő is jelkép, szimbólum: Istenre utal, Aki nemcsak felülmúl minden emberi képet és elképzelést, hanem az ember transzcendens valóságára is irányítja a figyelmet, ugyanakkor Szentlelke által bennünk is ott van, hogy belülről mozdítson minket és emlékeztessen arra is, hogy ahová a Fő, Krisztus ment, arra tartunk mi is, az Ő misztikus Teste, az Egyház. Ha ugyanis az Egyház nem Krisztus misztikus testeként értelmezi magát és nem felfelé ívelve halad, akkor földhözragadt marad és nem képes teljesíteni Krisztustól kapott küldetését. Így nem a beteljesedés lesz a célja, hanem az önmegvalósítás, amely mindig kudarcba fullad. Ez a tét. S ez ismét nem fenyegetés, hanem szerető figyelmeztetés az egyetlen értelmes küldetés teljesítésére: Krisztusnak, a Fejnek utasításait követni s akkor élete bennem marad, mert tagja maradok másokkal együtt. Így teljesedhet be a Pünkösd s leszünk, lehetünk igazi Egyház, amely több, mint intézmény: a Szentlélek életével átitatott egyének közössége.

Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk. Már itt a földön világítunk és a szeretet az, amely egyre inkább kitágítja a lelkünket és biztat minket, hogy haladjunk előre és felfelé. Mindig felfelé haladunk.

Nagyon tetszik nekem a hegyen felfelé haladó ember hasonlata is.

A gödrök, amelyekbe időnként beleesünk, megtévesztőek, mert hasonlítanak egymáshoz és azt az érzést sugallják, hogy ugyanoda esünk vissza. A gödrök hasonlítanak ugyan egymáshoz, de egyáltalán nem ugyanazok! Mindegyik feljebb van.

Ha Isten felé tudatosan haladok, akkor eltűnik és elillan, ami mögöttem van. Eltűnik a félelem és a múltam is beépül jelenembe. Ha ezt elhiszem, bűneim bocsánatot nyernek és akkor haladhatok fölfelé azon a bizonyos „csigalépcsőn”, amely csak fölfelé vezet.

Ne féljek fölfelé haladni, mert a torony tetején elém tárul a FÉNY a maga teljességében és mindent megértek, minden világossá válik, mert ez a Fény Isten szeretetének fénye – és ott fogok ráébredni arra, hogy valójában egész életemben erre a fényre vártam – vágytam! Sőt, amelyben éltem, s észre sem vettem.

A menny állapota, amelyben már most élhetek.