Reina bíboros: Püspökünket az Evangélium ragyogó jeleként kaptuk

Reina bíboros szentmisét mutat be Ferenc pápa lelki üdvéért a Lateráni Szent János bazilikában

Ferenc pápa lelkiüdvéért mutatott szentmise a pápa római helynöke Baldassare Reina bíboros a Lateráni Szent János-bazilikában. Hangsúlyozta: „Az Egyház iránti szeretete, a legkisebbekre való odafigyelése, prófétai bátorsága bevésődtek a keresztény nép szívébe”.

Beatrice Guarrera / Somogyi Viktória – Vatikán

„Ebben a szent Eucharisztiában, amelyben Krisztus halál felett aratott győzelmét ünnepeljük, meghatottan és hálával emlékezünk püspökünkre, Ferenc pápára. Hálát adunk Istennek, hogy az Evangélium ragyogó jeleként adta nekünk Őt.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke a római egyházmegyében április 21-én este a Lateráni Szent János-bazilikában bemutatott szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért papok, diakónusok és számos hívő jelenlétében. „Az Egyház iránti szeretete, a legkisebbek iránti figyelme, prófétai bátorsága és Isten gyengédségének fáradhatatlan hirdetése továbbra is a keresztény emberek szívében él – mondta Reina bíboros meghatottan. „Lelkét az Atya irgalmába ajánljuk, hogy fogadja be az örökkévaló országának békéjébe és örömébe.”

Egyesülve az imában

A hívekkel és szerzetesekkel teli Lateráni-bazilikában hangosan és erőteljesen emelkedett fel az ima Róma püspökének lelkéért. A világ minden tájáról érkezett papok és szerzetesnők is jelen voltak, akik a különböző pápai egyetemeken tanulmányi okokból, vagy a terület plébániáin, illetve jótékonysági intézményekben végeznek szolgálatot. Jelen voltak a civil hatóságok képviselői is, köztük Róma polgármestere, Roberto Gualtieri.

Mária Magdolna könnyei

„Egyházmegyénk ezen az estén Mária Magdolna könnyeit ontja” – mondta homíliájában Reina bíboros helynök. „Jézus barátja még sötétben indult el Jézus sírjához, és a halott testével való utolsó érintkezésben kereste a vigasztalást a veszteségére. Annyi szeretet, könny és sötétség. És igen, a húsvéti hit is ilyen: behatol a sötétségbe, amikor még sötét van, összegyűjti a könnyeket, szerető szívvel megért.” A római egyházmegyében is ugyanúgy szól az asszonyhoz intézett kérdés: miért sírsz? „Siratjuk püspökünket – folytatta Reina bíboros –, az Evangélium tanúját, az irgalmasság apostolát, a béke prófétáját, a szegények barátját. Úgy érezzük magunkat, mint a juhok pásztor nélkül.” A fájdalom olyan nagy, hogy az ember Mária Magdolnának érzi magát: „Elvesztünk a teste, a hangja, a gesztusai nélkül. Az ő népe voltunk, az ő egyházmegyéje.”

A küldetést a szív és az Evangélium összevegyítésével kell végezni

A szenvedésnek ebben az időszakában azonban észben kell tartanunk a pápa üzenetét és felhívását, hogy az Evangéliumhoz hűen kövessük az Urat. „Példát mutatott nekünk azzal, hogy felkavarta a nyelvezetet és a stílust” – magyarázta a bíboros vikárius. Ferenc pápa példaértékű volt abban a kérésében is, hogy legyünk közel a távol lévőkhöz: „Azt kérte, hogy lépjünk ki, ne várjuk, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, hanem menjünk és keressük meg őket, különösen azokat, akik nem számítanak arra, hogy figyelembe vegyék, várják, keressék őket, és hogy menjünk el a földrajzi és egzisztenciális perifériákra. Megértette velünk, hogy az Igének szüksége van fizikai mivoltunkra és hogy a küldetést a szívünk és az Evangélium összevegyítésével valósítsuk meg. A kérése az volt, hogy „alakítsuk át az egyházat harctéri kórházzá”. „A szívemben van, hogy határozottan ismétli a „mindig, mindig, mindig” kifejezést, hogy jelezze, a megbocsátás határokon túlmutató ajándék” – mondta a bíboros.

Szava a békéért

„Ő egy olyan pápa volt, aki nem változtatott a magatartásán, amikor arról volt szó, hogy besározódjon” – jegyezte meg Reina bíboros helynök. Emlékeztetett arra, hogy „a szegények és a migránsok Jézus szentségét jelentik számára a közömbösség globalizációja által irányított világban”. „A világ éppen akkor érzi az ő hangjának csendjét, amikor az ő szava volt az egyetlen, amely nem tudott belenyugodni a békekeresés kudarcába.” A béke ehelyett „a Feltámadott szava”, amely legyőzi minden remény halálát. „Így mi is, Jézus sírjának kertjében, látva az elmozdított követ, kérjük, hogy könnyítsen a szívünkre nehezedő súlyon” – mondta a pápa római helynöke. „Éppen most ünnepeltük a Húsvétot – folytatta –, majd megérkezett püspökünk, Ferenc pápa halálának híre. Azt kérik tőlünk, mint Mária Magdolnától, hogy ne tartsuk vissza Őt. Ne maradjunk a halálában, hanem engedjük el, hogy visszatérjen az Atyához. Az ígéret, hogy Krisztus feltámadásának résztvevőivé válunk, megtart bennünket a hitben, lehetővé teszi, hogy reménykedjünk és megvigasztal fájdalmunkban.”

Tanításai megmaradnak

Az egész bazilika a meghatottság és a könnyek közepette különleges könyörgést mondott a hívek könyörgése során: „Istenem, irgalmasság Atyja, üdvözöld szolgádat és a mi Ferenc pápánkat a mennyei Jeruzsálemben: add, hogy örökké szemlélje azt a titkot, amelyet hűségesen szolgált a földön.” Ezt az imát a jelenlevők mindannyian magukénak érezték. „Nagyon sajnáljuk a pápa halálát, nem volt hirtelen. A helyzete ismert volt, de reméltük, hogy egy kicsit tovább élhet” – mondta egy római házaspár. Még egy Japánból érkezett fiatal, a Római Konzervatórium diákja is sajnálatát fejezte ki: „Nagyon meglepődtem, sokat imádkoztam érte”. Paola, egy római asszony elmondta, hogy gyalog elsétált a Casal Bertone negyedből a San Giovanniba, hogy részt vegyen a Ferenc pápáért tartott szentmisén: „Halálának híre megdöbbentett. Nagyon szerettem őt. Nagy pápa volt, mély ember, aki a szegényekért élt.” A jelenlévők között volt néhány zarándok is, akik Rómában vannak a szentév alkalmából, mint például egy csoport indiai szerzetesnő, akik együtt imádkoztak. „A pápánk elment” – mondta egy fiatal római. „Elhagy minket, de tanításai továbbra is köztünk maradnak.”